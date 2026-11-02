Por Redacción EC

Resultados ONPE - Elecciones Regionales y Municipales 2026

16:17
  • La segunda vuelta de las elecciones regionales tiene nueva fecha y se desarrollará el domingo 6 de diciembre de 2026. Esta jornada se llevará a cabo en aquellas regiones donde ninguna fórmula consiga superar el 30% de los votos válidos, de acuerdo con las disposiciones electorales.

12:05
  • LAS AUTORIDADES ELEGIDAS ASUMIRÁN EN ENERO DE 2027

Los nuevos gobernadores, alcaldes y demás representantes regionales y municipales ejercerán sus funciones durante el periodo 2027-2030. El inicio de esta nueva etapa de gestión pública está previsto para el 1 de enero de 2027, una vez cumplidas las etapas electorales correspondientes.

10:54
  • Resultados ONPE al 99.989 %
  • • Al 01/11/2026 A LAS 10:45:34 a. m.
  • • Renovación Popular: 27.685 %
  • • Avanza País: 26.810 %
  • • Somos Perú: 15.089 %
  • • Podemos Perú: 8.022 %
  • • APP: 4.347 %

09:31
  • Resultados ONPE al 99.989 %
  • • Total de actas: 26,351
  • • Contabilizadas: 26,348
  • • Para envío al JEE: 3
  • • Pendientes: 0
08:19
  • La ONPE informa que, si fuiste sorteado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 , deberás volver a cumplir esta función el 6 de diciembre, si es que tu región participa en la Segunda Elección Regional 2026.
23:33
  • Resultados ONPE al 99.989 %
  • • Al 01/11/2026 A LAS 11:15:33 p. m.
  • • Renovación Popular: 27.685 %
  • • Avanza País: 26.810 %
  • • Somos Perú: 15.089 %
  • • Podemos Perú: 8.022 %
  • • APP: 4.347 %

23:30

Según el informe de la web de ONPE, solo falta contabilizar 3 actas para finalizar el conte de las elecciones para la alcaldía de Lima.

23:29

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) mantiene ventaja sobre Francis Allison (Avanza País), quien reconocé que no ganó, pero no sabe a qué persona felicitar: "Felicito a Renovación Popular, pero no sé todavía a quién felicitar, como alcalde o alcaldesa, y esta cantinflada es responsabilidad absoluta del JNE".

23:25

Resultados ONPE EN VIVO: revisa aquí el avance del conteo y quiénes han sido los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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