La semana pasada, la Defensoría del Pueblo había planteado, como una medida para atenuar la ola de criminalidad en la capital, que se restrinja el desplazamiento de motociclistas entre las 6 p.m. y 6 a.m. del día siguiente y que se prohíba el viaje de dos personas en una moto en las ciudades declaradas en estado de emergencia.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte afirmó este lunes que la medida que limita el número de ocupantes de una moto son acciones que ayudarán a combatir el “crimen organizado” y el “terrorismo urbano”.

“Hacemos esto con el objetivo de contribuir con la estrategia de prevención contra las extorsiones y contra el sicariato porque los que van con sus cascos totalmente cubiertos y van dos pasajeros en una moto son los que atentan contra nuestros hermanos de bien. Esto es lo que vamos a evitar con esta disposición”, señaló la mandataria desde Palacio de Gobierno durante el desarrollo del denominado “Cuarto de Guerra”.

“Lamentablemente, los delincuentes se valen de las motocicletas como vehículos para cometer estos actos criminales y fugar impunemente, pues esto se acabó. Ahora no podrán tan fácilmente cometer sus acciones y la Policía actuará de manera enérgica para capturarlos, identificarlos y tener toda una base de datos de aquellos conductores que usan este vehículo para asaltar, cometer actos delictivos”, añadió Boluarte.

Un motociclista utiliza un casco de scooter al manejar por la vía pública.

¿Qué dice la norma que prohíbe la circulación de dos personas en moto?

El Poder Ejecutivo emitió, el último domingo, un decreto supremo en el que prorroga el estado de emergencia por 30 días más en Lima Metropolitana y Callao, y anuncia que “se restringe el acceso a las vías a los vehículos menores de las categorías vehiculares L1 (cilindrada de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 50 km/h) y L3 (cilindrada superior a 50 cm3 y velocidad máxima superior a 50 km/h), los cuales solo podrán circular con su conductor sin llevar ningún acompañante”.

Además, en la norma se establece que “los conductores de dichos vehículos no deben usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor”. Esto ha sido interpretado por algunos motociclistas como una exigencia de que ya no se usen los cascos integrales que cubren toda la cabeza, sino los de plástico, que dejan el rostro al descubierto.

También se precisa que los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas serán los que fiscalicen el cumplimiento de la norma y podrán trasladar a una dependencia policial a los motociclistas que sean sospechosos de haber cometido un delito para que se inicien las investigaciones.

No obstante, la norma exceptúa de las restricciones a los policías, militares, serenos y bomberos que utilizan motocicletas y trasladan a una persona en cumplimiento de su labor.

Motociclistas anuncian acciones legales y movilizaciones contra norma

José Luis Huamán, representante de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), anunció que la comunidad de motociclistas se sumará a las protestas que desarrollarán en los próximos días para rechazar la reciente disposición del Gobierno, ya que los afecta económicamente. En diálogo con El Comercio, Huamán remarcó que la manifestación podría realizarse este miércoles, antes de la entrada en vigor de la norma. Incluso, anunció que evalúan interponer una acción de inconstitucionalidad o un hábeas corpus.

“Estamos en contra porque se nos está vulnerando (nuestro derecho), se nos echa la culpa a nosotros. La norma no va contra la delincuencia, va contra nosotros, ya que nos está restringiendo la circulación, en este caso de llevar un pasajero”, manifestó.

“Se está dando una normativa hacia nosotros como si fuéramos los culpables, debe ser la norma hacia el delincuente, deben ser normas efectivas para prevenir y atrapar al delincuente. No deben limitarnos a nosotros como si fuéramos los delincuentes. Ahora habrá que ver si es que al no haber dos personas en moto se acabará la delincuencia”, agregó.

Una gran cantidad de extranjeros usa la moto como medio de transporte o trabajo.

Huamán, precisó que el uso masivo de la motocicleta no es por un tema recreativo, sino por necesidad, ya que, según dijo, la gran mayoría de usuarios la utiliza como medio de transporte, como parte de su actividad laboral o para trasladar familiares.

“Lo que no entiende el Gobierno es que la mayoría que usa moto lo hace por necesidad, ya no es un lujo, no se usa para un pasatiempo, como recreación. La mayoría, como en el oriente del país, lo hace por necesidad, por el tema económico. Esta necesidad lleva a que, en muchos casos, se pueda transportar a alguien más en su moto, sea su familiar, sea por trabajo, sea un compañero”, aseveró.

“Todo eso afectará la economía de los motociclistas que llevamos un pasajero en nuestras motos. ¿Quién nos va a resarcir todo ese perjuicio económico que vamos a tener porque se nos está culpando como si fuéramos unos delincuentes?”, agregó.

Anuncian protesta para el domingo

Más de cinco mil motociclistas se congregarán este domingo 20 de abril en el Campo de Marte, en Jesús María, para protestar contra la reciente norma del Poder Ejecutivo que impide que dos personas viajen en una moto, así lo anunció Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, a El Comercio.

El dirigente de los motociclistas explicó que lo dispuesto por el Gobierno afecta a cerca de dos millones de personas que usan la moto como medio de transporte en Lima Metropolitana y Callao. Cuestionó que las autoridades utilicen el argumento de que la medida es para luchar contra la delincuencia, pues recordó que los delincuentes pueden optar por viajar solos, pero robar en ‘manada’.

Mendoza señaló que un sector de los motociclistas estaba dispuesto a aceptar que solo se permita la circulación de dos personas en moto mediante la obtención de un salvoconducto, pues recordó que se otorgaría dicho documento a las personas que no registren antecedentes penales ni policiales. A ese acuerdo habían arribado con la Defensoría del Pueblo, según indicó.

