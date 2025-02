Uno de los principales involucrados en este caso es el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa, quien fue jefe de Qali Warma desde 2019 hasta el 2022. El Poder Judicial confirmó el impedimento de salida del país para dicho funcionario durante 6 meses y dispuso que se le levante su secreto bancario por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de octubre de 2024.

Incluso, Fredy Hinojosa se salvó de la detención preliminar por el caso Qali Warma gracias a la entonces Ley N°32181, aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Dicha norma eliminó la detención preliminar para todos los casos que no sean de flagrancia. Sin embargo, el Parlamento dio marcha atrás y restituyó la norma, pero el Ejecutivo la observó, lo que terminó favoreciendo al vocero presidencial.

¿Cómo estalló el escándalo de Qali Warma?

La red de corrupción que se había montado en Qali Warma estalló cuando el programa periodístico “Punto Final” accedió al celular de Noemí Alvarado, extrabajadora de Frigoinca, cuyo contenido evidenció que trabajadores del mencionado programa social recibieron dinero de la empresa para favorecerla.

El teléfono móvil guardaba una conversación, de inicios de mayo de 2024, entre Alvarado y Michael Burga, hijo de Nilo Burga y segundo al mando de la empresa, en la que ambos coordinan el pago de 8500 soles a funcionarios de Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud para modificar los resultados de los análisis de las conservas Don Simón, tras la intoxicación de alumnos de un colegio de Chota, en Cajamarca, ocurrida en abril del 2024.

Otros chats de WhatsApp muestran que Frigoinca entregaba sobornos a funcionarios de Qali Warma en cada región para que los productos que elaboraba sean incluidos en la ración diaria de alimentación de los escolares.

Incluso, tras un proceso iniciado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Indecopi sancionó en el 2023 a Frigoinca en dos instancias y la multó por engañar a los consumidores al publicitar sus conservas cárnicas como si fueran 100% naturales. Sin embargo, ese mismo año, Qali Warma distribuyó en los colegios del país más de 3 millones de kilos de las conservas Frigoinca en sus variedades de pollo, res y cerdo.

Lo más llamativo del caso es que Indecopi informó a Qali Warma desde el 2021 sobre el procedimiento iniciado a Frigoinca. En aquel año, el director del programa social era Fredy Hinojosa y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social era Dina Boluarte.

Ante las evidencias, Noemí Alvarado Noemí Alvarado, quien es aspirante a colaboradora eficaz en el caso Qali Warma, confirmó que las latas de las conservas Don Simón contenían carne de caballo.

Fredy Hinojosa bajo sospecha

El actual vocero de la presidenta Dina Boluarte se vio involucrado en el caso Qali Warma luego que Noemí Alvarado señalara que el programa alimentario escolar emitió en el 2021, durante la gestión de Hinojosa, una norma que estableció que la distribución de los productos tenía que ser mediante empresas de alcance macrorregional y no solo regional, lo que benefició, según dijo, a la compañía de Nilo Burga.

Alvarado señaló que Nilo Burga le contó en una oportunidad que Frigoinca se iba a expandir gracias al apoyo de su “amigo y compañero” de nombre Fredy, a la que ella identificó como Fredy Hinojosa

“Yo escuché que dijo: ‘tengo mi amigo Fredy, Fredy Hinojosa’. Eso dijo el señor (Burga) y que (la conexión) era por el Partido Aprista”, contó Alvarado en el programa “Cuarto Poder”.

En respuesta, Hinojosa ha negado, en reiteradas oportunidades, conocer a Nilo Burga o que haya beneficiado a Frigoinca. Recordó que dicha empresa no ganó ninguna licitación durante su gestión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que Frigoinca no participaba directamente en las licitaciones, ya que lo hacía a través en consorcio con otras empresas o les proveía a terceras compañías de los productos requeridos por Qali Warma, cuyos funcionarios, previo pago de un soborno, establecían las especificaciones técnicas similares a las conservas que elaboraba la fabrica de Nilo Burga.

Otro hecho que ha llamado la atención es que Fredy Hinojosa pudo comprar, menos de cinco años, dos departamentos en los distritos de Pueblo Libre y en Magdalena. Por este último pagó al contado 87 mil dólares en julio del 2023. Además, entre marzo del 2020 y febrero del 2021 hizo abonos de casi 200 mil soles en total para cancelar su deuda

Los presuntos vínculos de Fredy Hinojosa con los hermanos Castro Yangali

Fredy Hinojosa no solo ha sido vinculado a Nilo Burga, otrora propietario de Frigoinca, ya que también ha sido relacionado con los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali, empresarios cuyas empresas ganaron licitaciones del programa Qali Warma.

La presunta vinculación entre Hinojosa y los hermanos Castro Yangali fue señalado por Carlos Guillén, quien es acusado de ser emisario del Gobierno para ejercer supuestas presiones sobre Noemí Alvarado, durante una conversación que tuvo con una colaboradora eficaz. Según su versión, Hinojosa habría cobrado más de 250 mil soles EM sobornos al empresario Carlos Castro Yangali.

Desde el 2018 hasta el 2024, las empresas relacionadas a los Castro Yangali o consorciadas con otras compañías obtuvieron más de 60 contratos por más de 121 millones de soles durante el periodo en el que Hinojosa era el director ejecutivo de Qali Warma.

El vocero presidencial negó conocer a los hermanos Castro Yangali, al igual que lo hizo con Nilo Burga en su momento. Sin embargo, un hecho que une a todos ellos es que fueron militantes apristas.

