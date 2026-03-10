En las últimas semanas se han reportado largas filas en los locales de Lima del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para realizar diversos trámites, especialmente la renovación del documento nacional de identidad (DNI), lo que ha generado las quejas de los ciudadanos.

Filas de varias cuadras en locales de Reniec en Miraflores y San Borja

El Comercio constató que en la sede de Reniec en Miraflores, ubicada en la avenida Ernesto Diez Canseco 230, se forman desde la madrugada enormes filas en los alrededores, llegando a abarcar varias cuadras.

Por ejemplo, la fila para el recojo del DNI alcanza hasta cuatro cuadras, abarcando el pasaje Tello y la calle Cantuarias. El malestar de los ciudadanos era evidente, pues cuestionaban que un simple trámite de entrega de un documento les tome más de dos horas y que tengan que esperar a plena luz del sol.

Otra fila es para realizar cualquier trámite, como la renovación o duplicado del DNI, la cual llega extenderse también hasta cuatro cuadras de la Av. Ernesto Diez Canseco y la calle Alcanfores. Una persona que trabaja por el lugar contó a este Diario que agentes de seguridad de los locales y negocios de la zona deben estar pidiendo a los ciudadanos que no obstruyan el ingreso de los clientes.

Las filas que se forman alrededor de la sede de Reniec en Miraflores llegan a varias cuadras. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

En la propia sede de Reniec de Miraflores también se forman otras dos filas: una para tramitar la partida de nacimiento de menores de edad y la otra es una fila preferencial para recojo de DNI, pero exclusiva para adultos mayores, embarazadas y madres con bebes.

Un vecino contó que las filas se forman desde antes de las 5:30 am y que las mismas se han incrementado en los últimos meses. Personal de Tránsito de Miraflores trata de que no forme congestión en la zona, ya que existen varios restaurantes, hoteles y locales de venta de joyas.

Hasta cuatro filas se forman en las inmediaciones de la oficina de Reniec en Miraflores. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Similar situación en San Borja

La situación también es similar en la sede de Reniec en San Borja, situada en la cuadra 16 de la avenida San Luis. En dicho establecimiento se forman dos filas: una para recojo del DNI y partida de nacimiento, y otra para tramitar cualquier documento.

En los últimos días, los ciudadanos se quejaron de que supuestamente “el sistema se para cayendo” en dicha sede de Reniec, por lo que, según esa versión, los funcionarios instan a las personas que esperen en la fila hasta que se restablezca el servicio o que regresen al siguiente día, para lo cual entregan pases numerados.

Testimonio de un ciudadano

Un ciudadano que gestionó la renovación de su DNI en la sede de Reniec en San Borja contó a El Comercio que el trámite puede durar hasta 20 días hábiles, es decir cerca de un mes, debido a la gran afluencia de personas en dicho establecimiento.

Señaló, además, que fue testigo de que muchas personas llegaban a reclamar a la sede de Reniec debido a que la demora en la entrega del DNI no les permitiría viajar al extranjero, ya que es requisito que dicho documento se encuentre vigente para poder salir del país. Ante esa situación, según recordó, los trabajadores de Reniec plantean a los ciudadanos priorizar la entrega del DNI.

¿Por qué se forman las largas filas en los locales de Reniec?

Una fuente que trabaja en el área operativa de Reniec contó a El Comercio que el retraso en la entrega de los DNI a los ciudadanos se debe a que supuestamente no están imprimiendo dichos documentos en el volumen requerido porque algunas impresoras están fallando y no reciben el mantenimiento adecuado debido a un problema con el proveedor que les brinda tal servicio.

Respuesta de Reniec

Reniec señaló que presentó el pasado 5 de marzo una incidencia en la inyección de certificados digitales al DNI de adultos para su entrega, pero que se solucionó en 3 horas. “El resto de servicios, como trámites de DNI y registros civiles, funcionó con normalidad. Asimismo, se cumplió con la entrega del DNI de menores de edad”, señaló la entidad en un comunicado enviado a El Comercio.

