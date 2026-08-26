En Puente Piedra, exactamente en la avenida Pacífico, a la altura de la asociación Velasco Alvarado, un joven mototaxista de 29 años, identificado como Paolo Villacruz, fue asesinado mientras brindaba el servicio de transporte en la zona conocida como La Perimétrica.

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), Velasco Alvarado estaba ofreciendo sus servicios de movilidad cuando aparecieron sujetos y le dispararon , en lo que se trataría de un cobro de cupos contra la empresa a la que prestaba servicios desde hace más de un año.

Luego de comerte su delito, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido hacia la zona norte de la juridiscción.

Vecinos de la zona salieron alertados por los disparos y junto a otras personas intentaron auxiliar al mototaxista, sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

La PNP indicó que todo apunta a que se trate de un crimen por extorsión.

Cifra de crímenes en Perú

Un informe de El Comercio revela que cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que basa su data en el certificado de defunción a manos del médico legista nos dice que, durante el primer semestre de 2026, se han reportado en todo el país unos 1,071 homicidios (aunque el último reporte que incluye lo que va de julio, nos arroja 1,138).

Esto demuestra que hubo una reducción del 4.2% respecto al mismo periodo de 2025 donde hubo 1,118 casos, esto último de acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, desde su cuenta oficial de X.

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Respecto a las defunciones registradas por regiones del año 2026 por muerte violenta, el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), también del Ministerio de Salud (Minsa), indica que entre enero y junio, se ha reportado hasta el momento 1,145 casos por homicidio, 1,692 por accidente de tránsito, 1,207 ignorado, 637 por otro accidente, 402 por suicidio y 197 por accidente de trabajo.