El colapso del techo del Real Plaza de Trujillo ha dejado, hasta el momento, seis fallecidos y más de 80 heridos, entre ellos 21 menores de edad. Entre las víctimas están el policía Jhon Chávez Valeriano (35), su esposa, Daniela de la Cruz Ramos (25), y su hija de 2 años.

La cadena de centros comerciales Real Plaza informó que trabaja “arduamente con los especialistas” para subsanar las observaciones tras el cierre temporal de sus locales en Ate, Villa María de Triunfo y Huancayo. En Huánuco y Piura, las autoridades procedieron con la clausura de los patios de comidas.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, locatarios y colaboradores, así como cumplir estrictamente con las regulaciones vigentes. Por ello, estamos trabajando arduamente con los especialistas correspondientes para subsanar las observaciones en el menor tiempo posible”, indicó Real Plaza en un comunicado.

Ate cierra el Real Plaza Puruchuco

Desde primeras horas de este lunes, la Municipalidad de Ate ejecutó un operativo de inspección en el Real Plaza Puruchuco, ubicado en el cruce de las avenida Nicolás Ayllón y Prolongación Javier Prado, y, en horas de la tarde, procedió a su cierre temporal al encontrar deficiencias en algunos ambientes.

El subgerente de Fiscalización y Ejecución Coactiva de Ate, Santiago Segura Gonzales, detalló que uno de los motivos del cierre del establecimiento es la falta de mantenimiento de los pernos de anclaje de la estructura metálica que se halla en el techo del patio de comida.

Además, indicó que se detectó que el sistema contraincendios presenta óxido de corrosión y las conexiones eléctricas han sido modificadas, ya que son distintas a las que aparecen en el plano que fue presentado ante el municipio.

El funcionario de Ate remarcó que en el Real Plaza Puruchuco falta implementar señales de salida y de extintores, así como luces de emergencia estandarizadas.

Enfatizó que la inspección al centro comercial recién se pudo realizar este lunes debido a que sus instalaciones estuvieron cerradas el último fin de semana ante lo sucedido en Real Plaza de Trujillo. Las supervisiones continuarán en otros locales comerciales, como el Real Plaza Santa Clara, con la participación de profesionales especializados.

El funcionario indicó que el Real Plaza Puruchuco obtuvo el certificado ITSE hace dos años y que las últimas inspecciones a sus instalaciones se efectuaron en noviembre del 2024 y en marzo del 2023.

Dan 5 días de plazo a Real Plaza Salaverry para subsanar observaciones

La Municipalidad de Jesús María realizó una inspección al Real Plaza Salaverry, situado en la avenida Salaverry, e hizo varias observaciones en los ambientes del centro comercial, por lo que le estipuló un plazo de cinco días para resolverlos.

Los inspectores indicaron a los administradores del establecimiento que deben realizar el mantenimiento de los muros que se encuentran con fisuras en el área de condensadores.

Además, les ordenó identificar todos los techos aligerados, incluidos los metálicos, efectuar la evaluación de las sobrecargas instaladas sobre los tijerales y desarrollar una evaluación estructural a cargo de un especialista.

La comuna indicó que el centro comercial deberá presentar las cartas de seguridad de las estructuras de los parapetos de vidrio, de los anclajes verticales del muro cortina, de los anclajes de todos los letreros de patios de comida y de la fachada.

También dispuso que se desarrolle el mantenimiento contra la corrosión de toda estructura metálica e instalar una puerta que impida el acceso al techo.

Clausuran por 30 días el Real Plaza de Huancayo

En Junín, la Municipalidad Provincial de Huancayo cerró, a través de la Oficina Coactiva, de manera temporal el Real Plaza de Huancayo luego que inspectores de Defensa Civil y de Seguridad Ciudadana encontraran falencias en el techo del establecimiento, ya que no contaba con la inclinación adecuada en caso ocurra una intensa lluvia. También se clausuró la tienda Oeschle por deficiencias en el techo, así como el supermercado Plaza Vea por no tener vigente el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“Hemos verificado que la inclinación del techo no es adecuada para esta zona, que es sierra, donde hay lluvias de gran imponencia. También hemos verificado que el techo no podría sostenerlas (las precipitaciones). Es por eso que hemos procedido a clausurar”, expresó la gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Huancayo, Noemí León Vivas.

