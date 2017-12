“Yo llevé el fósforo, ¿no es cierto?”. Las palabras de Luis Castañeda Lossio sobre el incendio de Las Malvinas dejaron constancia que para el alcalde de Lima la prioridad era deslindar responsabilidad municipal en la tragedia que cobró la vida de dos jóvenes.



El siniestro, ocurrido el 22 de junio, fue uno de los puntos más cuestionados a su gestión en este año, pero no el único. Accidentes mortales que pudieron evitarse con fiscalización, puentes desplomados por El Niño costero y las grietas en el by-pass de 28 de Julio merecieron críticas y su caída en las encuestas. De hecho, en julio alcanzó el mayor nivel de desaprobación en sus tres periodos en la alcaldía metropolitana: 66% de limeños, según Ipsos Perú.

Para el regidor Hernán Núñez (Diálogo Vecinal) estos episodios revelaron la ausencia de planificación, fiscalización municipal y prevención en agenda municipal. "El incendio (en Las Malvinas) no ocurrió en un almacén clandestino sino en una zona céntrica donde los fiscalizadores transitan" dijo como ejemplo.



A esto se suma que, en su opinión, la reforma del transporte se encuentra estancada pues no hay fechas concretas para la puesta en marcha de los corredores complementarios restantes (Carretera Central y Evitamiento), cuyos contratos ya están firmados, ni el retiro de buses en los ya existentes."Es un alcalde que está gobernando en piloto automático, en el día a día, sin trazarse metas claras ni cómo quiere dejar la ciudad en el penúltimo año de su mandato. Lo único que nos dice es 'obras' pero no queda claro cuáles van a ser", señaló a El Comercio.

Sin embargo, la teniente alcaldesa Patricia Juárez tiene un balance positivo "dado los enormes problemas que enfrentó el país". Sobre la caída en las encuestas del burgomaestre, la autoridad sostiene que responde a "una incomodidad frente a la clase política en general".

Por ejemplo, Juárez destaca la apertura del puente Bella Unión, la rehabilitación del Parque de la Muralla, de vías en la mancomunidad Lima Sur, implementación de nuevos servicios en el Metropolitano, entrega de becas educativas para jóvenes de escasos recursos y la reorganización de Emmsa. En transporte, adelantó que el próximo año iniciará operaciones el corredor Panamericana Norte-Sur, con el que se espera trasladar a un millón de personas. "Esperamos la consolidación de todas las actividades que la Municipalidad ha realizado en estos tres años de carácter social, cultural y obras que seguramente ya van a estar entregadas en el 2018", enfatizó.

Este es el recuento de los hechos más importantes que marcaron el año 2017 para la gestión de Luis Castañeda Lossio:

La caída del puente Solidaridad

La falta de prevención ante desastres en Lima se hizo evidente el 17 de marzo, cuando un puente con menos de siete años se desplomó por la crecida del río Rímac (que no alcanzó su máximo histórico) por El Niño costero. Las declaraciones del gerente de infraestructura vial de Emape, José Luis Justiniano, para minimizar lo ocurrido fueron materia de burla en las redes sociales: “El puente no se ha caído, solamente se ha desplomado”. Sin embargo, el fondo fue aún más preocupante pues se reveló que la obra que demandó 3,8 millones de soles estuvo en manos de una empresa inexperta.

Muerte en Las Malvinas

​Uno de los incendios más devastadores de los últimos años en Lima ocurrió el 22 de junio y tardó cinco días en extinguirse. Trabajos en condiciones de esclavitud, presencia de materiales inflamables y falta de fiscalización en la galería Nicolini se unieron para causar una tragedia que dejó dos muertos. Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos trabajaban encerrados en un contenedor que ardió en llamas. ¿Por qué se permitió la instalación de las estructuras de metal en pleno Centro de Lima? Al ser consultado por ello, Mario Casaretto, gerente de Defensa Civil, indicó que no los retiraron porque se trata de un local privado y que estos habían sido colocados en la gestión anterior. Los vecinos y Google Maps lo desmintieron.

Castañeda, a su vez, aseguró que la Municipalidad había cerrado la galería, pero que los mismos comerciantes la reabrieron. “Ah, las galerías. Yo llevé el fósforo, ¿no es cierto? Ya, ya lo entendí”, dijo en un programa radial.

Por este caso, tres funcionarios metropolitanos son investigados bajo comparecencia restringida.

