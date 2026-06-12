Con el 98,239% de actas contabilizadas, la segunda vuelta presidencial continúa desarrollándose en un escenario de máxima tensión política. De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizado el jueves 11 de junio a las 04:10 p.m., Keiko Fujimori registraba 9′034,071 votos (50,002%), mientras que Roberto Sánchez alcanzaba 9′033,312 votos (49,998%), una diferencia de apenas 759 votos.

La mínima distancia entre ambos candidatos ha generado incertidumbre en distintos sectores políticos y sociales. Mientras los organismos electorales continúan con el escrutinio y la revisión de actas observadas, dirigentes y simpatizantes vinculados a Juntos por el Perú han anunciado movilizaciones y medidas de protesta en varias regiones del país. Paralelamente, autoridades municipales han reforzado la vigilancia ante el riesgo de enfrentamientos o daños a espacios públicos.

Puno anuncia bloqueo de puente internacional y marcha hacia Lima

Uno de los focos de mayor tensión se registra en la región Puno. Lucio Ccallo Ccallata, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) y jefe de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), anunció el cierre del puente internacional de Ilave como parte de una huelga indefinida convocada para “defender el voto” tras la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

Ccallo no es un personaje ajeno a las movilizaciones sindicales y políticas vinculadas al magisterio. De acuerdo con antecedentes públicos, firmó el planillón presentado por el Movadef durante su intento de inscripción como partido político en 2011 y fue presidente del Comité Nacional de Lucha del Conare-Sutep. Además, participó en la huelga magisterial de 2017 junto a Pedro Castillo y actualmente ejerce funciones dirigenciales dentro de la Fenatep, organización sindical fundada por Castillo junto a dirigentes del Conare y sectores vinculados al Movadef.

Lucio Ccallo dijo: “Vamos a marchar a Lima para impedir que el fujimorismo triunfe, no vamos a aceptar su triunfo”. Foto: composición GEC

Durante una concentración realizada junto a manifestantes en Ilave, el dirigente sostuvo que sus bases no reconocerán los resultados preliminares que vienen siendo difundidos por los organismos electorales. “El fraude está en marcha (...) pretenden quebrar la voluntad popular”, afirmó al referirse al proceso de conteo de votos.

Ccallo argumentó que la región expresó una posición política mayoritaria en favor de Roberto Sánchez y denunció una supuesta intención de desconocer esa voluntad popular. “Más de 83% de puneños, quechuas, aymaras, hemos votado por Roberto Sánchez y la libertad del profesor Pedro Castillo. Esa voluntad la ultraderecha mafiosa encabezada por el fujimorismo hoy quiere pisotear”, declaró.

El dirigente precisó además el alcance de las medidas anunciadas. “Este puente histórico estará cerrado. En Puno llamamos a las veinticinco regiones del Perú a defender su voto y cerrar filas”, señaló ante los asistentes.

Las acciones no se limitarían a la región altiplánica. Durante su intervención, Ccallo anunció que las organizaciones que representa impulsarán una movilización nacional con destino a la capital. “Tenemos que organizarnos para marchar a Lima e impedir que el fujimorismo nuevamente tome asaltar el poder ejecutivo. No vamos a aceptar su triunfo”, sostuvo.

El bloqueo del puente de Ilave no es un símbolo de protesta actual, durante el gobierno de Dina Boluarte también se procedió con la obstrucción de pase a los automóviles por esta vía.

En la misma actividad también participaron ciudadanos que expresaron su rechazo a una eventual proclamación de resultados que no favorezca a Roberto Sánchez. Una manifestante dirigió críticas a los organismos electorales y afirmó: “Señores de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones, basta el fraude. Nosotros no vamos a permitir, no vamos a admitir que hagan fraude. Vamos a llegar hasta Lima”.

Consultada sobre la posibilidad de aceptar una eventual proclamación presidencial, otra participante respondió: “No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico”. Asimismo, añadió: “Hemos elegido con el voto a nuestro presidente, hermano Roberto Sánchez. Él representa un presidente para el pueblo, como Pedro Castillo”.

Vigilia frente al JNE y denuncias por intervención municipal

La tensión política también se trasladó a la capital. Desde el marte 09 de junio, simpatizantes de Juntos por el Perú instalaron carpas en los exteriores de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el distrito de Jesús María, donde mantienen una vigilia electoral a la espera de los resultados finales de la segunda vuelta.

Los participantes señalaron que buscan seguir de cerca el proceso de escrutinio mientras continúan revisándose actas observadas y contabilizándose los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero, los cuales podrían influir en el resultado final de la elección.

La concentración se desarrolló durante varias horas en los alrededores del organismo electoral y coincidió con versiones sobre una posible marcha que podría realizarse en los próximos días, en medio de la expectativa por la proclamación oficial de resultados.

Municipalidad de Jesús María argumentó que riego en parque respondió a labores de mantenimiento. Foto: teleSUR

Sin embargo, la vigilia generó controversia luego de que simpatizantes de Juntos por el Perú denunciaran que una cisterna de la Municipalidad de Jesús María lanzó agua contra las personas congregadas frente al JNE.

Según las denuncias difundidas en redes sociales, los ciudadanos se encontraban participando de una vigilia pacífica cuando el vehículo municipal intervino en la zona. Videos compartidos por asistentes muestran el momento en que la cisterna arroja agua hacia las personas instaladas en los exteriores del organismo electoral.

Los manifestantes calificaron la medida como arbitraria y señalaron que no existían actos de violencia ni alteraciones al orden público que justificaran la intervención.

La controversia se amplificó luego de que se recordara que la Municipalidad de Jesús María es administrada actualmente por Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga. Hasta el cierre de esta edición, la comuna distrital no había emitido un pronunciamiento oficial explicando las razones de la intervención.

Intervención municipal genera rechazo de la Defensoría y disculpas de la comuna

Tras conocerse los hechos ocurridos en Jesús María, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público rechazando las acciones realizadas por personal municipal contra las personas que participaban en la vigilia.

“La Defensoría del Pueblo rechaza las acciones realizadas por el personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María contra un grupo de ciudadanos, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló la institución.

La Defensoría del Pueblo se presenta en el lugar de los hechos y rechaza las acciones realizadas por personal municipal contra las personas que participaban en la vigilia. (Foto: difusión en redes de la Defensoría del Pueblo).

Asimismo, recordó que las autoridades tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos. “Las autoridades tienen el deber de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y de reunión pacífica”, indicó.

La entidad también informó que continuará supervisando el desarrollo de los acontecimientos para verificar que se respeten los derechos de los ciudadanos que participan en las concentraciones.

Luego de la difusión del riego en las redes sociales y las críticas generadas por la intervención municipal, el gerente municipal de Jesús María, Harry Mac Bride, ofreció disculpas públicas a las personas que participaron en la vigilia y señalaron haberse visto afectadas por el incidente.

“Lamentamos profundamente lo que ha sucedido. Definitivamente ofrecemos las disculpas a las personas que se hayan sentido afectadas”, manifestó el funcionario. No obstante, precisó que, según la versión de la comuna, el agua no fue dirigida de manera intencional contra los manifestantes, sino que formaba parte de un cronograma regular de riego ejecutado por el área de Parques y Jardines.

Mac Bride sostuvo que el municipio había advertido previamente a los asistentes sobre las labores programadas. Según explicó, personal municipal se acercó un día antes para informar que el miércoles se realizarían trabajos de riego en la zona y que posteriormente se reiteró el aviso mediante personal de fiscalización. Asimismo, indicó que se había emitido una papeleta preventiva debido a que existe una ordenanza municipal que prohíbe el acampado en parques y áreas públicas del distrito.

Harry Mac Bride, gerente municipal de Jesús María, ofreció disculpas públicas a las personas que participaron en la vigilia. (Foto: difusión en redes de la Municipalidad de Jesús María).

El funcionario rechazó además que la intervención respondiera a motivaciones políticas. “Este tema no va por el tema político. Ha sido un incidente que, vuelvo a repetir, lamentamos”, afirmó. En esa línea, señaló que la Municipalidad de Jesús María había autorizado anteriormente actividades de Juntos por el Perú en el distrito y recordó que simpatizantes de dicha organización habían realizado plantones en otras oportunidades frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones sin que se registraran incidentes similares.

