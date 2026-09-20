Pedro Spadaro encabeza las preferencias para el Gobierno Regional del Callao. (Foto: Facebook / Pedro Spadaro)
Pedro Spadaro encabeza las preferencias para el Gobierno Regional del Callao. (Foto: Facebook / Pedro Spadaro)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular encabeza la última encuesta de Datum para el Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial en el Callao, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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