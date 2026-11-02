Resultados ONPE - Elecciones Regionales y Municipales 2026
- La segunda vuelta de las elecciones regionales tiene nueva fecha y se desarrollará el domingo 6 de diciembre de 2026. Esta jornada se llevará a cabo en aquellas regiones donde ninguna fórmula consiga superar el 30% de los votos válidos, de acuerdo con las disposiciones electorales.
- LAS AUTORIDADES ELEGIDAS ASUMIRÁN EN ENERO DE 2027
Los nuevos gobernadores, alcaldes y demás representantes regionales y municipales ejercerán sus funciones durante el periodo 2027-2030. El inicio de esta nueva etapa de gestión pública está previsto para el 1 de enero de 2027, una vez cumplidas las etapas electorales correspondientes.
- Resultados ONPE al 99.989 %
- • Al 01/11/2026 A LAS 10:45:34 a. m.
- • Renovación Popular: 27.685 %
- • Avanza País: 26.810 %
- • Somos Perú: 15.089 %
- • Podemos Perú: 8.022 %
- • APP: 4.347 %
- Resultados ONPE al 99.989 %
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- • Total de actas: 26,351
- • Contabilizadas: 26,348
- • Para envío al JEE: 3
- • Pendientes: 0
- La ONPE informa que, si fuiste sorteado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 , deberás volver a cumplir esta función el 6 de diciembre, si es que tu región participa en la Segunda Elección Regional 2026.
- Resultados ONPE al 99.989 %
- • Al 01/11/2026 A LAS 11:15:33 p. m.
- • Renovación Popular: 27.685 %
- • Avanza País: 26.810 %
- • Somos Perú: 15.089 %
- • Podemos Perú: 8.022 %
- • APP: 4.347 %
Según el informe de la web de ONPE, solo falta contabilizar 3 actas para finalizar el conte de las elecciones para la alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) mantiene ventaja sobre Francis Allison (Avanza País), quien reconocé que no ganó, pero no sabe a qué persona felicitar: "Felicito a Renovación Popular, pero no sé todavía a quién felicitar, como alcalde o alcaldesa, y esta cantinflada es responsabilidad absoluta del JNE".
Resultados ONPE EN VIVO: revisa aquí el avance del conteo y quiénes han sido los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Resultados ONPE EN VIVO: revisa aquí el avance del conteo y quiénes han sido los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.