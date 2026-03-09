Resumen

Reconocen a especialistas y científicos que protegen la naturaleza ante la crisis climática.
Unos 34 líderes ambientales y científicos fueron reconocidos por la parlamentaria andina Leslye Lazo por su labor en defensa de los recursos naturales y la protección del territorio, pues consideró que trabajan para detener la explotación indiscriminada y garantizar la conservación de los ecosistemas frente a la urgencia climática.

