En la carta dirigida al alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca, la Concesionaria Vial del Perú S.A. (COVIPERU), a cargo de un tramo de la Panamericana Sur (desde Puente Pucusana hasta Ica), pide apoyo a la autoridad municipal en la toma de acciones respecto al tránsito de vehículos en el Puente Chilca, pues precisan que este no forma parte de la concesión adjudicada a ellos en el 2005. Asimismo, responsabilizan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de su mantenimiento.

“Nos dirigimos a ustedes, en nuestra condición de empresa Concesionaria de la Red Vial N° 6, Tramo Pucusana – Cerro Azul – Ica, a fin de solicitarles su apoyo en la toma de acciones respecto al tránsito de vehículos en el Puente del Intercambio Vial de Chilca, el mismo que actualmente muestra un deterioro estructural. (...) Se trata de un bien que no se encuentra a cargo de COVIPERU, sino que es de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, se lee en el escrito de fecha 5 de marzo.

En ese sentido, dejan en claro que la empresa se encuentra impedida de realizar algún tipo de mantenimiento o intervención en dicha estructura. Asimismo, recomendó a la Municipalidad de Chilca restringir el tránsito de vehículos pesados por dicho puente, pues el paso frecuente de este tipo de unidades podría provocar un mayor y rápido deterioro de la estructura.

“A pesar de no ser de nuestra responsabilidad y en aras de brindar protección a los usuarios de la vía concesionada y a los habitantes del distrito, solicitamos cortésmente, que dentro de sus facultades correspondientes, se tome las acciones que estime pertinente a fin de poder aminorar el desgaste estructural del puente”, exhortó COVIPERU. Además, agregó que en anteriores oportunidades ha alertado al MTC sobre el estado crítico de este puente, pero sin respuesta alguna.

Alcalde pide intervención del MTC

En diálogo con El Comercio, el alcalde Felix Choquehuanca indicó que esta situación del Puente Chilca ya ha sido advertida por su gestión años atrás y comunicada en reunión al MTC, pero que pese a ello dicha estructura no figura en el inventario del sector. Respecto al pedido de COVIPERU, señaló que el municipio no tiene injerencia alguna en el puente y, por más que quisiera, no puede intervenir.

“Ya me he estado reuniendo con el MTC desde hace dos años atrás y me con la comisión de Transportes del Congreso, pero el Estado aun no hace nada. COVIPERU me envía un documento a mí. pero yo no tengo injerencia en el puente, quien podría intervenir es el MTC y la Sutran para poner orden a los vehículos pesados. Por eso, con el documento de COVIPERU, he vuelto a enviar un oficio al ministro de Transporte para que me atienda y y de solución a este problema”, manifestó la autoridad edil.

Por otro lado, Choquehuanca confirmó que el Colegio de Ingenieros estará en el lugar este jueves en la mañana, a fin de inspeccionar el puente, evaluar su estado y determinar si efectivamente se requiere una intervención urgente. “Necesitamos un puente más ancho, de doble vía, tanto de ingreso como de salida. El puente es muy pequeño, Chilca ha crecido enormemente”, añadió el alcalde.

Por su parte, Jeffrey Villarreal, especialista en Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Chilca, explicó que anteriormente han contactado al MTC solicitando el cambio del puente, ya que tiene más de 40 años de antigüedad, sin embargo, la respuesta del sector no fue favorable. Según dijo, les comunicaron que el proyecto de cambio no está dentro de su inventario para este año y que solo se contempla la elaboración de un informe con recomendaciones para realizar trabajos correctivos y preventivos.





Villarreal enfatizó la importancia de tomar acción inmediata en lugar de esperar a que ocurra una tragedia, como el derrumbe del puente Chancay, en Huaral, que cobró tres vidas el pasado 14 de febrero. “No vamos a esperar a que suceda lo mismo aquí en Chilca para recién tomar cartas en el asunto. Si en caso se diera esta ocurrencia, la ciudad capital, Lima, quedaría prácticamente incomunicada”, expresó.

En tanto, Juan Valencia, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la comuna, precisó a este Diario que Provias envió a unos técnicos e ingenieros al lugar donde se sitúa el puente y luego mediante un oficio aseguraron que no había daños estructurales, por lo que no había necesidad de hacer ninguna intervención de mayor dimensión. “Para nosotros no es correcto, porque solo vieron, no hicieron pruebas de diamantina ni de otro tipo para determinar la gravedad de los daños”, sostuvo.

No obstante, informó que la municipalidad de Chilca sacó un acuerdo de consejo en el que se declara de interés distrital y necesidad pública al puente en mención, para que se priorice la construcción de un nuevo puente en ese sector. Valencia agregó que dicho documento también se ha remitido al MTC.

