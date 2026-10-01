Un total de 48 animales fueron rescatados de un presunto criadero clandestino ubicado en el jirón Santiago Rodríguez 954, en la zona D de San Juan de Miraflores. La intervención se produjo luego de una denuncia y contó con la participación de las áreas de Salud y Fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, además de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Los animales fueron encontrados en un inmueble reducido y, de acuerdo con las evaluaciones realizadas después del operativo, presentaban diferentes problemas de salud. Entre ellos había 25 bulldog francés, nueve bulldogs ingleses, ocho perros criollos, cinco cachorros bulldog francés, un perro salchicha y un gallo.

La veterinaria municipal reportó casos de sobrepeso, uñas excesivamente largas, problemas dermatológicos, infecciones oculares y cicatrices asociadas a intervenciones quirúrgicas. “La mayoría están desnutridos, tienen problemas de piel, las uñas muy crecidas o con hongos e infecciones en los ojos”, señaló personal veterinario tras la intervención.

Los animales fueron encontrados con distintas afecciones de salud, entre ellas problemas dermatológicos, infecciones oculares y uñas excesivamente largas.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores inició las investigaciones por el caso. Félix Sonco y Darlys Vanegas fueron detenidos en flagrancia y trasladados a la comisaría local, mientras que los animales quedaron bajo atención de la veterinaria municipal.

“Todos estaban encima de todos”: el testimonio de quienes atendieron a los animales

Un administrador de Club Frenchies Perú, quienes estuvieron involucrados en las labores posteriores al operativo desde las primeras horas y cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, contó en una entrevista con El Comercio que la organización se enteró de la intervención a través de las redes sociales.

Según explicó, representantes del club acudieron a la municipalidad para conocer qué había ocurrido con los animales y ponerse a disposición de las autoridades. Al llegar, encontraron a más de 40 perros de distintas razas que necesitaban atención simultánea.

El representante describió condiciones de hacinamiento y falta de higiene. “El estado de salud era totalmente deplorable. Había perros que estaban llenos de heces, sucios, sin nada de higiene, perros que tenían las uñas rotas, las orejas mordidas y demás problemas graves”, relató.

Condiciones del criadero clandestino en San Juan de Miraflores. (Fuente: Difusión).

También señaló que los animales permanecían juntos en espacios reducidos. “Todos estaban encima de todos, unos estaban encima de otros, jaulas pequeñas, en un cuarto pequeño metidos todos como si fueran un bulto”, sostuvo.

Ante la cantidad de animales, las labores iniciales se concentraron en limpiarlos, atender sus heridas y determinar cuáles requerían una intervención veterinaria más urgente. El representante contó que algunos perros fueron derivados a establecimientos especializados. En particular, los bulldogs ingleses presentaban signos de golpe de calor y fueron trasladados a veterinarias cercanas.

La mayoría permanece en hogares temporales, pero algunos siguen bajo atención veterinaria

Después de la intervención inicial, Club Frenchies Perú y otras organizaciones vinculadas a distintas razas comenzaron a coordinar hogares temporales. El representante explicó que cada persona que recibió a uno de los animales fue previamente evaluada y quedó registrada ante la municipalidad como responsable temporal.

“De cada uno de ellos la municipalidad tiene el contacto y la firma de las personas que tienen a las mascotas y que están haciéndose responsables solamente como hogar temporal”, indicó a El Comercio.

Tras el operativo, los perros fueron trasladados a la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores para recibir atención y ser evaluados por especialistas.

Según su estimación, más del 75% de los perros que fueron entregados a hogares temporales se encuentran con personas que conocen las necesidades de estas razas. El propio Club Frenchies Perú asumió la responsabilidad de más de 20 bulldog francés.

El proceso, sin embargo, todavía no equivale a una adopción definitiva. El representante explicó que los animales permanecerán en hogares temporales hasta que la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la Fiscalía determinen las condiciones para iniciar formalmente el proceso de adopción.

Los 48 animales fueron rescatados de un presunto criadero clandestino ubicado en el jirón Santiago Rodríguez, en San Juan de Miraflores. La mayoría eran bulldog francés y bulldog inglés.

