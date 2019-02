Puente Piedra: madre acusada de meter a sus hijos en tanque es investigada en libertad

Luego de permanecer detenida 48 horas, Rosa Alccahua Huamaní, acusada de introducir a sus tres hijas dentro de un tanque de agua como castigo, en la azotea de su vivienda de Puente Piedra, seguirá la investigación en libertad.

El caso es seguido por la Fiscalía de Familia en una investigación de oficio por desprotección familiar. Aún no se realiza una denuncia al respecto y no se puede solicitar prisión preventiva pues, según el informe psicológico, una de las hijas ha indicado que su mamá no las metió al tanque.

Se trata de tres niñas que fueron encontradas por la Policía en un tanque de agua. Las hijas de 4 y 2 años permanecen con su padre y la mayor, de 10 años, fue trasladada a un albergue.

Alccahua Huamaní fue intervenida en su vivienda del asentamiento humano César Vallejo por los agentes de la comisaría de La Ensenada, luego que vecinos denunciaran los presuntos maltratos a los que habrían estado sometidas. Una de las niñas indicó que no eran víctimas de maltrato y que ingresaron al tanque como parte de una travesura.

- Maltrato animal -

Por otro lado, los vecinos indicaron que minutos antes de llegar las autoridades, Alccahua Huamaní lanzó desde el tercer piso de la vivienda a la mascota de sus hijas. El animal fue rescatado por algunas personas que se encontraban cerca.

En torno a este caso, fuentes del Ministerio Público indicaron a este Diario que el caso era seguido por el fiscal Felipe Guzukuma Quintana, de la Fiscalía Penal Provincial Penal de Turno de Puente Piedra. Su libertad se dio debido a esta investigación.