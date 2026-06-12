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Resumen

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Con el 98,239% de actas contabilizadas, la segunda vuelta presidencial continúa desarrollándose en un escenario de máxima tensión política. De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizado el jueves 11 de junio a las 04:10 p.m., Keiko Fujimori registraba 9′034,071 votos (50,002%), mientras que Roberto Sánchez alcanzaba 9′033,312 votos (49,998%), una diferencia de apenas 759 votos.

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