Dos bulldogs ingleses permanecían hospitalizados debido a problemas asociados con su sobrepeso, de acuerdo con el representante. También se han reportado perros con diarreas, infecciones y otras afecciones que requieren seguimiento veterinario.

Exámenes, medicamentos y atención especializada: ¿qué necesitan los animales?

El principal requerimiento actualmente es atención veterinaria. El representante de Club Frenchies Perú explicó que los perros necesitan exámenes para conocer con mayor precisión su estado de salud después de las condiciones en las que fueron encontrados.

“Todos los perritos que han salido necesitan cuidado, necesitan exámenes, necesitan hemogramas, necesitan de repente placas, de repente ecografías porque tenemos que saber realmente cuál es la salud de estos animales al 100%”, señaló a El Comercio.

Tras el operativo, los perros fueron trasladados a la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores para recibir atención y ser evaluados por especialistas. / Diego Aquino Pedraza

La organización también viene recibiendo apoyo económico de integrantes de su comunidad para cubrir algunos tratamientos. Según el representante, una operación realizada recientemente tuvo un costo de S/300, mientras que los gastos pueden incrementarse dependiendo de las condiciones de cada animal.

Además de atención veterinaria, el grupo busca conseguir desparasitantes y productos antipulgas. También recibe donaciones para alimentación y otros insumos necesarios para los perros que permanecen en hogares temporales.

El representante resaltó que las necesidades no se limitan a los bulldogs franceses. Clubes vinculados con otras razas, como bulldog inglés, Pomerania y Dachshund, conocidos como perros salchicha, también se involucraron en la atención de los animales rescatados.

La adopción definitiva tendrá una evaluación previa

Mientras se espera la autorización para iniciar las adopciones, Club Frenchies Perú viene preparando un mecanismo de evaluación para las personas interesadas en recibir a alguno de los animales de manera definitiva.

El representante explicó que los hogares temporales tendrán la posibilidad de postularse primero para adoptar a los perros que tienen bajo su cuidado. Si no pueden asumir esa responsabilidad, los animales serán incluidos posteriormente en un proceso abierto.

Parte de los perros rescatados ya fue trasladada a hogares temporales previamente evaluados, mientras se define el proceso de adopción.

La organización prevé utilizar su página web para habilitar una sección de adopciones y un formulario de evaluación. Este recogerá información sobre el entorno familiar, lugar de residencia, experiencia con la raza y capacidad económica de los postulantes, entre otros aspectos. Para cualquier información o propuesta de ayuda, comunicarse con Ariana Ríos al 974 603 091.

“Nosotros tenemos ya estipulado cómo va a ser el proceso y poder llevarlo de una manera alterna, de una manera buena, correcta y perfecta para que no pasen estos perritos nuevamente por una situación similar o igual a esta”, explicó el representante.

Además, todos los animales que sean entregados como parte de este proceso deberán ser esterilizados. Según el representante, esta condición forma parte de las coordinaciones establecidas por la municipalidad y los responsables de los hogares temporales deberán asumir los costos correspondientes.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía?

Ante las consultas de personas interesadas en colaborar, Club Frenchies Perú señala que actualmente se necesita principalmente apoyo veterinario. También se requieren medicamentos y productos como desparasitantes y antipulgas.

Club Frenchies Perú coordina hogares temporales y apoyo veterinario para los animales rescatados. La organización también recibe donaciones para cubrir sus tratamientos y cuidados.

La organización indicó que cuenta con un punto de recepción de donaciones físicas en La Victoria, ubicado en el Parque Unión Panamericana 419. Sin embargo, recomendó que las personas interesadas en colaborar se comuniquen previamente a través de sus redes sociales para coordinar la ayuda.

Club Frenchies Perú coordina hogares temporales y apoyo veterinario para los animales rescatados. La organización también recibe donaciones para cubrir sus tratamientos y cuidados.

El representante hizo un llamado especial a veterinarios y establecimientos que puedan brindar atención a costo social o mediante donaciones. “Necesitamos veterinarios que no nos quieran cobrar mucho, y si nos ayudan por voluntad propia, sería mucho mejor”, sostuvo.

En paralelo, el caso continúa bajo investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores.