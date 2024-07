De un momento a otro, vecinos, transeúntes y personas que trabajan en los distritos de Miraflores, Surquillo y Surco fueron sorprendidos por un corte de luz la tarde de este jueves. El apagón fue reportado en un primer momento por los mismos ciudadanos en las redes sociales, donde mostraron su malestar ya que no estaba programada la suspensión del fluido eléctrico para el día de ayer.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:15 del mediodía. Algunos minutos después, la empresa de suministro de energía Luz del Sur emitió un comunicado dando cuenta de una incidencia en su infraestructura y que se había puesto a trabajar para restablecer el servicio en el más breve plazo.

“Se ha presentado una incidencia en nuestra infraestructura, por eso, parte de los distritos de Miraflores, Surquillo y Surco se encuentran sin servicio. Lamentamos los inconvenientes y estamos trabajando para solucionarlo en el menor tiempo posible”, detalló.

En tanto, al cabo de un tiempo, la empresa comunicó que el servicio eléctrico logró ser restablecido con normalidad en los distritos afectados y que lamentaba los inconvenientes originados. Asimismo, no brindó mayores detalles sobre las causas exactas que generaron este incidente.

Tras ser consultada por El Comercio, Luz del Sur solo precisó que la interrupción del fluido eléctrico fue solucionado a las 12:47 del mediodía, y que tuvo una duración de 30 minutos. Sin embargo, algunos usuarios comentaron que la energía retornó a sus viviendas y centros de trabajo después de una hora, al menos. Cabe recordar que un hecho similar se reportó hace unos días en los distritos de La Molina, Ate y Santa Anita. El sorpresivo corte de luz de ese entonces ocurrió en la noche. La queja de los vecinos aquella vez fue porque no habrían obtenido una rápida respuesta por parte de Luz del Sur.

Un servicio público que se vio afectado fue el del Metropolitano. Mediante videos e imágenes colgados en la red social X, algunas personas mostraron su malestar por la falta de un plan de contingencia o de respaldo para el funcionamiento de los dispositivos que leen las tarjetas y que se ubican en la estaciones.

Ya que estos lectores dejaron de funcionar, los usuarios tuvieron que pagar con monedas el pasaje exacto (S/3,20) a un operador de la ATU y así poder ingresar para abordar los buses. Esto ocurrió al menos en la estación Aramburú.

Atrapados en ascensores

Producto del apagón imprevisto en varios distritos de Lima decenas de personas permanecieron atrapadas en los ascensores de sus casas, edificios, trabajos, entre otros. Ante esta situación, los bomberos se movilizaron en sus unidades para atender las emergencias.

De acuerdo a la información detallada su su portal web, se puede observar que los bomberos estuvieron presentes en al menos 16 casos de ciudadanos atrapados en elevadores. Los hechos ocurrieron precisamente en los distritos donde se cortó el fluido eléctrico: Miraflores, Surquillo y Surco.

Decenas de personas quedaron atrapadas en ascensores debido al apagón. Loa bomberos atendieron cerca de 16 emergencias de este tipo. (Foto: Pexels)

Algunas de las emergencias se registraron en:

Av. Alfredo Benavides 395, Miraflores

Jr. José Gálvez 865, Miraflores

Av. Angamos Oeste 1209, Miraflores

Av. Alcanfores 495, Miraflores

Av. José Pardo 1195, Miraflores

Av. Javier Prado Este 4473, Santiago de Surco

Av. Sergio Bernales 311, Surquillo

Calle Víctor Alzamora 433, Surquillo

En tanto, ante un suceso de esta magnitud los bomberos recomiendan mantener la calma y buscar los canales disponibles para establecer comunicación con la parte exterior. Ya que el ascensor no va a funcionar por falta de energía eléctrica, solo queda esperar a que retorne la energía, que en algunos casos tarda solo unos minutos. De igual forma, los ocupantes pueden tratar de comunicarse por vía telefónica para solicitar ayuda.