“Ingenieros y arquitectos han evaluado y han hecho la proyección de cuál es la inclinación (del techo). También se ha verificado la norma técnica nacional de edificaciones que debería cumplir cualquier establecimiento”, agregó la funcionaria.

Joshelim Meza León, gerente de la Municipalidad de Huancayo, confirmó que los inspectores detectaron “serias deficiencias en los techos” y que el cierre del Real Plaza es por 30 días, pero que la medida podría acortarse si se subsanan las observaciones o extenderse a 60 días en caso no se cumpla las dispociones municipales.

Cierran patio de comidas del Real Plaza de Piura

La Municipalidad Provincial de Piura cerró de manera temporal el patio de comidas del Real Plaza de Piura tras evaluar las condiciones de seguridad en sus áreas comunes. La comuna detectó diversas observaciones en la infraestructura del establecimiento, como cables expuestos sin protección, falta de mantenimiento en el sistema de rociadores contra incendios, filtraciones de agua en las coberturas de la alameda principal, lo que afecta vigas metálicas y de madera, entre otros.

Con respecto al techo del patio de comidas, los inspectores no pudieron verificar completamente la condición de las vigas debido al recubrimiento de una lona, por lo que se ha solicitado al administrador del centro comercial la presentación de una carta estructural que garantice la estabilidad del espacio.

La Municipalidad de Piura detalló que, según la normativa vigente, el centro comercial tiene un plazo de dos días para subsanar las observaciones y presentar un informe detallado sobre las acciones correctivas adoptadas. La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de la inspección, indicó que el establecimiento sí contaba con un certificado de seguridad vigente.

El municipio remarcó que los administradores del Real Plaza Piura deben considerar las particularidades del clima en Piura, que exige una adecuada implementación de sistemas de drenaje.

Colegio de Ingenieros del Perú señala posibles causas de la caída del techo en el Real Plaza de Trujillo

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) indicó que el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo podría haberse originado por “posibles vicios ocultos en el diseño estructural y posibles vicios ocultos en la construcción, debiéndose analizar si la calidad de los materiales era la adecuada”. Por ello, remarcó que las causas reales de la caída del techo serán determinadas por peritos.

El CIP cuestionó que actualmente la inspección ITSE solo sea un procedimiento de inspección ocular, no considerando en los requisitos la presentación obligatoria de planos estructurales, pruebas, y la presencia obligatoria de un ingeniero civil en el grupo inspector.

“El Colegio de Ingenieros solicita a las autoridades correspondientes el retorno de la obligatoriedad de la participación del ingeniero civil en todas las inspecciones ITSE. Asimismo, es importante el exigir la experiencia profesional en edificaciones a no menos de 5 años”, afirmó la entidad.

“Consideramos pertinente que los certificados de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) deben mantener su vigencia de 2 años y de ninguna manera deben tener vigencia indeterminada”, añadió.

“Por lo tanto, el Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Consejo Nacional, exige a las autoridades competentes asumir las responsabilidades y compromisos que les corresponden, reestructurando la normativa en beneficio de la población, no permitiendo que la vida humana pueda quedar por debajo de cualquier interés económico”, enfatizó.

MML planteará que certificadora internacional supervise y valide construcciones en Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó que planteará que se establezca en Lima como un requisito adicional la obtención de una certificación que garantice la buena calidad de las construcciones de establecimientos que congregan a gran cantidad de personas.

En ese contexto, indicó que su propuesta para que una certificadora internacional pueda verificar y validar las construcciones se debe a que los funcionarios no están capacitados para tal labor. Incluso, adelantó que coordinará con la bancada de Renovación Popular para impulsar dicha norma en el Congreso.

“Un funcionario público no está capacitado para tener tal responsabilidad, no hablo de un cargo en específico, hablo en general, pero tenemos que fortalecer que haya un ente que sea respetado mundialmente porque está en juego la vida de muchas personas en nuestro país. Entonces que haya una certificación tipo ISO9000 o ISO20000, lo que corresponda, se añada y que reemplace a tanto burócrata”, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Municipal.

