¿Prueba del polígrafo a trabajadores del INPE detendrá actos delictivos en las cárceles? especialistas analizan la iniciativa
Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) son sometidos a pruebas del polígrafo desde el jueves 20 de noviembre, tal como anunció el presidente José Jerí en redes sociales. El personal penitenciario que labora en el penal de Lurigancho es el primero en pasar por la denominada “prueba de confianza”. Sin embargo, algunos especialistas han criticado dicha medida por su poca efectividad en la lucha contra la corrupción y los actos delictivos en los penales.

