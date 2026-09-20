El partido Renovación Popular encabeza la última encuesta de Datum para el Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial en el Callao, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el sondeo difundido en “Cuarto Poder”, en el primer caso, Pedro Spadaro encabeza largamente las preferencias para el Gobierno Regional del Callao al obtener el 56.5 % del total de votos emitidos.

Al candidato de Renovación Popular le siguen Miguel Cordano (Fuerza Popular), con el 15.7 %; Ismael Paredes (Somos Perú), con el 78 %; y Víctor Huaranca (Partido del Buen Gobierno), con el 5.3 %.

Más atrás aparecen Elvira Madalengoitia (Avanza País) con 4,8 %; Dante Mandriotti (Acción Popular) con 4,7 %; Cinthya Camasca (Frepap) con 3,2 %; y José Sosa (Partido Popular Cristiano) con 2 %.

En el caso de la Alcaldía Provincial, César Pérez, del partido liderado por Rafael López Aliaga, obtiene un 45.2 %; seguido de Josseline Garrido (Fuerza Popular), con el 13.9 %; Guillermo Aguilar (Somos Perú), con el 6.6 %; y Jorge Paredes (Buen Gobierno), con el 4.9 %.

Completan las preferencias Gloria Quispe (Partido Popular Cristiano) con 2,6 % y Oswaldo Acevedo (Alianza Regional por el Perú) con apenas el 1,6 %.

La encuesta fue realizada del 6 al 12 de setiembre a 1.700 personas de entre 18 a 70 años de manera presencial. Tiene un margen de error de +-2.4 % y un nivel de confianza del 95 %.

Cabe indicar que los dos candidatos que encabezan las encuestas en el primer puerto a nivel regional y municipal, Pedro Spadaro y César Pérez, son investigados por la Fiscalía Anticorrupción del Callao por presunta colusión agravada.

Esto luego de que la Unidad de Investigación de este Diario revelara que la municipalidad del primer puerto, cuando ambos eran alcalde y teniente alcalde, realizó pagos por “órdenes de servicio” a favor de la gerente general y del apoderado de su empresa Glamour & Style Salón Spa. En abril último, fueron allanados tras orden judicial.