El Papa León XIV participará en diversos eventos este miércoles, 11 de noviembre, en el Perú en su calidad de jefe de Estado, por ello, visitará a la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno y se reunirá con las autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Sin embargo, al día siguiente, desarrollará actividades de su visita apostólica como líder de la iglesia católica.

El Comercio pudo conocer que el jueves, 12 de noviembre, el sumo pontífice tomará desayuno en la Nunciatura Apostólica y participará en una misa privada. Luego, cerca de las 8:30 a.m., saldrá del recinto en un vehículo cerrado, conocido como la ‘cápsula’, para desplazarse Avenida Salaverry, jirón Washington, Av. España, ingresa a Av. Garcilaso de la Vega, Av. Tacna y Jr. Conde de Superunda.. En el Centro Cívico se subirá al papamóvil y en el Santuario de Las Nazarenas hará una breve veneración a la imagen del Señor de los Milagros, tras el pedido formulado por el arzobispo de Lima y cardenal, Carlos Castillo.

El papa León XIV llegará este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar su primera visita apostólica al país. Foto: EFE.

La comitiva papal llegará a la plaza Mayor para cumplir una agenda establecida. Tras recibir las llaves de la ciudad en el Palacio Municipal, Robert Prevost se dirigirá al Palacio Arzobispal de Lima, ubicado al costado de la catedral, para reunirse con los obispos del Perú. Después de eso, ingresará a la Catedral para la celebración de la denominada “Hora Media”, que es el rezo de la liturgia de las horas, junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

A las 10:30 a.m., saldrá de la Catedral de Lima para tener un encuentro con diversas comunidades en el evento “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” . Los temas que se abordarán son el rol de la mujer en la iglesia y la sociedad, el rol de las familias, los emprendedores frente al contexto de la inseguridad y el encuentro pluricultural, con énfasis en los grupos migrantes en la capital.

Detalles del evento

Julio Casas, encargado de la organización del evento que se desarrollará el jueves en la plaza Mayor, contó a El Comercio que participarán unas 15 mil personas que realizan trabajo pastoral en distintas zonas de Lima o pertenecen a organizaciones vinculadas a la iglesia católica.

“Las personas que participan están vinculadas a la pastoral familiar, pastoral social, al trabajo de Cáritas, y a otras organizaciones sociales con las cuales se vincula la iglesia”, indicó.

“Son personas vinculadas al trabajo pastoral de distintas zonas de Lima. Es gente que está trabajando en algún tipo de pastoral dentro de la iglesia o en organizaciones sociales que no son de la iglesia, pero que tienen algún tipo de vínculo, por ejemplo, ollas comunes, asociaciones de pequeños emprendedores, personas que están trabajando en temas de salud comunitaria. Es un ámbito grande y se quiere reunir a todos aquellos laicos y laicas que están desarrollando algún tipo de trabajo de pastoral social dentro de la gran provincia de Lima”, agregó Casas.

La plaza Mayor será el punto de encuentro del Papa con varios grupos de personas. (Foto: Mario Zapata N. /@photo.gec)

Remarcó que dichas personas accederán a la plaza Mayor a través de un código QR, generado tras la invitación que se les formuló a cada una de ellas. Su ingreso será como en el caso del Estadio Nacional y la base aérea Las Palmas. Ellas llegarán al Centro de Lima por sus propios medios.

Casas indicó que el cardenal Carlos Castillo dará inicio al evento y luego el representante de cada tema brindará un “testimonio breve” ante el Papa, pero en el caso de la familia sí habrá participación de cuatro integrantes de un núcleo familiar. Luego, vendrá la presentación de la cantante Susana Baca con una canción y, finalmente, el sumo pontífice dará su mensaje para cerrar el encuentro. Todo el evento tendrá una duración de una hora.

¿Cómo será el ingreso a la plaza Mayor?

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, explicó a El Comercio que la plaza Mayor ha sido dividida en dos campos, A y B, para albergar a las personas que participarán en el encuentro con el Papa, quien se ubicará en un atrio central de la Catedral.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto. (Foto: EFE/ Paolo Aguilar) / Paolo Aguilar

Los accesos de los asistentes serán por los jirones de la Unión, Callao y Conde de Superunda. Remarcó que solo ingresarán las personas que porten la entrada con código QR y su documento de identidad. Mostrarán esos documentos en las zonas denominadas Influencia y Adyacente, mientras que en la zona de Acción será escaneado el código QR.

El funcionario de la Municipalidad de Lima precisó que no se permitirá el ingreso de personas con botellas de vidrio o armas de distinto tipo. Las cámaras de seguridad del municipio vigilarán el ingreso de los asistentes en tiempo real para reportar de manera inmediata a la Policía cualquier incidente. Se ha determinado que las zonas de evacuación de la plaza Mayor serán los pasajes Santa Rosa y Olaya.

FOTOS: Cesar Bueno@photo.gec

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