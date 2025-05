Otro crimen contra un periodista en el Perú. Raúl Celis López (70), quien conducía un noticiero matinal en radio Karibeña, fue asesinado este miércoles a balazos en una calle del centro de Iquitos, en Loreto , lo que ha generado gran conmoción en los ciudadanos de la ciudad selvática. Horas después, los vecinos realizaron una marcha para protestar contra las autoridades y exigir mayor seguridad.

Este es el segundo homicidio de un periodista en lo que va del 2025, ya que en enero pasado fue asesinado en Ica Gastón Medina, director de la Cadena Sur TV. El hombre fue atacado por un sicario cuando se encontraba en la puerta de su casa. Las investigaciones de las autoridades aún no tienen resultados.

¿Cómo se perpetró el crimen del periodista Raúl Célis López de radio Karibeña?

Raúl Celis López salió de su casa este miércoles muy temprano para dirigirse a su centro de labores, ya que conducía el noticiero matinal de radio Karibeña. Lo recogió un mototaxista de confianza que todos los días lo movilizaba.

Cerca de las 5:30 a.m., el mototaxi se dirigió a un puesto de periódico para que el periodista compre los diarios y, fue en esa circunstancia, que dos sujetos en una moto lineal aparecieron para atacarlo. El sicario que iba en la parte trasera bajó de la unidad y disparó contra Celis López.

El periodista Raúl Celis fue asesinado en Iquitos por sicarios en moto. (Foto: Lo que está pasando en Loreto/Facebook)

El conductor del mototaxi pensó que se trataba de un asalto, pero el ataque directo al periodista confirma que se trató de un homicidio por encargo. La muerte de la víctima fue instantánea, ya que recibió tres balazos, siendo uno de ellos mortal, pues le impactó en la cabeza.

El mototaxista contó que los atacantes le cerraron el paso de manera intempestiva y que, cuando escuchó los disparos, hizo una maniobra para esquivarlos, que hizo que la unidad se voltee. Momentos después, trató de auxiliar a su pasajero con la ayuda de otro conductor y trasladarlo a un hospital, pero ya había fallecido.

El crimen ocurrió a pocas cuadras de la casa del periodista, por lo que se sospecha que los sicarios esperaron a que él salga de su vivienda y se detenga en el puesto de periódico, como lo hacía todos los días. Los homicidas habrían estudiado la rutina de Raúl Celis y eligieron el momento más adecuado para interceptarlo.

El chofer del mototaxi dio una pista que podría ayudar a la Policía a investigar el caso. Según su versión, el periodista quería modificar su ruta de traslado a su centro de trabajo, por lo que le comentó que busque a un vendedor de periódicos para que le entregue todos los días los diarios en su trayecto a radio Karibeña y ya no tener que transitar por los alrededores de la calle Brasil, donde finalmente fue asesinado.

La Policía ejecutó el plan cerco tras perpetrarse el crimen y dispuso la intervención en el caso de agentes especializados de inteligencia y de investigación criminal “para una pronta respuesta efectiva”, informó el Ministerio del Interior.

Fiscalía inicia investigación

Tras el crimen, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado de Raúl Celis López.

La fiscal provincial Tania Huancahuire Díaz dispuso que policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos recaben las declaraciones del conductor del mototaxi en el que viajaba la víctima, así como de familiares y testigos. Además, que obtengan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, realicen la pericia de la motocicleta utilizada por los autores del delito, y visualicen el teléfono celular del occiso, entre otras diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno Regional de Loreto debe convocar de manera urgente al Consejo Regional de Seguridad Ciudadana para adoptar medidas ante crímenes ocurridos en los últimos, como el de la trabajadora de un grifo y el periodista Raúl Celis, planteó la Defensoría del Pueblo.

“Recordamos que este crimen ocurre a menos de 4 meses del asesinato en Ica del periodista Gastón Medina, situación que evidencia la ausencia de garantías en favor de los periodistas en el país, así como la demora en las investigaciones y la falta de acceso a la justicia”, señaló la entidad en redes sociales.

“El Estado debe garantizar que los periodistas desempeñen su labor en un ambiente libre de violencia. Por tanto, es necesario adoptar medidas idóneas orientadas a la prevención, investigación y sanción de todo ataque del cual sean víctimas”, agregó.

El móvil del crimen del periodista Raúl Célis López

El homicidio de Raúl Célis López ha tenido gran impacto en la ciudadanía de Iquitos, ya que se trataba de una persona con más de 30 años en el ejercicio del periodismo y que tenía un estilo polémico de conducir.

Las primeras informaciones brindadas por los compañeros de trabajo de Celis López apuntan a que él no habría recibido amenazas, pese a que era bastante crítico con las autoridades de Iquitos. Los testigos indicaron que los criminales no robaron las pertenencias de la víctima, pues solo llegaron para dispararle, lo que confirma que se trató de un acto de sicariato.

Ramiro Celis Guerra, hijo del periodista, exigió a las autoridades y a la Policía la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen de su padre. “Él nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y expresarse libremente, esa contundencia y carácter para decir las cosas como son, le valieron algunos enemigos, pero muchos más amigos y personas que, al igual que él, luchaban por las causas justas y el bienestar social”, indicó en redes sociales.

Anita Tirado, coordinadora de radio Karibeña, confirmó que Raúl Celis no había recibido amenazas, pues recordó que ella revisaba sus mensajes en el celular durante las horas que duraba el noticiero matinal. Esa misma información fue la que le transmitió a la cónyuge del periodista tras el crimen.

