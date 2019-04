Resumen Semanal: los sucesos locales y regionales más resaltantes | FOTOS

Esta semana, Lima y algunas regiones de nuestro país estuvieron marcadas por estos resaltantes sucesos.

1.- Congestión en Panamericana Sur durante el último domingo de Semana Santa:

El pasado domingo 21 de abril se registró gran congestión vehicular en la carretera Panamericana Sur, ante el regreso de miles de ciudadanos a la capital luego de haber viajado a provincias por Semana Santa.



Días antes, la Municipalidad de Lima anunció una serie de restricciones en la Panamericana Sur con el fin de facilitar la circulación de los vehículos que retornaban del sur; sin embargo, los conductores, igual, soportaron un tráfico infernal.

2.- Feminicidio en Santa Anita:

La joven Patricia Pamela Villegas Suárez (27) se convirtió en una víctima más de feminicidio en el país, tras ser acuchillada presuntamente por su ex pareja Jaime Alexander Tasayco Canela (37) en un hostal en Santa Anita. Este hecho se dio a conocer el pasado lunes 22 de abril.



ATV+ señaló, en base a lo informado por los familiares de Villegas Suárez, que la pareja había terminado su relación hace 8 meses y que ella era madre de dos hijos.



Ante esto, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Tasayco Canela por el presunto delito de feminicidio, según informó el Ministerio Público.

3.- Las Bambas: Ejecutivo se reunió con dirigentes de Chumbivilcas y Paruro:

En el marco del diálogo con las comunidades de la zona de influencia de la mina Las Bambas, el Ejecutivo estableció planes de trabajo con dirigentes comunales y autoridades de Chumbivilcas y Paruro. Las jornadas se realizaron en la sede del Gobierno Regional de Cusco.



La comisión del Ejecutivo encabezada por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, anunció que el próximo 22 de mayo estará concluida la matriz final de proyectos de desarrollo destinados a la provincia cusqueña.



El Ejecutivo se comprometió a participar, como mediador, del proceso de diálogo entre la empresa minera MMG Las Bambas y Chumbivilcas respecto a la creación de un fondo de desarrollo para esta provincia.



En tanto, tras la mesa de diálogo con la comitiva de la provincia de Paruro se acordó que se realizará una próxima reunión el 27 de mayo, donde se dará a cuenta del estado de los proyectos declarados prioritarios. Posteriormente, el 30 de mayo alcanzarán esta lista al Gobierno Nacional.

4.- Nuevo juicio oral contra Adriano Pozo Arias, agresor de Arlette Contreras:

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte inició, el pasado martes 23 de abril, el nuevo juicio oral contra Adriano Pozo Arias, agresor de Cindy Arlette Contreras.



Esta fue la primera audiencia que se realizó desde que en diciembre del año pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró nula la sentencia que absolvió a Pozo Arias en febrero del 2018.



Pozo Arias fue grabado el 12 de julio del 2015 arrastrando de los cabellos a Contreras en la recepción del hotel Las Terrazas de Huamanga, en Ayacucho.

5.- Construcción de casas para comunidad Shipibo-Konibo iniciará en octubre:

​El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que en octubre se iniciarán las obras en la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, en el Rímac, que contempla el levantamiento de 238 casas a través del programa Techo Propio.



En un comunicado, dicho sector detalló que en la zona de Cantagallo también se planea construir áreas recreacionales, pistas y veredas. Dicho lugar fue devastado por un incendio en noviembre de 2016.



Los dirigentes Vladimir Inuma, Karina Pacaya Cruz, entre otros, fueron recibidos el pasado miércoles 24 de abril en la sede del MVCS por funcionarios del sector, llegando a un acuerdo sobre el cronograma de la ejecución de obras.

6.- Gobierno y comuneros se reunieron por el caso Las Bambas

Los representantes del Gobierno y de las comunidades de Cotabambas (Apurímac) se reunieron el miércoles 24 de abril en el distrito de Challhuahuacho por el caso Las Bambas y llegaron a algunos acuerdos en materia de justicia y derechos humanos.