El portal Salud con Lupa reveló que Cadisel y Procesadora de Alimentos del Centro, empresas de los hermanos Castro Yangali, ganaron -entre 2021 y 2024- contratos por más de 389 millones soles con Qali Warma en Junín, Huancavelica y Lima, pese de tener graves antecedentes, como vender conservas contaminadas, falsificar documentos y registrar un caso de intoxicación de escolares por leche en mal estado en un colegio del distrito de Perené, en Junín.

¿Cómo Frigoinca pudo actuar con impunidad en el sistema de compras públicas?

Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones públicas, indicó a El Comercio que el modus operandi utilizado por Frigoinca para participar en las licitaciones públicas es a través de empresas consorciadas, lo que le permite que su nombre no figure en el proceso, lo que es muy común, según dijo, en las licitaciones públicas.

“Lo hacen conformando un consorcio, lo hacen formando otras empresas del grupo económico para tratar de aparentar de que se tratan de empresas distintas, lo hacen utilizando testaferros o lo hacen utilizando empresas que ya existen, pero con las que hay un acuerdo previo comercial de burlar a la ley, como modificando las fichas técnicas para que finalmente el producto que se compre sea solamente el que ofrece ese fabricante, como Frigoinca”, expresó Yaya.

Además, cuestionó el sistema de “cogestión” utilizado en Qali Warma y la participación de personas de la sociedad civil en los comités de compras, pese a que no tienen experiencia ni formación para realizar esos procesos.

“Qali Warma tiene un sistema llamado cogestión, en los que los comités de compra están integrados por personas de la sociedad civil que no asumen responsabilidad por la decisión final en la compra. Representantes de la sociedad civil que tampoco han sido formados ni siquiera para los procesos de selección, no tienen formación técnica que sí deberían tener el personal logístico de cualquier otra institución del Estado”, manifestó.

“Hay representantes de la sociedad civil que no tienen formación técnica específica del Estado, no saben, por ejemplo, identificar documentos falsos, con información inexacta”, agregó.

Yaya también criticó que los contratos de Qali Warma no figuren en el sistema electrónico del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y que los proveedores del programa social no estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.

“Tengamos en cuenta que los contratos de Qali Warma no figuran en el sistema electrónico de contrataciones del OSCE, en donde figuran todos los contratos que son financiados con recursos públicos. Los proveedores no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de tal manera que ante un incumplimiento de contrato, como la venta de carne de caballo, ni siquiera pueden ser sancionados ni inhabilitados por OSCE porque no se les exige estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores”, precisó.

“Es casi imposible determinar quiénes son los accionistas de las empresas que le venden a Qali Warma porque al no estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores no se sabe quiénes son sus accionistas y quiénes son sus representantes”, añadió.

“Hay fuertes evidencias de grandes irregularidades y de hechos delictivos”

El abogado penalista Vladimir Padilla indicó que, con respecto al caso Qali Warma, se ha evidenciado que los funcionarios de dicho programa social de alimentación escolar no han buscado el mejor proveedor para realizar ese tipo de adjudicaciones.

“Hay fuertes evidencias no solamente de grandes irregularidades sino también de hechos delictivos”, manifestó el especialista a El Comercio.

Además, remarcó que las modificaciones a las normas han podido entorpecer la investigación del Ministerio Público, como en los temas de organización criminal y de detención preliminar.

“Al modificar diferentes normas eso entorpece la labor de la Fiscalía. Antes lo que tú podrías graficar como organización criminal ya no lo es. Cuando tú tienes una organización criminal es diferente de un caso complejo y de un caso común por los plazos”, expresó Padilla.

“(La observación del Poder Ejecutivo a la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia) ha beneficiado a todos (los implicados). Eventualmente (Fredy Hinojosa) podría haber sido convocado o ser señalado para que se le aplique una detención preliminar”, precisó.

El abogado penalista dijo esperar que las investigaciones estén avanzando y se hayan realizado las pericias para comprobar que los productos incautados eran de mala calidad.

Defensoría del Pueblo plantea la creación de núcleos ejecutores en Wasi Mikuna

La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión inopinada al programa social Wasi Mikuna, antes Qali Warma, para conocer el trabajo y las acciones ante las recientes denuncias por el servicio irregular y la entrega de alimentos sin estándares sanitarios adecuados.

En redes sociales, la entidad indicó que el equipo técnico de Wasi Mikuna brindaron alcances sobre las medidas de supervisión, control y procesos para garantizar un servicio de calidad este año.

Horas antes, la Defensoría del Pueblo enfatizó que los programas sociales como Qali Warma fueron diseñados para atender las necesidades alimentarias de los ciudadanos, sin embargo, la falta de controles y de transparencia permitió la infiltración de intereses particulares, convirtiéndolos en oportunidades para la corrupción.

Por ello, consideró que, a fin de que Wasi Mikuna cumpla con el objetivo deseado, urge una nueva legislación que regule los procesos, procedimientos y control, e incorpore la participación activa de la comunidad.

“En nuestro constante trabajo de supervisión al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, proponemos la creación de núcleos ejecutores, compuestos por miembros de la sociedad civil e instituciones especializadas y comprometidas”, manifestó.

“Estos núcleos tendrían la responsabilidad de gestionar los recursos destinados a la alimentación, con el fin de desvincular el programa del manejo centralizado y potencialmente corrupto, y fortalecería el tejido social, fomentando la autogestión en las comunidades”, agregó.