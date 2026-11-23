Cada tres minutos nace un niño con fisura labial y/o paladar hendido en el mundo. En el Perú, esta condición afecta a cerca de 700 recién nacidos cada año, y la incidencia se eleva a uno de cada 600 nacidos vivos en la región andina, donde la altitud, la cocina a fuego abierto en interiores y la desnutrición suman riesgos. Sin tratamiento oportuno, estos niños pueden enfrentar dificultades en la alimentación, el habla, la audición y el desarrollo emocional, además de acoso escolar y aislamiento social.

A ello se suma que la demanda de cirugía supera la capacidad del sistema. Se estima que en el país se realizan alrededor de 2,000 operaciones de fisura al año, concentradas en cuatro centros especializados de Lima.

Para acercar la atención a más familias, Operación Sonrisa Perú realizará del 28 de noviembre al 4 de diciembre su Programa Quirúrgico en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, donde espera evaluar a aproximadamente 120 pacientes y operar gratuitamente a 65 de ellos, de bajos recursos de Lima y provincias.

“El acceso oportuno a una cirugía reconstructiva puede cambiar significativamente la vida de un paciente con fisura labial y/o paladar hendido. Con este programa buscamos que niños, jóvenes y adultos de Lima y de distintas regiones del país, que muchas veces enfrentan barreras económicas para acceder a este tratamiento, reciban una atención integral que les permita mejorar su calidad de vida”, señala Lizet Campos Sánchez, directora ejecutiva de Operación Sonrisa Perú.

Para lograrlo, el programa contará con la participación de más de 100 voluntarios médicos y no médicos, locales e internacionales. Los pacientes serán evaluados por las especialidades de cirugía plástica, pediatría, anestesiología, enfermería, odontología, nutrición, terapia de lenguaje y psicología, y quienes sean seleccionados recibirán gratuitamente la cirugía de labio y/o paladar hendido, según corresponda, y el tratamiento postoperatorio.

“Invitamos a las familias de Lima y de las regiones cercanas a sumarse a esta convocatoria. Muchas veces, la distancia y los costos dificultan que los pacientes reciban atención especializada a tiempo, por lo que buscamos que más familias conozcan esta oportunidad y se acerquen a inscribirse”, agrega Lizet Campos Sánchez.

¿Quiénes pueden participar en el programa?

• Pacientes con fisura labial a partir de los 6 meses de edad.

• Pacientes con diagnóstico de paladar hendido a partir de los 12 meses.

• Madres gestantes que esperan un bebé con este diagnóstico también pueden inscribirse para recibir atención.

Los familiares interesados pueden comunicarse con la Coordinadora de Pacientes a través del WhatsApp 987 014 816, o registrarse en https://forms.gle/NNyjJH5KLYoFYpfc9. Basta con que el paciente haya sido diagnosticado con fisura labial y/o paladar hendido por un médico.

Con este programa, Operación Sonrisa Perú continúa una labor que realiza desde 1999, hace 27 años, y que ya suma más de 7,900 cirugías gratuitas.