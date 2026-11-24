Un bus de la empresa de transporte Nuevo Perú, conocida como Los Chinos, quedó totalmente calcinado tras incendiarse la madrugada de este martes en la carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 32, en el distrito de Puente Piedra. Los pasajeros fueron evacuados antes de que las llamas se propagaran y no se reportaron personas heridas.

El incendio se registró alrededor de las 5 a. m., cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo. Según la versión del conductor brindada a las autoridades, detectó olor a humo mientras manejaba, por lo que detuvo la marcha para permitir que los usuarios descendieran del vehículo.

Bus de la empresa Nuevo Perú quedó calcinado tras incendio en Puente Piedra. (Foto: Captura / América Noticias)

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el siniestro habría sido ocasionado por una falla mecánica. Sin embargo, las circunstancias del incendio deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron por completo la estructura del bus, que terminó calcinado a un lado de la carretera. Los pasajeros que viajaban en la unidad fueron trasladados posteriormente en otro vehículo hacia sus respectivos destinos.

Bomberos controlaron el incendio

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al kilómetro 32 de la Panamericana Norte para atender la emergencia y ejecutar las labores de control del fuego.

Debido a la presencia del vehículo siniestrado y a los trabajos de los bomberos, las autoridades de tránsito dispusieron el cierre temporal de la vía en el sentido de norte a sur.

Una vez controlado el incendio, se continuaron las acciones para retirar la unidad afectada y liberar el tramo de la carretera en Puente Piedra.

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¿Cómo llamar a emergencias?

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

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