No obstante, Mac Bride reconoció que la situación generó una percepción negativa sobre la actuación municipal. “No era la forma de cómo se debía regar el parque y evidentemente ha traído esto que da la impresión (...) como si fueran contra la gente. No hemos mojado a nadie, lo que se ha mojado es el parque, pero evidentemente creo que las formas no han sido las correctas”, sostuvo.

Centro Histórico de Lima entra en alerta máxima

Frente a los anuncios de movilizaciones y posibles protestas tras la proclamación de resultados, la Municipalidad Metropolitana de Lima activó un plan especial de vigilancia en el Centro Histórico.

La comuna informó que ha dispuesto medidas preventivas destinadas a proteger plazas, monumentos, edificios históricos y demás bienes considerados patrimonio cultural de la ciudad. Según la municipalidad, el Centro Histórico constituye una zona intangible en la que se encuentran restringidas las marchas, manifestaciones y concentraciones públicas de carácter político.

Comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa a la opinión pública las medidas preventivas que tomarán frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Imagen: Municipalidad de Lima).

El alcalde Renzo Reggiardo señaló que el refuerzo de las medidas responde a información de inteligencia recibida por la comuna sobre posibles movilizaciones previstas para los próximos días. Según indicó, la Municipalidad de Lima viene coordinando acciones con la Policía Nacional para prevenir incidentes y resguardar tanto a la población como al patrimonio histórico de la capital.

“Estuve en coordinación con el general Arriola y con el general Castillo, jefe de la Región Policial de Lima. Hemos recibido información respecto a movilizaciones que vienen incluso desde la región Cusco”, declaró. El burgomaestre añadió que existen reportes sobre posibles puntos de concentración y desplazamiento de manifestantes, aunque evitó brindar mayores detalles por tratarse de información de inteligencia.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, pide al Gobierno central reforzar el orden interno y la seguridad ante anunciadas movilizaciones Comunicado. Foto: MML.

“Tenemos que proteger fundamentalmente la integridad física de las personas en primer lugar, pero también el patrimonio. Lima es una capital reconocida por la Unesco”, sostuvo. En esa línea, indicó que las alertas comprenden los días jueves, viernes, sábado y domingo, periodo durante el cual la municipalidad mantendrá activados sus protocolos de vigilancia y seguridad.

Por disposición del alcalde, se desplegó un operativo permanente de seguridad, vigilancia y control que involucra a diversas áreas municipales.

Las acciones incluyen patrullajes durante las 24 horas del día, monitoreo en puntos estratégicos como la Plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y la Plaza de la Democracia, además de labores coordinadas entre la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana.

Medidas preventivas tomadas por la MML Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima). 1 / 6 Medidas preventivas tomadas por la MML Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima). 2 / 6 Medidas preventivas tomadas por la MML Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima). 3 / 6 Medidas preventivas tomadas por la MML Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima). 4 / 6 Medidas preventivas tomadas por la MML Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima). 5 / 6 Medidas preventivas tomadas por la MML Medidas preventivas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a la incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima. (Fotos: Municipalidad de Lima). 6 / 6

La municipalidad detalló que el operativo cuenta con aproximadamente 100 agentes municipales, entre miembros del serenazgo, fiscalizadores e inspectores de tránsito. También participan unidades motorizadas, vehículos de patrullaje, drones y el sistema metropolitano de videovigilancia compuesto por cerca de mil cámaras de seguridad.

Según la comuna, estos equipos permitirán monitorear en tiempo real cualquier concentración o incidente que pueda afectar el orden público o el patrimonio histórico de la ciudad.

Reggiardo advirtió además que cualquier acto de vandalismo será denunciado ante las autoridades competentes. “La irresponsabilidad de algunos se sancionará con el poder de la legalidad”, declaró.

Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse iban a suceder. Advierto que el Centro Histórico es intangible y que la irresponsabilidad de algunos se conocerá con el poder de la legalidad. https://t.co/Y4xkQTWsCC — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) June 10, 2026

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde reafirmó la posición municipal frente a los anuncios de movilización. “Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse, iban a suceder”, escribió.

La Municipalidad de Lima informó además que su Procuraduría Pública iniciará las denuncias penales y acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de daños al patrimonio o disturbios que afecten la seguridad de los ciudadanos.