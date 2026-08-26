El joven fue victimado la noche del martes 25 de agosto en Puente Piedra. Foto: Buenos Días Perú
El joven fue victimado la noche del martes 25 de agosto en Puente Piedra. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

En Puente Piedra, exactamente en la avenida Pacífico, a la altura de la asociación Velasco Alvarado, un joven mototaxista de 29 años, identificado como Paolo Villacruz, fue asesinado mientras brindaba el servicio de transporte en la zona conocida como La Perimétrica.

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