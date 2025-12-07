Un incendio consume un almacén de plástico ubicado a la altura del kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. No se informó de heridos o víctimas.

Según informó Canal N, el siniestro ocurrió en un local de 400 metros cuadrados en el jirón Los Ficus, en la asociación de propietarios Los Laureles y fue catalogado con código 3.

Hasta el lugar de los hechos llegaron más de diez unidades del Cuerpo General de los Bomberos para controlar las llamas, que por momentos estaban incontrolables y se veían a varios kilómetros a la redonda.

Algunos de los vecinos presentaron síntomas de asfixia producto del denso humo, por lo cual debieron recibir atención de los paramédicos que llegaron hasta la zona de emergencia.

Se desconoce la causa del incendio. En tanto, la Policía Nacional (PNP) tuvo que acordonar la zona por medidas de seguridad, a fin de evitar poner en riesgo la vida de los lugareños y curiosos.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que se envió personal policial a la zona del siniestro a fin de realizar cortes de tránsito y establecer un perímetro de seguridad que permita facilitar el trabajo de los hombres de rojo.

Los bomberos tuvieron que emplear cisternas y líneas de agua para evitar que las llamas se propagaran a estructuras cercanas. Se recomendó a los vecinos mantenerse alejados del área y evitar el tránsito vehicular en el tramo cercano al lugar del incendio.