Cerro San Cristóbal

Otra “célebre” frase del alcalde tiene que ver con un accidente que dejó diez muertos y más de 40 heridos, entre ellos varios menores de edad, por la caída de un bus turístico en el cerro San Cristóbal. “Se cae el bus y dicen que prácticamente yo lo he manejado. También se me imputa a mí como si yo hubiera sido el chofer”, dijo.

Lo cierto es que la empresa Green Bus, dueña del bus de dos pisos sin condiciones mínimas de seguridad, tenía autorización de la GTU para la prestación de servicios públicos de pasajeros en la modalidad de transporte turístico. Es importante precisar que esta empresa también tenía un convenio con el Rímac, pero de acuerdo al director general de Transporte Terrestre MTC, Paúl Concha, Lima tiene la responsabilidad de regular y fiscalizar el transporte al cerro San Cristóbal y a otras rutas turísticas en la capital.

Medio millar de grietas en el by-pass

No cumplía ni un año y medio de inaugurado, pero el by-pass de 28 de Julio empezó a presentar grietas y hundimientos tanto en el túnel como en las vías auxiliares.

Un informe de Cuarto Poder reveló que el by-pass 28 de Julio tiene unas 530 grietas. (El Comercio)

En junio pasado, un informe de “Cuarto Poder” reveló que solo las cuatro paredes del túnel había 530 grietas. Estas habían sido advertidas por el Órgano de Control Interno (OCI) de la comuna el año anterior sin que hayan sido subsanadas. De acuerdo a un informe del OCI, para culminar la obra se necesitarán 22 millones de dólares adicionales a los 59 millones que se habían gastado hasta setiembre del año pasado. Es decir, un total de 81 millones de dólares. Esta cifra supera en 7 millones a los 74 millones de dólares del proyecto Río Verde que fueron destinados al by-pass. Todavía se desconoce de dónde saldrá ese dinero.



¿Cómo reaccionó la gestión ante esto? El alcalde Luis Castañeda Lossio responsabilizó a Sedapal por las fisuras. La empresa estatal lo negó.

Puente Bella Unión

El 17 de julio, luego de dos años de obras en el Puente Bella Unión (cuatro desde el colapso de la estructura), la Municipalidad de Lima reabrió al tránsito vehicular el puente que une el Cercado de Lima y San Martín de Porres.

Sin embargo, el nuevo puente fue inaugurado sin cruceros peatonales ni semáforos, poniendo en riesgo a los peatones. Un recorrido realizado por este diario en el mes de noviembre comprobó que un tramo de la obra todavía no contaba semáforos, la señalización para el tránsito de peatones, rampas para discapacitados o paraderos definidos.

La obra demandó una inversión de 18 millones de dólares más IGV, sin contar con el viaducto de la Av. Morales Duárez que aún no tiene fecha de entrega.

El derrumbe del muro en el Jockey Club

Durante la noche del viernes 15 de setiembre, maquinaria de la Municipalidad de Lima derribó el muro del Jockey Club del Perú, dejando expuestas las instalaciones del centro recreacional. Según la comuna, con ello esperaban retomar la construcción del intercambio vial El Derby.

Sin embargo, el Jockey Club del Perú formalizó una denuncia penal contra cuatro funcionarios metropolitanos, incluido el alcalde Castañeda, por abuso de autoridad, otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, estragos especiales y usurpación. Los dueños del centro reclaman que la comuna no quiere pagar el justiprecio por su terreno. La primera tasación del terreno (realizada por el Ministerio de Vivienda) dio como resultado 29 millones de soles. No obstante, la comuna pidió una segunda tasación sin incluir el valor del terreno y esta quedó en 1,9 millones para el Jockey Club.

Protestas contra el peaje

El 5 de enero Puente Piedra estalló. Miles de vecinos, transportistas y comerciantes salieron a las calles para protestar contra el cobro del peaje espejo Chillón, en el sentido norte a sur, por parte de Rutas de Lima. La protesta dejó 28 detenidos, nueve heridos y las garitas incendiadas. A la semana siguiente, otra masiva marcha paralizó el distrito y dejó 60 detenidos.

Si bien al principio el alcalde Castañeda señaló que estaba “atado de manos” por el contrato firmado por su predecesora, Susana Villarán, tuvo que anunciar la suspensión del cobro ante el rechazo vecinal. Casi un año después, no hay un acuerdo entre Lima y Rutas de Lima para compensar la recaudación.

