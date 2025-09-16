Hernán Medrano Marin
López Aliaga plantea cárceles en la selva en vez de El Frontón: ¿qué pasó con El Sepa?
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a rechazar el proyecto de reabrir la isla El Frontón como centro penitenciario. En su lugar, planteó retomar el modelo de la antigua Colonia Penal Agrícola de El Sepa, en la selva alta, donde –según dijo– la presencia de las “shushupes”, consideradas las serpientes más peligrosas del Perú, impediría la fuga de los reclusos.

