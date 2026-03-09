Reconocen a especialistas y científicos que protegen la naturaleza ante la crisis climática.

Unos 34 líderes ambientales y científicos fueron reconocidos por la parlamentaria andina Leslye Lazo por su labor en defensa de los recursos naturales y la protección del territorio, pues consideró que trabajan para detener la explotación indiscriminada y garantizar la conservación de los ecosistemas frente a la urgencia climática.

Se trata de grupo de expertos comprometidos con salvar el entorno mediante acciones concretas. “La supervivencia no es un decreto que se firma, sino una conducta que se practica todos los días”, afirmó la parlamentaria andina. “El desarrollo es una falacia si vulnera el equilibrio natural. La protección de la tierra dejó de ser un punto de agenda para convertirse en una postura ética que une a la ciencia con el ciudadano común”, agregó.

Entre las personas reconocidas estuvieron Pedro Gamio, impulsor de la transición energética y exviceministro de Energía, quien lidera la agenda de energías renovables en el Perú. También el científico Marino Morikawa, reconocido por recuperar humedales mediante nanotecnología y demostrar que la ciencia aplicada puede revertir desastres ambientales críticos. Junto a ellos estuvo Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú y principal referente en el monitoreo de la sismicidad del territorio nacional. Estos nombres representan la capacidad técnica que el Parlamento Andino reivindica como herramienta estratégica frente a la degradación ambiental del país.

Con este paso, el Parlamento Andino impulsa la creación de marcos normativos que aseguren condiciones de vida dignas para las próximas generaciones. La jornada cerró con un llamado a la unidad regional por parte de Lazo. “Mientras la tierra exige respuestas, el trabajo de estos líderes es la única evidencia que nos queda. La tierra hoy nos pregunta cuál es nuestro compromiso, y su ejemplo es la respuesta definitiva”, concluyó.