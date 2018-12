PUCP: devolución por cobros en exceso desde 2012 iniciará el 20 de diciembre

El Consejo Universitario de la PUPC informó que en dos semanas iniciará el proceso de devolución de los cobros en exceso realizados antes del año 2016.



A través de un comunicado, precisó que, durante la sesión extraordinaria realizada ayer, se acordó ratificar la decisión del Rectorado de pagar no solo la deuda desde el 2016; sino también la que corresponde a lo cobrado el período comprendido desde el 29 de noviembre de 2012, fecha de inicio de la vigencia de la Ley 29947.



“El pago anterior a los dos últimos años se realizará a partir del 20 de diciembre del presente”, señaló el Consejo Universitario.

Dichos pagos consistieron en el cobro de medio crédito por demoras en las pensiones. No obstante, los estudiantes denunciaron que dichos montos eran indebidos porque la universidad no aplicó la tasa de intereses del Banco Central de Reserva (BCR) que establece el límite máximo de estos casos.

En el mismo comunicado, el Consejo Universitario también rechazó las denuncias de corrupción dentro de la casa de estudios y se comprometió a fortalecer los espacios de diálogo con los representantes estudiantiles y mejorar la gestión universitaria y la transparencia.

Asimismo, deploraron “todo tipo de agravio, falta de respeto y afectación de la libertad de circulación contra cualquier miembro de nuestra comunidad. Estos hechos desmerecen el ejercicio del legítimo derecho de protesta”.

Ayer, antes la sesión extraordinaria, un grupo de estudiantes realizó un cordón humano frente al rectorado para bloquear el ingreso al mismo. Ellos querían que la reunión no se realice al considerar que no fue programada con anticipación. En videos difundidos en redes sociales, se observó al rector Marcial Rubio empujando a algunos alumnos para entrar al edificio. “No me pueden impedir que pase”, aseguró.

DENUNCIAN DEVOLUCIONES PARCIALES

Anette Malca, miembro del Consejo Universitario y representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria, indicó que la sesión mencionada líneas arriba se realizó sin la presencia de alumnos. Además, exigió que en las devoluciones no solo se considere lo cobrado en los últimos seis años.

“Queremos que el reembolso no sea solo desde el 2012. Queremos saber desde cuándo se dan estos cobros y cuántos alumnos son los afectados”, dijo a este Diario.

