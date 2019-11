Los familiares de Agustín Coro Conde, uno de los tres peruanos fallecidos en Chile en medio de las protestas que se desataron contra el gobierno de Sebastián Piñera, piden apoyo para que se agilicen los trámites a fin de repatriar el cuerpo. Él falleció el pasado 24 de octubre.

“[¿Por qué la demora?] No sabemos. Solo nos comentan que los trámites están demorando por los problemas que hay en Chile. Ya mi hermano tiene como 15 días y no llega. Queremos rogarles para agilizar los trámites para cerrar nuestro dolor. Estamos con la impotencia de no poder verlo, de dar una cristiana sepultura”, señaló Pilar Coro para TV Perú Noticias.

En otro momento, pidió ayuda económica porque necesitan un lugar para enterrar a su hermano. “Hemos hecho una actividad, una pollada. Eso ha cubierto el velatorio y capilla, pero el nicho no nos ha alcanzado. Ayúdenos para que pueda descansar tranquilo”, añadió.

Coro Conde, de 48 años y que residía en Chile hace siete, habría recibido un impacto de bala cuando realizaba un transbordo de autobús. Fue en ese instante cuando se produjo un saqueo en un local comercial y empezaron los disparos. De inmediato, el ciudadano peruano fue trasladado al Hospital Dr. Sótero del Río, donde falleció.

Los familiares también aclararon que Coro Conde no estuvo involucrado en este saqueo en la zona de Puente Alto.

Para cualquier ayuda puede comunicarse al 943831496.

<b>Prisión preventiva</b>

El comerciante que fue acusado de disparar contra transeúntes el pasado 22 de octubre, en Puente Alto, cumple prisión preventiva, según informó Bio Bio Chile. El sujeto es investigado por los delitos de homicidio y homicidio frustrado.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur en Chile sostuvo a través de un comunicado que el ciudadano peruano presuntamente había sido herido en un saqueo de un negocio y que el impacto de la bala fue en “legítima defensa” por parte del comerciante. Además, se dijo que los hechos continúan siendo investigados.

“Le habían dado prisión preventiva porque mi hermano estaba en el hospital. Todavía no le han hecho justicia. Queremos que pague ese hombre porque mi hermano no va a regresar. Que el peso de la ley caiga sobre él”, dijo Pilar Coro.

