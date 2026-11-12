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Resumen

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El papa León XIV estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El papa León XIV estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Carlos Gonzales

El Papa León XIV participará en diversos eventos este miércoles, 11 de noviembre, en el Perú en su calidad de jefe de Estado, por ello, visitará a la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno y se reunirá con las autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Sin embargo, al día siguiente, desarrollará actividades de su visita apostólica como líder de la iglesia católica.

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