“Estamos de acuerdo con la restricción de dos personas en moto porque el delincuente no se va a inscribir para sacar un salvoconducto porque ya sabe que es delincuente y, en el momento que pongan sus datos, los van a pasar por pantalla y saldrá que es delincuente y no le van a permitir circular”, explicó.

“ Nuestra posición es de rechazo porque estábamos dispuestos a ceder con el tema de la restricción de dos en moto, pero se tenía que hacer una excepcionalidad a todas las personas que manejan este vehículo como medio de transporte, se iba a hacer una aplicación para sacar un salvoconducto para poder llevar a los familiares, hijos al colegio, pero lamentablemente el Gobierno no nos ha escuchado y, a rajatabla, ha puesto en el decreto supremo que no se va a permitir dos en una moto ”, agregó.

Mendoza remarcó que existe temor en la comunidad de motociclistas que esta restricción se vuelva permanente, pues recordó que hay en el Congreso varios proyectos de ley que limitan el número de personas que pueden viajar en una moto.

Advierten sobre posibles cambios en el tipo de casco que se exige a los motociclistas

Diego Sarazu, representante del colectivo Moteando Perú, explicó a El Comercio que el decreto supremo sobre las restricciones a los motociclistas “no es nada claro”, pues consideró que deja abierta la posibilidad de que solo se permitirá la circulación de los conductores que tengan cascos de plástico, ya que en la norma se menciona que “no deben usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor”.

“Se tiene que evitar un accesorio que impida la visibilidad del rostro (dice la norma), pero no se usa ningún accesorio cuando se usa el casco. Lo que interpretamos nosotros es que quieren que usemos un casco abierto”, precisó

Sarazu detalló que los cascos de plásticos no son seguros , ya que no tienen validaciones en otros países, a diferencia de los cascos integrales, que son homologados a nivel internacional y representan un menor riesgo durante las caídas en moto.

“El peligro de estos cascos es que no tienen homologaciones ni certificaciones dadas por ninguna entidad de Europa o Estados Unidos y menos de Sudamérica. Estos cascos están diseñados únicamente en base a una estética y están hechos solamente de plástico, por lo que en una caída o en un accidente, sea la velocidad mayor o menor, lo que va a pasar con estos cascos es que se van a romper y ese plástico se va a incrustar en la cabeza”, precisó.

“Se recomienda el casco integral porque es el que menos riesgo representa en una caída, ha pasado por homologaciones internacionales, es decir, ha pasado por pruebas. Los resultados en una caída es que le va a salvar la vida (al conductor), reduce el riesgo de muerte en un motociclista, ya que viene con diferentes tipos de protección y tecnología antimpacto”, argumentó.

Sarazu también advirtió que, con la reciente decisión del Gobierno, la congestión vehicular se intensificará, ya que muchas personas optarán por usar el servicio de taxi ante la imposibilidad de desplazarse en una moto.

Advierten que no hay estudios en otro país que demuestren eficacia de la restricción

Percy Castillo, exadjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, remarcó que no existen estudios o experiencias en otros países que demuestren que la limitación de que dos personas viajen en moto ayudará a reducir los índices de criminalidad. El especialista explicó que hace unos años se publicó un informe sobre la restricción implementada en Colombia, pero aseguró que sus resultados no fueron concluyentes.

“Las experiencias comparadas que uno pueda buscar no son capaces de señalarnos cómo es que han podido contribuir de manera efectiva a reducir el índice criminal. Este tipo de normas tienen una eficacia dudosa y tienen un impacto sobre derechos fundamentales”, enfatizó Castillo.

“Los resultados son mixtos, no hay estudio que diga que ayudó efectivamente a reducir los índices de inseguridad ciudadana. Se citan resultados en Colombia de hace muchos años y que bajó en cierto nivel el índice de criminalidad, pero no son resultados concluyentes. No se puede decir que la aplicación de cierta medida redujo los crímenes o los hechos de sicariato. No existen estudios serios sobre el tema y justamente eso es algo esencial si se quiere restringir (derechos)”, agregó.

Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

El exfuncionario de la Defensoría del Pueblo cuestionó que el decreto supremo no establezca excepciones y la restricción sea general, pues recordó que la moto se ha convertido en un medio de transporte familiar o laboral, ya que los padres usan, muchas veces, dicho vehículo menor para trasladar a sus hijos al colegio, sobre todo en zonas donde no hay cobertura de transporte público. En ese contexto, recordó el caso ecuatoriano, donde las autoridades permitían el traslado cuando había un vínculo familiar entre el piloto y pasajero.

“En los países donde se ha impuesto este tipo de prohibiciones cuando menos se han tomado la molestia de regularlas. Por ejemplo, en Ecuador se ha impuesto la misma limitación, pero se hacen excepciones. Es decir, se van a poder trasladar dos personas cuando se traten de familiares, personas con discapacidad, adultos mayores o niños. La norma que ha salido (en el Perú) establece una prohibición general. ¿Y los padres que llevan a sus hijos al colegio en moto? La norma, como está planteada, no dice ninguna excepción, como sí ocurre en otros países”, remarcó.

Respaldan norma

El coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Invstigación de Secuestros de la Dirincri, resaltó la norma que impide que dos personas viajen en una moto, pues adujo que eso permitirá reducir la capacidad operativa de los delincuentes, ya que perpetran sus asaltos y ataques a balazos en pareja.

“Me parece una medida acertada, la veníamos solicitando hace tiempo, esto nos va a permitir a nosotros disminuir la capacidad operativa delincuencial de estos extorsionadores, sicarios, asaltantes, personas que hacen el ‘marcaje’ porque siempre uno maneja y el otro asalta, siempre uno maneja y el otro comete el delito de sicariato, uno maneja y el otro dispara. Esto va a permitir detener a las personas que no acaten estas normas”, afirmó el oficial PNP.