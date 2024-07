Rafael López Aliaga , alcalde de Lima, anunció que ha retirado la demanda de hábeas corpus que interpuso la Municipalidad de Lima contra el MTC, la ATU y la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao por el cierre de calles y implementación de un plan de desvío vehicular para construir, en el cruce del Paseo Colón y la avenida Garcilaso de la Vega, la Estación Central de dicho proyecto subterráneo.

A su salida de una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, el burgomaestre afirmó que su decisión se debe que el Poder Judicial, si acoge su hábeas corpus, podría paralizar la obra.

“La reunión (con el titular del MTC) ha sido muy buena, ha sido excelente. Lo que hemos evitado es que haya un herido, una confrontación violenta, que es lo que pudo haber ocurrido. Primer tema es salvaguardar a la gente, es lo que hemos hecho. Segundo, el tener un hábeas corpus, el cual hemos retirado en la mañana, iba a ser más problemático porque el juez podría paralizar la obra, y si entra al Poder Judicial y nunca sale”, expresó Rafael López Aliaga.

No obstante, el alcalde de Lima consideró que el MTC tendrá que asumir la responsabilidad por el tiempo que dure el cierre y aclaró que no retirará los carteles de la MML que informan respecto a que el cierre de vías no cuenta con autorización municipal, pese a que han sido colocados en la parte delantera de los carteles informativos de la ATU sobre el plan de desvíos.

“Lo que sí queremos poner en claro es el tema de la responsabilidad. Los 13 meses son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene contrato con los concesionarios”, enfatizó.

Por último, remarcó que la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría de la Municipalidad de Lima por el presunto delito de usurpación agravada continúa su curso.

“En el tema penal, el procurador de Lima ha hecho las denuncias penales correspondientes porque ha habido una usurpación agravada, es lo que ha determinado la Procuraduría Municipal, que no depende del alcalde”, manifestó.