“Sí, voy a plantear un requisito adicional, que se tenga una certificación en estos casos donde haya tanta gente en riesgo para que no ocurra en Lima, que es mi competencia, yo no puedo legislar a nivel nacional. Coordinar para que haya una certificación de calidad internacional y que el diseño nos garantice que no va a ocurrir la desgracia que estamos viendo”, agregó.

Por su parte, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, advirtió que los municipios se ven limitados de actuar en ámbitos de su competencia por las recientes normas del Congreso y por las intervenciones de entidades como Indecopi, ya que, según dijo, declara como barrera burocrática cualquier intento de establecer un requisito adicional.

“El Congreso de la República tiene una enorme responsabilidad de convocar a una mesa de trabajo rápidamente a los alcaldes que puedan aportar en una reunión, donde podamos poner las cosas claras, poner bajo la lupa todas las normas y tener una sola visión sobre la problemática, cuáles son las leyes que tienen que derogarse y cuáles son las instituciones que tienen que participar, pero tiene que haber una sola autoridad”, aseveró Spadaro.

“En el Callao exigiremos el mayor estándar, pero sí salen otras instituciones a enmendarnos la plana definitivamente esto va a caer en letra muerta, tenemos que hacer que el Congreso nos ayude a empoderar a los municipios y hacer que las municipalidades podamos regir nuestra autoridad”, añadió.

Indecopi inicia procedimiento sancionador a Real Plaza Trujillo y dicta medidas cautelares

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra los que resulten responsables por la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, el último viernes 21 de febrero.

Indecopi detalló que el procedimiento sancionador es el resultado de la investigación preliminar de oficio realizada por la citada Comisión regional tras conocer el hecho y de indicios sobre presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente en lo relacionado con el deber de idoneidad (artículos 18 y 19); deber de la seguridad de las personas (artículo 25) y deber de información (artículo 2).

Indecopi también dispuso las siguientes medidas cautelares:

Cierre temporal del Centro Comercial Real Plaza Trujillo.

Real Plaza asuma los gastos necesarios para la recuperación de la salud de las víctimas.

Real Plaza gestione la identificación de potenciales víctimas indirectas del siniestro.

Real Plaza asuma las gestiones y gastos necesarios generados por concepto de sepelio de las víctimas que fallecieron o proceda con el reintegro respectivo.

Además, aseguró que el personal de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad se desplazó, desde el fin de semana, a los diferentes hospitales y clínicas hacia donde fueron derivados los heridos para garantizar su derecho a la información y la activación de los respectivos seguros para las personas afectadas.

ACCEP se pronuncia

La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) informó que ha solicitado a sus asociados una revisión inmediata de sus instalaciones para reforzar las medidas de prevención y evitar cualquier riesgo en el futuro.

Además, remarcó que está en contacto con las autoridades y con los operadores del Real Plaza de Trujillo para asegurar que los heridos reciban la mejor atención médica posible.

Enfatizó que sigue de cerca las investigaciones que permitirán esclarecer las causas de la caída del techo del patio de comida del centro comercial de Trujillo. “Confiamos en que las autoridades determinarán lo sucedido con total transparencia y rigor”, indicó ACCEP.

Indeci aclara que no tiene competencia en la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó que, desde el 2011, no tiene ninguna competencia ni intervención en la realización de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“En el año 2008, las entonces Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC), hoy denominadas ITSE, fueron transferidas a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Faltando transferirlas a la MML, lo cual se dio en el 2011, quedando el Indeci desvinculado de cualquier función relacionada con las ITSE”, indicó la entidad.

Además, recordó que, entre el 2014 y 2018, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) asumió sus competencias sobre las ITSE. Luego, desde el 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) asumió las competencias del Cenepred en materia de ITSE, pero después quedó en el ámbito de los municipios.

“Actualmente, las ITSE son ejecutadas por las municipalidades, quienes son las únicas entidades responsables de su gestión y aplicación”, manifestó.

Indeci subrayó que la Licencia de Construcción, actualmente denominada Licencia de Edificación, también es otorgada por las municipalidades.