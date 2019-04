Resumen Semanal: los sucesos locales y regionales más resaltantes | FOTOS

Esta semana, Lima y algunas regiones de nuestro país estuvieron marcadas por estos resaltantes sucesos.

1.- Domingo de Ramos: La peregrinación de los fieles cristianos



Cientos de fieles católicos participaron el pasado domingo 14 de abril en las misas y celebraciones por el Domingo de Ramos en diversos puntos de la capital, sobre todo en el Cercado de Lima, en el marco del inicio de la Semana Santa.

2.- Encuentran a los cuatro menores asháninkas



El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que la mañana del martes fueron encontrados los cuatro menores asháninkas, quienes viven en la comunidad indígena Alto Tamaya- Saweto, en el distrito de Masisea, región Ucayali.



Los desaparecidos eran una adolescente de 14 años de iniciales M.R.P., así como tres niños varones de 8, 6 y 4 años de edad.

3.- Tres muertos y al menos 14 heridos tras caída de bus a un abismo en Piura.



Tres personas fallecieron y al menos 14 resultaron heridas luego que un bus volcó y cayó a un abismo en la madrugada del pasado martes a la altura del centro poblado Juzgara, en la carretera del sector Huancabamba, en Piura.



El Ministerio Público pidió nueve meses de prisión preventiva contra Elder Chinguel Guevara (27), conductor del bus interprovincial de la empresa de transporte Nuestra Señora del Carmen.

4.- Se frustra instalación de la primera mesa técnica en Challhuahuacho



A inicios de la semana, el diálogo entre las comunidades de Challhuahuacho (Apurímac) y el Poder Ejecutivo por el caso Las Bambas se frustró, debido a que el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; así como representantes de las comunidades de Huancoire y Pumamarca, no pudieron entrar a la reunión.



Entre tanto, Raúl Molina, viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que hubo "una descoordinación" que ha ocasionado la "interrupción del diálogo" con los representantes de las comunidades circundantes al proyecto minero Las Bambas. El miércoles 24 de abril se reanudarán las conversaciones.

5.- Techo de iglesia “Nuestra Señora de la Luz" de Comas colapsó y dejó seis obreros heridos:



El pasado martes, seis obreros quedaron atrapados tras la caída del techo de la iglesia “Nuestra Señora de la Luz”, ubicada en la cuadra 2 de la Av. Guillermo de la Fuente, en la urbanización Santa Luzmila, Comas. Los hombres realizaban una obra de ampliación cuando la bóveda del edificio se desplomó.



De acuerdo con el subgerente de Control de la comuna distrital, Carlos Delgado, la obra no contaba con permiso municipal. Debido a el derrumbe, el municipio paralizó los trabajos.

6.- Muerte de Alan García:



Decenas de simpatizantes apristas llegaron hasta los exteriores del hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, para expresar su tristeza por el ex presidente Alan García, quien murió debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda, informaron dirigentes apristas.



Las autoridades ingresaron al interior del inmueble y el ex presidente García se encerró en una habitación, en donde se autoinfligió el disparo. Falleció algunas horas después en el hospital Casimiro Ulloa.



El Poder Judicial ordenó la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como contra el ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

7.- Inició el cobro electrónico con la tarjeta Lima Pass en el Corredor Azul:

El pasado jueves los usuarios del Corredor Azul (Tacna - Garcilaso - Arequipa) pagaron el pasaje con la tarjeta electrónica Lima Pass.



Como se recuerda, la implementación de la tarjeta Lima Pass será progresiva en un plazo de 90 días en los distintos corredores de Lima. También podrá usarse en los viajes del Metropolitano.

8.- Techo de la iglesia "Cristo Rey" colapsó y dejó tres heridos en Huánuco:



Tres personas resultaron heridas por el desprendimiento de parte del techo de la iglesia Cristo Rey, en Huánuco, durante las actividades de Semana Santa.



El Coer de Huánuco detalló que el colapso de la iglesia se produjo debido a las intensas lluvias registradas en la región.

9.- Susel Paredes asume nuevas gerencias en La Victoria:



La Municipalidad de La Victoria informó que la abogada Susel Paredes asumirá el cargo de gerenta de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, y Gestión de Riesgo de Desastres. Esto por encargo del alcalde George Forsyth.



Mediante un comunicado, la comuna explicó que la creación del nuevo órgano fusiona las tres gerencias, con ello La Victoria busca replantear su estructura organizativa.

10.- Indecopi confirmó la multa a la Empresa de Transportes San Martín de Porres S.A.:



La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal (SPC) del Indecopi confirmó, en última instancia administrativa, la máxima sanción de 450 UIT, equivalente a S/1'890,000, a la Empresa de Transportes San Martín de Porres S.A.



Esto por infringir el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor en perjuicio de 50 pasajeros que perdieron la vida y de otros 6 que resultaron heridos, en el accidente ocurrido en el km 48 de la carretera Panamericana Norte (Huaral) el 2 de enero del 2018.

11.- Accidente de bus interprovincial dejó 8 muertos y más de 40 en Piura:

​

Al menos ocho fallecidos y varios heridos dejó el accidente de un bus que transportaba a una delegación de militantes apristas procedente de Piura con destino a Lima, para asistir al sepelio del expresidente Alan García. El hecho ocurrió la madrugada del viernes a la altura del kilómetro 154 de la Panamericana Norte, en el distrito de Huaura, región Lima.



El bus de la empresa de transportes 'Sechura Tours' transportaba 54 pasajeros desde Piura. Algunos heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Huacho.

12.- Procesión del Señor de los Milagros durante el Viernes Santo:



La imagen del Señor de los Milagros realizó el recorrido procesional hacia a la Catedral de Lima, como parte de las actividades religiosas por Semana Santa. El Cristo de Pachacamilla partió en medio de una multitudinaria presencia de fieles católicos.



El recorrido inició a las 06.30 a.m. del viernes, cuando partió de templo de Las Nazarenas y se dirigió hacia la Plaza Mayor de Lima.



Luego participó en la ceremonia de la Pasión de Cristo, programada para las 03:30 p.m., y a las 5:00 p.m. retornó al templo de las Nazarenas.

13.- Simpatizantes apristas despidieron entre lágrimas al ex presidente Alan García



El cortejo fúnebre del ex presidente Alan García fue paseado por las plazas Dos de Mayo y San Martín, en el Centro de Lima, donde recibió un homenaje póstumo de militantes y simpatizantes del Partido Aprista.



El féretro fue trasladado a ambos puntos en hombros con la compañía de centenares de simpatizantes del partido de la estrella, quienes portaban banderas y lanzaron arengas a favor de García Pérez y del Apra.



Tras concluir la actividad oficial en la Plaza San Martín, García Pérez fue trasladado al cementerio Mapre de Huachipa, donde su cuerpo fue cremado en estricto privado.

14.- Incendio en Mesa Redonda



El incendio originado en un almacén de la cuadra 7 de Jirón Cusco, en Mesa Redonda, provocó cuantiosos daños. Este suceso se registró el pasado viernes, aproximadamente a las 5:38 p.m., según informó Los Bomberos.



Cerca de 50 unidades de bomberos atendieron la emergencia, la labor de los hombres de rojo continúo este sábado para extinguir los focos que podrían hacer que las llamas se reaviven.



Mario Casaretto, jefe territorial para Lima y Callao de los Bomberos, detalló que aproximadamente 40 inmuebles fueron afectados por las llamas.



Entre tanto, la Municipalidad de Lima dispuso el cierre de la zona comercial conocida como Mesa Redonda para peatones y vehículos durante al menos tres semanas.