Una investigación del programa “Panorama” evidenció que la empresa de un hombre de 61 años, identificado como Jorge Luis Morales Aquino, obtuvo contratos por más de 738 mil soles en los últimos tres años en la Municipalidad de Puente Piedra , incluida la gestión del alcalde Rennán Espinoza , pese a que no radica en el Perú y que sus familiares señalan que no tiene ningún negocio.

En el informe periodístico se recogieron los testimonios de los vecinos y familiares de Morales Aquino, quienes coincidieron en señalar que él es “pobre” y que se fue a Chile en setiembre del 2022 para buscar trabajo.

El programa dominical indicó que Grupo JMA Inversiones, empresa creada por Jorge Luis Morales Aquino, solo ha ganado, en su historial de licitaciones, contratos con la Municipalidad de Puente Piedra para brindarles múltiples bienes y servicios.

Durante la gestión de Rennán Espinoza dicha empresa facturó 340,000 soles. El resto lo obtuvo durante la administración de Renán Espinoza Venegas, quien fue burgomaestre de Puente Piedra desde 2019 a 2022, es decir, su padre lo sucedió en el cargo y Grupo JMA Inversiones siguió ganando contratos.

Otro punto que llama la atención, según “Panorama”, es que en la calle Circunvalación, en Puente Piedra, dirección consignada como local de Grupo JMA Inversiones, no funciona ninguna empresa.

Ante ello, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, afirmó que no está a cargo de las adquisiciones que se realizan durante su gestión, pero que le han informado que no ha existido nada irregular en los contratos ganados por Grupo JMA Inversiones.

“No conozco, yo no me encargo de las contrataciones de ningún bien o servicio o de todo lo que contrata la municipalidad, para eso hay un funcionario encargado, que es la gerenta de Administración o subgerente de Logística, quienes son los que se encargan de las contrataciones”, manifestó Rennán Espinoza.

“Entiendo cuál es la presunción que se está fiscalizando desde la opinión pública y me dicen que todo está en orden, que todo está correcto”, agregó.