A través de sus redes sociales, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana respondió a las polémicas declaraciones del Ángel Manero, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), donde afirma que en el Perú la población se alimenta “de manera contundente”. Esto ante un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre inseguridad alimentaria en el Perú.

Ellos exigen disculpas públicas ya que día a día “luchan” para alimentar a una parte significativa de la población más vulnerable (pobreza y pobreza extrema) en Lima Metropolitana enfrentando “múltiples discriminaciones” y altos niveles de inseguridad alimentaria que son evidenciadas en el “aumentado déficit calórico, la anemia y desnutrición”.

“El hambre no espera y demanda respuestas presupuestales adecuadas para atenderlo, nutriendo e impidiendo que crezca más la anemia, la desnutrición, el sobrepeso y la tuberculosis. Esperamos que nos visite y conozca directamente la realidad alimentaria que a diario enfrentamos en nuestras ollas comunes”, resaltan.

Asimismo, piden a las instituciones como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que tiene a su cargo los programas alimentarios, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la COMSAN, le informen a Manero la real situación que vive el país.

También, lamentan que Manero desconozca la emergencia alimentaria pues esta se sustenta con al menos cuatro informes que son del INEI del año 2023 y 2024, que señala 12 millones de personas consumen menos calorías de las que necesitan, el OXFAM y el IEP (Institutos de Estudios Peruanos) y la FAO.

Frente a las vergonzosas expresiones del Ministro Manero del @midagriperu, desde la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana expresamos nuestro total rechazo e indignación: pic.twitter.com/GCzyrpA3Bx — Red de Ollas Comunes de Lima (@ollascomunes_pe) August 13, 2024

¿Qué dijo Manero sobre la alimentación?

En conferencia de prensa, Ángel Manero dijo que “en el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable”.

Además, el ministro calificó de “tremendistas” las noticias que informaron las cifras de la FAO y que, en la actualidad, el Gobierno está impulsando programas para mejorar el desarrollo de ganado vacuno.