Remarcó que en lo que va del 2026 se ha registrado un incremento excepcional de la demanda en más de 43% en comparación con el 2025. “Ello se debe, entre otros, a la cercanía de tres procesos electorales: Elecciones Generales (12 de abril); Elecciones Regionales y Municipales (4 de octubre); y las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados (1 de noviembre de 2026)”, indicó Reniec.

“Esta situación explica la gran afluencia de público en las agencias, debido a que varios ciudadanos buscan renovar su DNI por datos o fotografía desactualizada, o duplicar el documento en caso de pérdida o robo”, agregó.

Una toma aérea muestra las largas filas que se forman cerca de la oficina de Reniec en Miraflores. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Además, informó que ha dispuesto “atenciones extraordinarias todos los fines de semana hasta el 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, en diversas agencias a nivel nacional, con el objetivo de que todos los peruanos se encuentren identificados y con el DNI actualizado. Informará los horarios de atención todos los viernes en la siguiente página: https://www.gob.pe/institucion/reniec/noticias o a través de sus canales oficiales: WhatsApp 990182569, Alo Reniec 3154000 (anexo 1900), https://identidad.reniec.gob.pe/ y sus redes sociales.

Recordó que el DNI azul y el DNI amarillo vigente continúan siendo plenamente válidos hasta la fecha de caducidad impresa en el documento, por lo que no es obligatorio cambiar al DNI electrónico para votar o realizar trámites. Asimismo, las personas mayores de 60 años cuyo DNI cuenta con la anotación “no caduca” en la fecha de caducidad no necesitan renovarlo.

Asimismo, instó a los ciudadanos a utilizar los servicios virtuales como duplicado y renovación por caducidad del DNI, así como copias certificadas de actas, entre otros disponibles en la web identidad.reniec.gob.pe, lo que contribuye a descongestionar la atención presencial.

Cerca de 100 mil ciudadanos tienen el DNI vencido

Las largas filas de ciudadanos que se han reportado en los últimos días en algunos locales de Reniec en Lima no se debe a la caída del sistema que utiliza dicha entidad, así lo aseguró Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec.

La funcionaria explicó que una de las causas de la gran afluencia de personas en las oficinas de Reniec es que los 100 mil ciudadanos que tienen el DNI vencido recién están actualizando dicho documento.

Los ciudadanos deben formar largas filas en medio del intenso sol de verano. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Además, aseguró que muchas personas acuden a los locales de Reniec y forman filas para recoger su DNI sin saber que su documento aún no está listo, por lo cual las instó a revisar la página web de la entidad, el WhatsApp oficial o realizar una llamada telefónica para conocer si su trámite ya concluyó al 100%.

Pardo enfatizó que una medida que podría ayudar a aligerar los trámites presenciales y descongestionar los locales es que las personas realicen las gestiones, como el duplicado del DNI, a través de la página web de Reniec. “Estos sistemas virtuales están disponibles para que los ciudadanos no vayan a una agencia y lo puedan hacer desde casa”, refirió.

En ese contexto, señaló que las personas que realizan su trámite online pueden elegir el local donde recoger el DNI y recordó que la agencia ubicada en la Av. 6 de Agosto, en el distrito de Jesús María, y de la Av. Javier Prado Este 2388, en San Borja, son solo para entregar el documento de identidad

No obstante, remarcó que, ante la actual coyuntura, Reniec ha contratado más de 400 trabajadores adicionales, ha extendido los horarios de atención desde inicios de año y atiende los fines de semana y los feriados en algunas sedes.

El reclamo de los ciudadanos por la larga espera para la entrega de los documentos no se hizo esperar. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Indicó que actualmente la entidad atiende a cerca de 100 mil personas al día y que las oficinas que reciben mayor cantidad de solicitantes son las de Miraflores e Independencia.

“Tenemos días en los cuales hay gran demanda, como los lunes, jueves, viernes, por eso estamos haciendo el mayor esfuerzo para tener mayor personal a fin de atender a la población, así como brindar mayores horas de atención. Por eso, estamos atendiendo los fines de semana y los feriados”, indicó.