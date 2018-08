PUCP se pronuncia sobre docentes acusados de hostigamiento sexual

El rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se pronunció respecto a las imputaciones públicas de presuntos casos de hostigamiento sexual cometidos por tres docentes de dicha universidad.



En un comunicado, la PUCP reconoce que ha recibido información y denuncias sobre agresiones sexuales cometidas por tres profesores.



El comunicado precisa que en algunos casos se trataron de testimonios anónimos por lo que no pudieron ser considerados como denuncias formales. Solo un docente tiene abierta una investigación en la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento.

“El procedimiento de sanción por hostigamiento sexual debe comenzar con la presentación de una denuncia de quien fue la persona agraviada. Este es un requisito indispensable según el debido proceso constitucionalmente establecido y un derecho humano para el denunciado como agresor. La PUCP, entonces, no puede actuar de oficio sin una denuncia de parte identificada”, sostienen.

PRIMER CASO

El 31 de julio pasado, un docente –de quien no mencionan el nombre– del Departamento de Ciencias Sociales presentó su renuncia luego de que se le solicitara sus descargos a raíz de un informe del Defensor Universitario que daba cuenta de faltas “de naturaleza directiva, laboral y económica, así como faltas de acoso sexual”.

Luego de la renuncia, la PUCP informa que ha recibido denuncias adicionales de personas que se consideran víctimas y por ellas se han iniciado investigaciones. “Al día de hoy, existen tres presuntas víctimas más que han pedido presentar denuncias, las que se recibirán siguiendo un cronograma establecido por la Comisión respectiva”, detalla la universidad.

Sobre este caso, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, en un comunicado emitido el 21 de agosto en Facebook, señaló que el docente y director de la Escuela Carlos Alza Barco fue suspendido por las investigaciones en su contra. La unidad de la PUCP también confirmó que la renuncia de Alza se dio luego de presentar sus descargos al informe del Defensor Universitario.

SEGUNDO CASO

El segundo caso se trata de un profesor del Departamento de Derecho. Sobre él la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual recibió información de “cinco personas con pruebas referidas a acoso a través de mensajes en redes sociales y correo electrónico”. El comunicado de la PUCP tampoco detalla el nombre del profesor.



No obstante, debido a que las presuntas agraviadas han decidido que sus testimonios sean anónimos, la PUCP señala que no pueden ser calificados como denuncias. “Jurídicamente indispensable que estas no sean anónimas”, indican.

Ante esta situación, no hay a la fecha un procedimiento de sanción abierto contra ese profesor, pero la PUCP señala que recibirá las denuncias de quienes se consideren víctimas a través de los canales correspondientes.

TERCER CASO

El tercer caso es el de un profesor del Departamento de Ciencias Sociales por quien el jueves 23 de agosto un grupo de alumnas protestó dentro del campus universitario calificándolo como violador sexual.

La PUPC explica que el Departamento de Ciencias Sociales recibió hace aproximadamente dos meses “un correo sin identificación del remitente, en donde se refería una violación hecha por el aludido profesor”. Como se desconocía quién hacía la acusación, no fue considerada como una denuncia formal.

Por esta razón, el profesor no tiene abierta ninguna investigación por acoso sexual o violación hasta este momento en la PUCP.

“Existen dos testimonios de acoso contra él, pero con exigencia de anonimato, lo que no puede calificarse como una denuncia que inicie un procedimiento de sanción. También hay indagaciones preliminares sobre ciertas denuncias que se le hacen por asuntos vinculados a la tarea docente, materia completamente distinta al acoso sexual, que no han recibido aún formalización de acusación alguna”, aclaran.

Sobre este caso, la casa de estudios hace mención al comunicado del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex que informa sobre el retiro de Jaris Mujica de la institución. En dicho comunicado, la ONG reconoció que en marzo de 2017 conocieron el testimonio de una mujer que acusaba por violación a Mujica. La presunta agraviada quiso mantener su nombre en reserva.

Al respecto, el acusado, en una publicación en su cuenta de Facebook, calificó de “difamatorias” tales acusaciones y aseguró que no existe denuncia penal u otro elemento que le permita defenderse “moral y legalmente”.