Las autoridades de Maynas analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los criminales que asesinaron al periodista Raúl Celis. (Foto: Democracia Iquitos/Facebook)

No obstante, precisó que Celis sí tenía un estilo crítico contra las autoridades y que denunciaba las diversas modalidades de delitos que se perpetraban en Iquitos, como los préstamos ‘gota a gota’.

“Que yo sepa, no (hubo amenazas). No me comentó nada. No me hizo ningún comentario ni yo he visto algo, ya que en las mañanas yo tenía la libertad de tocar su teléfono, pues él estaba haciendo el programa y yo le podía revisar los mensajes para ver si hay alguna información, pero no he visto ningún mensaje de que alguien lo esté amenazando, por eso estoy sorprendida con lo que ha sucedido”, afirmó Tirado.

“Era una persona directa, ácida en sus comentarios, no tenía miedo de decir las cosas que él pensaba. Él en vivo (en la radio) comentaba sobre los políticos, los candidatos y las autoridades. Todos los días hacía comentarios sobre los ‘gota a gota’, todos los días tenía comentarios directos”, agregó.

Vecinos reclaman por crimen de periodista

El crimen del periodista Raúl Celis ha enardecido a los vecinos de Iquitos, ya que ocurre solo a unos días del asesinato de la joven Luz Mariana Anable Montalván (21), una trabajadora de un grifo, por parte de unos delincuentes.

Por ello, grupos de ciudadanos y dirigentes de gremios se congregaron para protestar frente a la sede de la Región Policial de Loreto y exigir la remoción de las jefes policiales, pues consideran que no han obtenido resultados en la lucha contra la criminalidad.

Además, los vecinos rodearon la camioneta que transportaba a los fiscales y peritos, tras la culminar la diligencia de levantamiento del cuerpo, y golpearon la unidad, por lo que los agentes policiales tuvieron que intervenir.

Policía revisa imágenes de cámaras de seguridad que registraron crimen de periodista Raúl Celis

Raúl Herrera Soria, periodista de radio Exitosa, señaló a El Comercio que, hasta el momento, la Policía no ha informado de algún sospechoso del crimen del periodista Raúl Celis y tampoco se ha conocido de una intervención para detener a un implicado.

Los agentes policiales revisan las imágenes de las cámaras de seguridad del Serenazgo de Maynas y de unos locales cercanos al lugar del crimen para identificar la moto y a los homicidas.

Herrera Soria advirtió que el asesinato de Celis López ha tenido un gran impacto en Iquitos, incluso la Iglesia convocó este miércoles a una movilización por la seguridad ciudadana y para reclamar justicia por dicho crimen. Incluso, recordó que los vecinos protestaron en la sede de la Región Policial de Loreto y abuchearon a los fiscales durante las diligencias del levantamiento del cuerpo.

Un punto que destacó el periodista de radio Exitosa es que su colega de radio Karibeña se venía mostrando crítico contra las actividades ilícitas, como el préstamo ‘gota a gota’ y la minería ilegal.

Gremios de periodistas condenan crimen de Raul Celis

Los diversos gremios y asociaciones de periodistas se pronunciaron tras el crimen de Raúl Célis. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó dicho asesinato y demandó una inmediata investigación para esclarecer lo ocurrido. No descartó que dicho suceso haya ocurrido como consecuencia de su labor periodística.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú consideró que el crimen de Raúl Célis “enluta al periodismo nacional”, por lo que exigió a las autoridades una “actuación célere y diligente” en dicho caso.

Similar posición tuvo Reporteros Sin Fronteras (RSF), que recordó que Célis López se hizo conocido por sus “posturas críticas sobre la inseguridad, la corrupción y la criminalidad en la región” y exhortó a las autoridades peruanas a implementar mecanismos de protección a los periodistas.

El asesinato del periodista Raúl Celis ocurrió en la cuadra 7 de la calle Brasil, en Iquitos.

“Reporteros Sin Fronteras condena enérgicamente el asesinato de Raúl Celis López, periodista local en Iquitos. Conocido por sus posturas críticas sobre la inseguridad, la corrupción y la criminalidad en la región, fue asesinado a tiros el 7 de mayo de 2025 mientras se dirigía a grabar su programa para la radio Karibeña. RSF solicita una investigación independiente para identificar a los responsables de este crimen y exhorta a las autoridades peruanas a implementar mecanismos de protección eficaces que garanticen la seguridad de los periodistas, especialmente aquellos que cubren temas ambientales y criminales en las zonas más expuestas del país”, señaló la RSF.

El Colegio de Periodistas del Perú y el Consejo Regional de Loreto expresaron su más “enérgico rechazo” ante el asesinato de Raúl Celis López y la creciente ola de violencia que azota a la región selvática. Exigieron la declaratoria de estado de emergencia y la presencia inmediata de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública.

El Consejo de la Prensa Peruana recordó que se trata del segundo asesinato de un periodista en lo que va del año y pidió “investigaciones claras” sobre el crimen.

SIP se pronuncia

El crimen de Raúl Celis tuvo impacto en el plano internacional, ya que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el ataque contra el periodista de radio Karibeña e instó a las autoridades peruanas a llevar a cabo una investigación para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

“Nos alarma profundamente el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en Perú”, subrayó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

“Exhortamos a las autoridades a cumplir con su deber de esclarecer este crimen y garantizar justicia para que hechos como este no queden impunes”, agregó.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destacó la necesidad de combatir la impunidad. “Cuando el asesinato de un periodista queda sin castigo, se envía un mensaje de permisividad que incentiva nuevos ataques. El Estado debe actuar con firmeza para proteger la labor informativa y la integridad de quienes la ejercen”, señaló.