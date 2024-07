De ahora en adelante, la ejecución del Puente Santa Rosa, en el Callao, será bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia, como parte del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa , y ya no por el mecanismo Obras por Impuestos, razón por la cual había sido incluido en la referida lista. El ministro señaló que como medida temporal se viene avanzando en la instalación de dos puentes modulares que estarán operativos este año para dar acceso al nuevo aeropuerto.

“El Puente Santa Rosa definitivo estaba en el marco de un proyecto de Obra por Impuestos y por lo tanto se puso en un programa específico. Pero le hemos pedido a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) francés incorporar el puente en el marco del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa. Faltaba un tema de formalidad. El proyecto irá ahora bajo la modalidad de acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia”, manifestó Pérez Reyes.

Como medida temporal se viene avanzando en la instalación de dos puentes modulares que estarán operativos este año para dar acceso al nuevo aeropuerto. (Foto: LAP)

En lo que respecta a la Vía Expresa Santa Rosa, cabe decir que se trata de un viaducto elevado de casi 4 kilómetros de largo que conectará la Costa Verde con el renovado Jorge Chávez. Cuenta con una inversión de más de S/1.700 millones y su trayecto incluye las avenidas Óscar R. Benavides, Pérez Salmón, Argentina y Santa Rosa.

Este proyecto ha recibido muchas críticas por parte de vecinos de Bellavista, La Perla y el Callao (distritos por donde pasará), quienes se han organizado en diferentes colectivos. Ellos refieren que cientos de árboles serán talados, las áreas verdes y los espacios públicos se verán afectados, y el ruido por las obras y la cantidad de vehículos que circularán perturbarán a las familias. A esto se suma algunos aspectos técnicos que, según señalan, no se han contemplado.

En tanto, el titular del MTC precisó que el título de la norma (Resolución Ministerial N° 389-2024-MTC/0) puede inducir a un error de interpretación -al señalar que el proyecto fue retirado de la Lista de Proyectos Priorizados-, por lo que aclaró que se trata solo de un procedimiento y que la obra se ejecutará de todas maneras en el plazo estimado.

La Vía Expresa Santa Rosa constará de un viaducto elevado de casi 4 kilómetros de largo que conectará la Costa Verde con el renovado Jorge Chávez. (Foto: MTC)

“El Puente Santa Rosa se incluyó en la lista de proyectos priorizados, que son ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. Sin embargo, no hubo empresas interesadas en participar en cuatro procesos de selección, entre los años 2020 y 2023; por ello, para agilizar su construcción será ejecutado mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno”, detalló el titular del MTC.

Agregó que ahora están en los términos finales para cerrar la adenda con el PMO francés e iniciar el proceso de construcción del Puente Santa Rosa. “ Lo que corresponde ahora es suscribir la adenda. Tenemos previsto que esto ocurra dentro de dos semanas , como máximo. De ahí se comenzará a realizar la revisión del expediente técnico, y se calcula que todo eso tomará hasta el segundo semestre del año 2025. La ejecución de esta obra está garantizada”, concluyó Pérez Reyes.

¿Qué significa el cambio de modalidad?

Juan José Cárdenas, analista en temas legales del estudio Damma, dijo a El Comercio que si bien la decisión de cambiar la modalidad de la ejecución del Puente Santa Rosa se tomó hace unos dos a tres meses, este martes finalmente se formalizó mediante su retiro de la lista de inversiones prioritarias del MTC. Al respecto, explicó que esta medida no significa que el proyecto no sea prioritario o que no se vaya a realizar, sino que es una formalidad propio de las regulaciones ya establecidas.

“Este es un proyecto que el MTC intentó hacer durante cuatro años, primero como obra pública, con dos o tres años sin avances. Después intentó hacerlo bajo la modalidad de obras por impuestos y finalmente ahora el MTC decidió por el de gobierno a gobierno, modalidad con la que se construirá la Vía Expresa Santa Rosa. Entonces lo que se ha hecho es formalizar este cambio y dejar todo listo para que mediante una adenda el proyecto se incorpore al acuerdo para la Vía Expresa Santa Rosa” detalló.

Cárdenas agregó que este cambio de modalidad no implica alguna modificación en plazos o del diseño del proyecto. Por el contrario, sostuvo que lo que se pretende es no perder más el tiempo y avanzar lo más rápido posible al realizar en simultáneo el Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa. “Solo es una formalidad requerida dentro de las reglas que tiene el MTC para el caso de que se traspase un proyecto que iba a hacer el ministerio directamente a la modalidad de gobierno a gobierno. No hay ningún cambio adicional; lo que viene es lo que ya se había anunciado hace más o menos tres meses”, aclaró.

Puentes modulares tienen una de longitud de 81,9 metros y dos carriles cada uno. Las plataformas cruzarán el río Rímac conectando el aeropuerto con la avenida Morales Duárez, en el Callao. (Foto: LAP)

Lo que sí sería importante, de acuerdo al experto, es que se firme la adenda con el PMO en los próximos días para poder comenzar con el expediente técnico del proyecto, pues este se encuentra bastante retrasado. “Mientras más rápido se firme la adenda más rápido va a poder trabajar el gobierno francés en el puente Santa Rosa. Hay que correr con los plazos”, expresó.

En tanto, Cárdenas consideró que sí es una buena elección cambiar la modalidad del proyecto al de gobierno a gobierno. Eso sí, sostuvo que ello no significa que todas las obras hay que hacerlas bajo este método, pero en este caso puntual, afirma que esa era la salida más rápida y eficaz.

