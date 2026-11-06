En lo que va del 2026 se han reportado 1.357 accidentes de tránsito en el país, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP). De este total, 489 involucran a motos lineales, representando más del 30% del total de siniestros viales en todo el país. Esta problemática afecta tanto a vías urbanas como rurales.

En el caso de la Vía de Evitamiento, operada por Lima Expresa, entre enero y septiembre de 2026, las motocicletas estuvieron involucradas en el 55% de los siniestros graves registrados, es decir, aquellos que dejaron personas heridas y/o fallecidas; sumando un total de 67 casos. Esto representa un incremento del 15.5% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 58 siniestros.

Ante el incremento de la participación de motocicletas en los siniestros graves registrados en la Vía de Evitamiento, Lima Expresa, empresa que opera y mantiene la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, lanzó #MoteaSeguro, una campaña de sensibilización dirigida a motociclistas que busca ayudar a identificar situaciones de riesgo y promover conductas de conducción más seguras en vías de alta velocidad.

Reporte de los accidentes protagonizados por motos en la Vía de Evitamiento.

A partir del análisis de los datos recopilados por el Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa, se identificaron algunos de los principales factores asociados a los siniestros con motocicletas involucradas. El 43.4% estuvo relacionado con adelantamientos indebidos entre vehículos pesados, mientras que el 14.8% correspondió a cambios intempestivos de carril.

A través de #MoteaSeguro, Lima Expresa busca brindar información práctica para que los motociclistas puedan reconocer situaciones de riesgo y adoptar conductas que contribuyan a una circulación más segura. La campaña contempla mensajes preventivos en las vías de la concesión, contenidos educativos en redes sociales y alianzas estratégicas para llegar de manera directa a los motociclistas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar adelantamientos y maniobras peligrosas, utilizar correctamente las luces direccionales, mantener una distancia prudente respecto de vehículos pesados y evitar circular en sus puntos ciegos. Asimismo, se recomienda incorporar elementos reflectantes en cascos, chalecos, casacas o mochilas, especialmente para mejorar la visibilidad del motociclista ante otros conductores.

Una estrategia integral de seguridad vial

#MoteaSeguro forma parte de una estrategia integral que Lima Expresa desarrolla para prevenir siniestros y fortalecer la seguridad vial en sus vías concesionadas. Entre las principales acciones se encuentran:

· Monitoreo y respuesta 24/7: el Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa vigila las vías las 24 horas del día durante todo el año mediante más 120 cámaras, permite detectar incidentes y activar respuestas oportunas.

· Gestión de incidentes: la empresa cuenta con equipos especializados de emergencia, desde auxilio vial, grúas livianas y pesadas, una brigada particular de bomberos y una ambulancia. Con una rápida actuación, el promedio de atención es de 19 minutos desde el reporte de la incidencia.

· Mantenimiento de estándar internacional: las vías concesionadas cuentan con iluminación y señalización en buen estado. Asimismo, Lima Expresa realiza labores permanentes de mantenimiento del pavimento, lo que garantiza pistas libres de baches y huecos.

· Análisis de siniestros: un comité especializado analiza periódicamente los siniestros ocurridos en las vías concesionadas para identificar oportunidades de mejora en señalización o medidas de prevención.

· Trabajo articulado con el sector público: coordinación con entidades como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP), especialmente con paraderos y carriles de transporte público

· Campañas de seguridad vial: Además de estas acciones, y para fomentar una cultura responsable en las vías, Lima Expresa realiza permanentemente campañas de concientización dirigidas a conductores y peatones.

Esta estrategia ha contribuido a que Lima Expresa reduzca en 78% los siniestros graves entre 2016 y 2025 en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla.