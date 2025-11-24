¿Prueba del polígrafo a trabajadores del INPE detendrá actos delictivos en las cárceles? especialistas analizan la iniciativa

MIRA AQUÍ: Una norma del 2008 sobre las guardavías que nadie la cumple y que sigue cobrando decenas de vidas año a año

¿Cómo se realiza la prueba del polígrafo a trabajadores del INPE?

Alberto Vega Rojas, asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, detalló a El Comercio que las pruebas del polígrafo se realizan en el contexto del estado de emergencia que rige en Lima y Callao y que el objetivo es minimizar actos de corrupción y hechos delictivos en los penales.

Precisó que cada día son sometidos al polígrafo unos 78 trabajadores del INPE que laboran directamente con los internos, así como los que brindan tratamiento en el penal de Lurigancho. Luego se continuará en los centros penitenciarios Miguel Castro Castro y del Callao. El proceso durará hasta el 3 de diciembre.

Las personas que dirigen esta prueba del polígrafo son los miembros de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, así como agentes de inteligencia de la Marina de Guerra, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Trabajadores del INPE serán sometidos a la prueba del polígrafo.

Vega Rojas defendió la utilización del polígrafo, pues aseguró que tiene una fiabilidad de 85% a 90% y recordó que en otros países, como Colombia, se sigue usando, y que en el Perú algunas entidades contemplan su uso para seleccionar trabajadores.

“(Los resultados) proveen de elementos suficientes como para tomar decisiones. Determina si alguien que no es ducho o no tiene habilidades para los temas organizativos, lo aleja del tema de manejos administrativos o de recursos. Si arroja resultados referentes de que (el trabajador) tiene una mínima o baja escala de valores, lo aleja más de posiciones directivas o de toma de decisiones de alto nivel”, afirmó.

“Estas pruebas nos dan grandes insumos como para que a la interna tomemos decisiones y podamos ubicar en lugares estratégicos y donde se toman grandes decisiones en los centros penitenciarios a personas idóneas, probas y de habilidades óptimas”, agregó.

No obstante, precisó que la decisión del trabajador del INPE de someterse a la prueba del polígrafo es voluntaria y que el contenido de dicha evaluación se hace al amparo del decreto legislativo 1325, que establece las pautas y los límites sobre lo que el servidor público puede responder. Aclaró que no se aplicarán sanciones al trabajador en caso el resultado salga negativo.

Vega Rojas confirmó que el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, y los directores de los penales en los que se realizará la prueba del polígrafo no serán sometidos a dicha evaluación.

La prueba del polígrafo se usa más en procesos de selección de personal, afirma poligrafista

Como una “medida populista” calificó Carlos Tuse, general PNP (r) y poligrafista internacional, la decisión del Gobierno de someter a pruebas del polígrafo a trabajadores del INPE, pues enfatizó que esa evaluación solo es orientadora y no es determinante.

“Es una medida populista porque el polígrafo no determina si una persona es delincuente o no. El polígrafo es una prueba de orientación para la toma de decisiones. Normalmente se utiliza para ver si una persona es proclive o no a la mentira frente a determinadas provocaciones o actos”, refirió a El Comercio.

Carlos Tuse es un poligrafista internacional.

“Se usa en los procesos de selección de personal. Se le toma este examen y, con estas orientaciones, los que están reclutando personal deciden contratar o no a un personal, pero una vez sucedido el delito el polígrafo no te determina al culpable”, añadió.

Además, Tuse advirtió que hay personas que conocen los “trucos” del polígrafo y lograr superar la prueba, por lo que reiteró que sus resultados no pueden ser determinantes, por ello es que no son tomando en cuenta en los procesos penales. Remarcó que la tendencia en el mundo es dejar de lado el uso del polígrafo y precisó que él ya se ha alejado de dicha actividad.

“Es una medida que tiene un impacto mínimo y es más ruidosa que efectiva”, indicó exjefe del INPE

Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, cuestionó la decisión de someter a los trabajadores penitenciarios a la prueba del polígrafo, pues remarcó que “dicho procedimiento no sirve para calificar la idoneidad de un trabajador” y que solo es utilizado para seleccionar a un grupo reducido de trabajadores.

“Es una medida que tiene un impacto mínimo y es más ruidosa que efectiva, ya que el polígrafo es útil para una selección reducida de trabajadores, no para el manejo de un número grande de personas porque simplemente es impracticable”, afirmó a El Comercio.

“Es poco eficiente, poco práctico y, por el número alto de trabajadores, apenas van a poder someter al polígrafo a un número pequeño (de trabajadores del INPE) y será simbólico. Es una medida simbólica, poco trascendente, que va a generar gastos de recursos humano de manera innecesaria”, agregó.

En ese contexto, recordó que el polígrafo se usa en la Policía para seleccionar a los agentes que van a trabajar en el sistema de interceptación legal de teléfonos porque se trata de un número reducido de postulantes.

Wilfredo Pedraza fue jefe del INPE. (Foto: Andina)

Pedraza remarcó que una medida más eficaz para controlar la corrupción en los penales y reducir los hechos delitos es controlar de manera más estricta los ingresos de trabajadores y visitantes a los penales, acentuar las requisas y la desactivación de los sistemas de internet en los penales.

“Se emplea (el polígrafo) cuando uno va a contratar personal. Si yo sé que el trabajador que postula miente y si el polígrafo me permite esa aproximación, no lo contrato”, refirió.