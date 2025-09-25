Alejandra Argumedo también señaló que este episodio marcará un antes y un después en su vida. Foto: X
Alejandra Argumedo también señaló que este episodio marcará un antes y un después en su vida. Foto: X
Redacción EC
Redacción EC

Luego de haber expresado a los pasajeros del mientras viajaban, Alejandra Argumedo, emitió un video a través de redes sociales donde se pronuncia tras lo ocurrido. La joven desató un debate sobre cómo la discriminación en espacios públicos es un mal del día a día.

En esa misma línea, usuarios se mostraron inconformes y ofendidos por los adjetivos expresados por Argumedo y exigieron que las autoridades pongan mano dura frente a este tipo de .

¿Qué dijo Alejandra Argumedo en el Metropolitano?

La mujer estaba parada quejándose del exceso de gente que había en la unidad móvil, cuando, al parecer, otra persona intentó callarla a lo que ella dijo “cuál oe imbécil”.

¿De qué te ríes enfermo? Claro les duele como todos son unos serranos, les duele que le digan la verdad. Asu mare todos los serranos, todas las vicuñas, llamas y alpacas”. A lo que añadió: “Serranos son y serranos moriránen reiteradas oportunidades.

Ofrece disculpas

Tras el vergonzoso incidente, Alejandra Argumedo indicó que asume su responsabilidad, reconoce que estuvo mal y acepta toda sobre lo sucedido.

Me duele haber sido parte de un acto tan como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas y no solo a los presentes, sino a los millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Desde el corazón pido perdón y a los que se sintieron agredidos”, sostuvo.

Sin embargo, Argumedo precisó que en su momento “contará su versión completa de lo ocurrido”, pues “en una discusión se deber escuchar ambas partes”.

“Hay muchas cosas de mi persona que no son ciertas, que se han inventado y se han sacado fuera de contexto, pero no es el momento, ya que este es el momento de pedir perdón”, detalló.

Finalmente, pidió respeto a su familia pues ellos no “tienen nada que ver con mis actos”.

