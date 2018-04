Realizarán vigilia por joven asesinada por su ex pareja Amigos y familiares de Carla Salcedo, la estudiante de 21 años que fue asesinada por su ex pareja en Chorrillos, exigen que el crimen no quede impune



Hace una semana la Corte de Lima Sur ordenó nueve meses de prisión preventiva en contra de Eduardo Salas Fenández por el asesinato de la Carla Salcedo, de 21 años. (Foto: Captura América Noticias) América Noticias