Ventajas y características

Manuel Velasco, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, comentó que las variaciones más significativas en un proyecto al pasar de “Obra por Impuesto” a un “Acuerdo de Gobierno a Gobierno” están relacionadas precisamente con la modalidad de ejecución. Señaló que esta última presenta diversos aspectos positivos, tales como:

Mayor celeridad : Se eliminan procedimientos administrativos regulares, agilizando el inicio de las obras. Menores riesgos : Se reduce la probabilidad de incumplimientos gracias a la solvencia y experiencia del Estado contratado, así como a la supervisión conjunta. Transferencia de conocimiento : Es posible recibir capacitación y asistencia técnica del Estado contratante, fortaleciendo las capacidades nacionales. Estandarización internacional : Se asegura el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, eficiencia y transparencia. Reducción de costos : Se optimizan procesos y se cuenta con un Estado contratante experimentado, lo que puede reducir los costos totales.

“En general, la modalidad Acuerdo de Gobierno a Gobierno puede ser una herramienta eficaz para la ejecución rápida, eficiente y transparente de proyectos en el país, dependiendo de sus características, y siempre que se implementen las medidas adecuadas para mitigar sus riesgos y desafíos”, manifestó Velasco.

Por otro lado, el especialista resaltó que el trabajar en dos frentes, es decir, con el Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa, presenta tanto ventajas como retos:

Ventajas

Al abordar ambos proyectos de manera conjunta, se optimiza la planificación, el diseño, la logística y la ejecución de las obras, reduciendo esfuerzos y costos.

Se maximiza el uso de recursos como maquinaria, equipos y personal especializado al trabajar en ambos proyectos simultáneamente.

La ejecución conjunta podría permitir optimizar los tiempos de construcción, acortando el plazo total para la entrega de ambas infraestructuras.

La ejecución conjunta consolida la experiencia y el conocimiento adquiridos bajo la modalidad G2G, facilitando su aplicación en futuros proyectos.

Se facilita la implementación de mecanismos de seguimiento, transparencia y control al tener una única PMO a cargo de ambos proyectos.

Retos

La gestión y coordinación de dos proyectos de gran envergadura bajo una sola PMO y modalidad G2G exige mayores capacidades y atención a los detalles para evitar retrasos o sobrecostos.

“En este contexto, la implementación de un plan de seguimiento y control estricto, junto con una comunicación transparente con la ciudadanía respecto a su avance, serán fundamentales para asegurar el éxito del Puente Santa Rosa”, opinó Velasco.

Críticas a Vía Expresa Santa Rosa

Desde el anuncio del proyecto, vecinos de Bellavista, La Perla y el Callao han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de la obra. Por ejemplo, el colectivo ‘Callao le Dice No a la Vía Expresa Santa Rosa’, que agrupa cerca de 2 mil integrantes, ha cuestionado en varios ocasiones la necesidad de esta infraestructura, pues refiere que en la avenida Santa Rosa no hay un tránsito vehicular excesivo, y el impacto negativo que tendría para la calidad de vida de las personas que viven al lado.

Gina Rivera, miembro del colectivo, sostuvo que se reducirán significativamente las áreas verdes que existen principalmente en Bellavista, con la tala de cientos de árboles. Hablamos de la alameda Santa Rosa, el pulmón más importante de todo Callao. Según una investigación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa implicará la tala y el traslado de más de 1.300 árboles, algunos de los cuales tienen hasta 70 años de antigüedad.

Así luciría la Vía Expresa Santa Rosa. Colectivos de vecinos se oponen al proyecto. (Foto: MTC)

Especialistas y miembros de la sociedad civil han expresado su malestar al respecto, y por las medidas de compensación propuestas, como el resembrado. Señalan que si se elimina un árbol antiguo este no puede sustituirse por más que se planten 100 árboles nuevos. El impacto en el medio ambiente no es el mismo.

Por su parte, el alcalde de Bellavista, Alex Callán, detalló a El Comercio que la preocupación de los vecinos, que dijo es válida, se debe a dos razones principalmente: la primera es un temor natural referente a la cercanía que tendrá el puente a sus viviendas, así como el ruido y alto flujo de vehículos que circulará por la zona. El segundo motivo es la reducción de los espacios verdes en Bellavista.

“A nadie le gustaría abrir su ventana y tener a unos tres metros un puente que te cubra todo. Va a generar un alto nivel de ruido para los vecinos pues hablamos de seis carriles a la altura de Bellavista. Además, en la zona de Bellavista que limita con la avenida Santa Rosa existen 18 metros de ancho con áreas verdes y más de 800 árboles. Se trata de la zona más verde que hay en el Callao”, indicó.

Callán precisó que en las reuniones sostenidas con el MTC, Provías y PMO el municipio les manifestó que en vez de un viaducto elevado sería mucho mejor si se lleva a cabo mejoramientos a la vía Santa Rosa pero al nivel del suelo, acompañado de la apertura de la avenida Haya de la Torre. Con ello serían tres vías (incluyendo la avenida Faucett) las que se interconectarían con la avenida Morales Duárez y el aeropuerto.

“Saliendo de la avenida Costanera hay un solo carril, a la altura de La Perla habrá dos carriles en cada lado, y en Bellavista serán 6 en total. Entonces, los carros que salgan del aeropuerto, cuando busquen llegar a la Costanera se darán con la sorpresa de que solo habrá un carril por el que podrán circular. Es decir, este punto se convertirá en un cuello de botella. Entonces, la vía expresa Santa Rosa no es una solución. Aparte, el viaducto dividirá prácticamente en dos a Bellavista, pues no habrá forma de interconexión”, explicó.