Un total de 25.504 limeños piden que el alcalde Luis Castañeda hable. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que esta es la cifra total de firmas verificadas de ciudadanos que se adhirieron a la Demanda de Rendición de Cuentas presentada por el colectivo Habla Castañeda.



Las firmas fueron verificadas en dos procesos. En octubre pasado, Reniec determinó que 21.321 firmas (de las 30.994 presentadas) eran válidas y se requerían 3.679 para llegar a las 25 mil necesarias para la interpelación.

Ahora, Reniec validó 4.183 firmas (se presentaron 6.828) con lo que se superó la cifra exigida de 25 mil por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El pedido se amparó en la Constitución y la Ley 26.300.

Según detalló el colectivo Habla Castañeda, cuya campaña de recolección de firmas inició en agosto de 2016, el alcalde Luis Castañeda estará obligado a responder un pliego de más de 100 preguntas sobre la paralización de la reforma del transporte, la falta de planificación urbana y las denuncias de corrupción en torno a obras emblemática, entre otros. El siguiente paso es el JNE notifique al burgomaestre para que responda “cuanto antes” el pliego, precisó el colectivo en un comunicado.

“Es una victoria ciudadana, producto de la organización vecinal, de diversas personas que apostaron por este proceso como una forma de movilización y respuesta desde los electores frente a la corrupción y la falta de transparencia”, señaló Hernán Núñez, regidor metropolitano y promotor legal de la iniciativa.

VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

Reniec precisó que el proceso de verificación consta de dos etapas: una de comprobación automática y otra, de comprobación semiautomática. Durante la primera etapa, se verificaron los datos de todos los adherentes –contenidos en la versión digital de la lista– utilizando un aplicativo informático. Así se descartaron los registros que no son considerados hábiles debido a que el nombre del adherente no había sido digitado correctamente, su DNI se encontraba restringido o no contenía un domicilio ubicado en la provincia de Lima.

En la segunda etapa, verificadores del Reniec cotejaron las firmas de cada uno de los adherentes hábiles con las que figuran en sus respectivos documentos de identidad y están almacenadas en la base de datos del organismo registral. Representantes del burgomaestre y de Habla Castañeda presenciaron la verificación y, cuando fueron cuestionadas las decisiones de los verificadores, intervinieron de inmediato peritos expertos en grafotecnia.

