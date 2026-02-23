Tras confirmarse el hallazgo de los restos del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desaparecido la tarde del domingo en Arequipa, la institución convocó a los medios a una conferencia de prensa para compartir los detalles con los que contaban hasta el momento.

El teniente general FAP, Cesar Mendiola, detalló que “el helicóptero volaba rumbo a Arequipa por la zona de la costa, a la altura de la ciudad de Chala cuando tuvimos los últimos reportes. Luego de eso dejamos de tener comunicación y la señal que emite lo posiciona aproximadamente 15 millas al este de la ciudad. A partir de ahí empezamos a recibir la señal durante aproximadamente dos horas, teníamos la certeza que el helicóptero se encontraba en ese lugar”.

En cuanto a las causas del accidente, el oficial aseguró que “aún en investigaciones, se someterán a todas las indagaciones correspondientes desde que ascendió en Pisco hasta su desconexión“.

No obstante, reportes de testigo señalan que la nave volaba a muy baja altura la tarde del domingo. Las principales teorías apuntan a las condiciones climáticas adversas u a un desperfecto mecánico, aunque esto último fue descartado por la FAP.

Al ser consultado sobre el estado de la aeronave que se estrelló este lunes en Arequipa, el oficial Mendiola aseguró que “cada vez que una nave vuela pasa por un proceso riguroso de mantenimiento para que sea una nave operativa. Su última inspección mayor fue en noviembre del año pasado. Ha volado hasta la fecha 288 horas y su siguiente inspección mayor debería ser en el 2031″.

La quebrada donde se registró la tragedia mostraba una alta nubosidad y según vecinos de la zona suele tener poca visibilidad debido a la neblina.

En un comunicado emitido esta mañana, la FAP informó que tras llegar al lugar del accidente, el personal de rescate confirmó el fallecimiento de los cuatro tripulantes y once pasajeros que viajaban a bordo de la nave.

Comunicado de la FAP, lunes 23 de febrero.

Menores entre las víctimas mortales

Al conocerse el reporte de víctimas llamó la atención que siete de ellas fuesen menores de edad, incluido un niño de tres años. Al respecto, el teniente general Mendiola explicó que “se tratan de vuelos de acción cívica, pueden viajar personas de diferente orden, inclusive personal extra FAP. Lo tenemos normado y está autorizado. Algunos radican por allá, otros van en épocas de necesidades familiares que son privados”.

Según el propio comunicado, el helicóptero MI-17 se dirigía a cumplir misiones de búsqueda y rescate, así como labores de apoyo a la población afectada por inundaciones, desbordes y otros siniestros ocurridos en la región Arequipa.

La de este lunes es la segunda tragedia que involucra a aeronaves de la FAP en menos de un año, luego de que el 20 de mayo del 2025 la alférez Ashley Stacy Vargas Mendoza pereciera tras estrellarse en el mar de Paracas.

Mediante un reporte periodístico de Latina se pudo conocer, además, que hasta la 1:00 p.m. del lunes la fiscal de Caravelí aún no había conseguido llegar a la zona del accidente para realizar la diligencia complementaria y ordenar el levantamiento de los cuerpos.