Murió tras accidentarse en su moto en la Vía de Evitamiento
Murió tras accidentarse en su moto en la Vía de Evitamiento
Por Redacción EC

En lo que va del 2026 se han reportado 1.357 accidentes de tránsito en el país, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP). De este total, 489 involucran a motos lineales, representando más del 30% del total de siniestros viales en todo el país. Esta problemática afecta tanto a vías urbanas como rurales.

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