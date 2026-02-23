Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La FAP brindó detalles sobre el accidente aéreo que dejó 15 muertos en Arequipa.
La FAP brindó detalles sobre el accidente aéreo que dejó 15 muertos en Arequipa.
/ Canal N
Por Renzo Giner Vásquez

Tras confirmarse el hallazgo de los restos del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desaparecido la tarde del domingo en Arequipa, la institución convocó a los medios a una conferencia de prensa para compartir los detalles con los que contaban hasta el momento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.