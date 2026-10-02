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Resumen

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Los graduados recibieron sus reconocimientos tras culminar una etapa educativa que había quedado pendiente por distintas circunstancias personales, familiares o económicas. (Foto: César Campos / GEC).
Los graduados recibieron sus reconocimientos tras culminar una etapa educativa que había quedado pendiente por distintas circunstancias personales, familiares o económicas. (Foto: César Campos / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

Ochenta personas que en algún momento tuvieron que interrumpir sus estudios volvieron este jueves a las aulas y recibieron sus diplomas durante la tercera edición de Reescribiendo Historias, realizada en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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