“Este puente fue diseñado hace 40 años, cuando Chilca, era un distrito pequeño, tranquilo, sin las industrias que tiene ahora. Entonces, fue diseñado a lo sumo, pues, para combis o mototaxis. A estas alturas, todos los días por ahí transitan vehículos de alto tonelaje, por lo que el pavimento se está agrietando cada vez más. En cualquier momento, para nosotros, ese puente va a colapsar. Lo que nos sorprende es que nadie quiere asumir la responsabilidad. Incluso, empresarios de Chilca están dispuestos a financiar la construcción de un nuevo puente, moderno, con doble carril”, expresó.

MTC se pronuncia

Mediante un comunicado, el MTC informó que ha dispuesto encargar al concesionario COVIPERU la evaluación estructural del puente Chilca, con el propósito de determinar el estado actual de dicha infraestructura y las acciones correspondientes que se deben realizar para garantizar su operatividad y seguridad.

Asimismo, sostuvo que el equipo de Provias Nacional realizará una inspección al puente con el fin de determinar la restricción del tránsito vehicular sobre dicho paso. “A través de Provias Nacional, se ha decidido no otorgar autorizaciones para el tránsito de vehículos con carga especial, hasta que se obtenga el resultado de la evaluación estructural”, destacó.

En tanto, el MTC señaló que la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran) se encargará de realizar las acciones de supervisión de la implementación de la citada restricción del tránsito vehicular.

Informe de Ositrán da cuenta de 75 puentes en riesgo

Oficios enviados por Ositran al MTC desde el 2023, ya daba cuenta del mal estado del puente Chilca. El 31 de agosto del 2023, un oficio de Ositran dirigido al Director General de Programas y Proyecto de Transportes del MTC, informaba que COVIPERU había mostrado su preocupación por el estado funcional y estructural del puente Chilca y solicitaba se coordine con la autoridad correspondiente la evaluación y ejecución de labores de mantenimiento necesarios en dicha infraestructura.

Asimismo, se hace referencia a un informe de Ositran (N° 03515–2023–JCRV-GSF-OSITRAN) de junio del 2023, donde acorde a la verificación realizada en campo, se constataba que efectivamente dicha infraestructura se encontraba en un proceso de deterioro en calzada, veredas, barandas y señalización.

“Pudiendo apreciarse huecos por debajo de las veredas del puente, desprendimiento de concreto en las veredas donde se aprecian los aceros de refuerzo al descubierto, pérdida de la geometría de las veredas y de las aristas al inicio y final del puente, desaparición de la carpeta asfáltica en sectores puntuales de la calzada, desprendimiento del concreto estructural y del revestimiento en las barandas, evidenciándose además por la parte inferior fisuras severas entre la losa y las veredas”, detalla el escrito.

Por ello, Ositran exhortó al referido despacho del MTC coordinar con la autoridad competente la urgente intervención y el mantenimiento de la infraestructura a fin de evitar posibles perjuicios a los usuarios.

Asimismo, mediante otro oficio del 20 de febrero del 2025 (N° 0163-2025-PD-OSITRAN), el organismo advirtió que los deterioros de esta y otra infraestructura se venían incrementando con el tiempo, significando un peligro para los usuarios, por lo que manifestaba su preocupación. Por ello, exhortó al MTC adoptar acciones inmediatas destinadas a la evaluación y el análisis profundo de los puentes, para determinar si corresponden trabajos de mantenimiento o la sustitución total.

Luego, el último martes, a través de un nuevo oficio (N° 03770-2025-PD-OSITRAN), la entidad volvió a alertar al MTC sobre el estado del puente Chilca y exhortar a que evalúe la suspensión del tránsito por dicho paso. Resaltó también que el concesionario ha venido informando y reiterando el estado crítico del puente.

Por otro lado, el 5 de marzo último, Ositran le hizo llegar al MTC, a través de un oficio al mismo ministro Raúl Pérez Reyes, una lista de 75 puentes concesionados a nivel nacional que se encuentran en estado crítico y/o de precariedad, a fin que la cartera realice las acciones pertinentes a fin de evaluar y determinar si estas estructuras deben seguir o no en operación.

A continuación, la lista de los 75 puentes concesionados en estado crítico:

Tragedia en Puente de Chancay

El pasado 13 de febrero, minutos antes de la medianoche, el puente Chancay, ubicado a la altura del kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, se desplomó ocasionando que un bus interprovincial y una camioneta particular cayeran a las aguas del río del mismo nombre. Tres personas murieron y más de 40 resultaron heridas.

Tras este fatídico hecho, en el lugar se ha instalado un puente modular, rehabilitando así el tránsito sobre el río Chancay. Sin embargo, debido a que la estructura solo cuenta con un carril por cada sentido, el tránsito en la zona se ha vuelto lento. Cabe mencionar que el MTC informó que se tiene previsto instalar un segundo puente modular para agilizar la circulación de vehículos. .