Cuando lleguen los bomberos a atender la emergencia, es necesario brindar toda la información posible para el rescate. Por ejemplo, el número de personas que se encuentran dentro del elevador, si hay menores de edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y otros datos que son importantes para los rescatistas.

¿Por qué hay cortes intempestivos?

Fernando Jiménez, director de la Maestría en Energía PUCP e investigador en energías renovables, explicó a El Comercio que generalmente todo empresa de suministro de energía eléctrica requiere tener una alta confiabilidad en su servicio. Es decir, si bien no se puede evitar fallos imprevistos, ya que siempre puede ocurrir un imponderable, se debe asegurar un porcentaje de cobertura bastante importante.

Luz del Sur comunicó que servicio eléctrico fue restablecido media hora después de haberse producido corte.

Asimismo, indicó que hay un tiempo estimado para solucionar este tipo de fallas, pues la idea es que se recupere con rapidez el fluido eléctrico en las zonas afectadas. Jiménez detalló que los fallos pueden presentarse por un tema operativo, por ejemplo alguna sobrecarga, escenario en el cual deben activarse los respectivos sistemas de protección, como fusibles, dispositivos que evitan la sobrecarga, entre otros.

“Los fallos también podrían ser por falta de mantenimiento, que este no haya sido suficiente como para poder evitar que un componente se malogre. Otra causa es la obsolescencia, es decir, cuando máquinas, equipos y tecnologías caen en desuso por un mal funcionamiento de los mismos. Esto se evita haciendo mediciones y mantenimiento”, sostuvo.

Durante el corte de luz se registraron inconvenientes en el servicio del Metropolitano. Lectores de tarjeta no funcionaban. (Foto: Andina)

El experto agregó que lo que actualmente requiere la tecnología y el estado de la gestión es que impere el mantenimiento predictivo, diferente al correctivo y preventivo. Explicó que el mantenimiento correctivo se da cuando se presenta una falla y automáticamente se remedia o repara. En el caso del preventivo se busca evitar futuras fallas, mientras que el predictivo comprende un seguimiento a los dispositivos y las instalaciones para saber si por obsolescencia tecnológica o antigüedad es posible que se produzca en cualquier momento una falla inminente.

“Las empresas modernas lo que tienen es el mantenimiento predictivo y creo que eso es el principal tipo de mantenimiento que debe manejar un servicio tan vital como el sistema de suministro de energía eléctrica. Se va monitoreando cómo se están comportando los equipos y en función de eso se puede predecir qué va a ocurrir y actuar antes de que aparezca la falla”, precisó.

Plan de respaldo

Jiménez comentó que si bien es complicado tener un respaldo para todo el sistema eléctrico en caso ocurra una falla que derive en el corte intempestivo de luz, los denominados servicios críticos sí deberían contar con un sistema de respaldo inmediato para continuar operando. Ese es el caso, por ejemplo, de los hospitales, donde hay gente que no puede dejar de ser atendida en ningún momento.

Los hospitales son servicios críticos que no pueden dejar de funcionar. Por eso necesitan contar con sistemas de respaldo como grupos electrógenos.

“Existe el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que entra en funcionamiento inmediatamente para seguir satisfaciendo la demanda. Se trata de una especie de baterías que se activan automáticamente incluso antes que el grupo electrógeno, el cual en ocasiones necesita ser activado manualmente”, dijo el especialista.

Otros rubros o sectores críticos que no pueden quedarse si energía son las entidades financieras y el sistema de transporte público. El plan de contingencia contempla una secuencia de respaldo (primero UPS, luego el grupo electrógeno, después otro sistema, etc) en función de la criticidad del servicio que se pretende continúe su atención. “Se debe definir muy bien cuáles son los servicios críticos que no deben quedar desabastecidos, por ejemplo, el tema del tren eléctrico”, mencionó Jiménez.