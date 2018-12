Los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acatan un paro nacional de 24 horas exigiendo que se les reconozca los derechos laborales adquiridos por sentencias judiciales y laudos arbitrales.



Un grupo de unos 100 manifestantes llegaron hasta la sede del Reniec, ubicada en el Cercado de Lima; mientras que otro grupo se dirigió hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



Debido a la suspensión de las actividades laborales, varias personas que llegaron a realizar trámites fueron impedidos de ingresar. "No sabíamos nada de esto. Venimos desde lejos (Ventanilla) y en la puerta me dicen que no pueda entrar", fue el reclamo de una de las afectadas.

Los trabajadores públicos responsabilizaron al MEF de la medida tomada que no permitirá realizar trámites como cambio de DNI, duplicados, registros, certificados, entre otros.

Lorena Guerra, miembro de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Reniec, informó que al menos 4.600 trabajadores no han logrado cobrar su remuneración ni gratificación de diciembre.

"El MEF está desconociendo los laudos arbitrales que hemos ganado uno a uno. Al no autorizar la transferencia está afectando el pago de los trabajadores”, dijo Guerra.

La funcionaria manifestó que Luz Lily Tipismana Tenorio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Reniec ingresó a la sede del MEF para reunirse con las autoridades y llegar a una solución.



Sin embargo dijo que de no solucionar la demanda la huelga, a nivel nacional, se radicalizaría y pasarían al cese de actividades de forma indefinida.