Luego de varias horas de diálogos con autoridades y dirigentes de Cotabambas y de Progreso de la provincia de Grau, se llegaron a establecer cinco puntos de acuerdos que fueron firmadas en el acta de instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos.

7.- Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dejó “sin efecto” contrato con Graña y Montero por la Vía Expresa Sur:

​El pasado miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dejó “sin efecto” la reactivación del proyecto para la ampliación de la Vía Expresa del Paseo de la República hasta la Panamericana Sur, conocido como Vía Expresa Sur, que iba a ser ejecutado por Graña y Montero.



“Tenemos que buscar otras alternativas para realizar la obra. Esa alternativa [de reactivar el proyecto con Graña y Montero] queda descartada por las informaciones mencionadas”, indicó el burgomaestre.



Horas después, mediante un comunicado, Graña y Montero lamentó “la decisión tomada por la Alcaldía”. “Declaramos que haremos lo que esté a nuestro alcance para privilegiar que se concrete la construcción de la Vía Expresa Sur”, dice el documento.



8.- Municipalidad de San Isidro suspendió el servicio de alquiler de scooters eléctricos:

Mediante un comunicado, la Municipalidad de San Isidro anuncio la suspensión del servicio de alquiler de los scooters eléctricos de la empresa Movo. Esta medida se tomó, luego que un usuario impactara a Ana María Rivera (63), el pasado lunes 22 de abril.



​La Municipalidad de San Isidro detalló que la suspensión fue adoptada porque Movo incumplió con el Acta de Compromiso suscrita el 21 de marzo del 2019. Asimismo, detalló que la suspensión será hasta que “dicha empresa garantice el cumplimiento total de los acuerdos suscritos”.



La empresa se había comprometido a que los scooters eléctricos no circulen en vías metropolitanas. También, que los usuarios debían respetar la velocidad indicada por la empresa.

9.- Arzobispo José Antonio Eguren desistió de querella contra periodista Pedro Salinas

​José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), desistió de la querella contra el periodista Pedro Salinas, tras el fallo del Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura que lo sentenció a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada.



En un comunicado, el arzobispo informó que presentó ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal la solicitud de desistimiento de la querella interpuesta con Pedro Salinas.



El arzobispo Eguren explicó que su intención al presentar la querella contra Pedro Salinas, fue “defender el derecho fundamental que tenemos todos al buen nombre, que reflexionemos sobre el valor de la honra de las personas, y que se evite hacer imputaciones falsas y agraviantes sin más fundamento”.

10.- Minedu instala mesa de trabajo que revisará textos escolares de colegios públicos:

​La ministra de Educación, Flor Pablo, instaló la mesa de trabajo que revisará los textos escolares entregados a las instituciones públicas. El grupo está conformado por 17 expertos independientes, representantes de la sociedad civil y el sector académico.



Flor Pablo destacó el optimismo y la voluntad de diálogo expresados en la primera reunión. Anunció que el informe final del grupo especial será presentado el 21 de junio y permitirá mejorar la política de textos del Ministerio de Educación (Minedu) y la formación de nuestros estudiantes.



El referido comité de alto nivel, que se reunirá semanalmente, formulará recomendaciones respecto del contenido de los textos, así como propuestas para mejorar el proceso de elaboración, impresión y distribución de textos escolares.

11.- Colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ exhibió carteles en puentes y calles:

El colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ instaló la mañana del pasado jueves, diversos carteles en varios puentes de la Vía Expresa (de Barranco al Cercado de Lima), y en otras infraestructuras peatonales de otros distritos de la capital.



Los carteles mostraron mensajes contra el enfoque de género, el presidente Martín Vizcarra y la ministra de Educación, Flor Pablo. Esto a raíz de la publicación de un libro con contenido sexual que fue distribuido a los alumnos del tercero de secundaria de colegios públicos del país.



“Vizcarra, no promuevas la perversión sexual y los abortos”, “Vizcarra, no corrompas la educación de los niños”, “Vizcarra, no a la pornografía en los colegios”, “Vizcarra, no promuevas perversión sexual y los abortos”, “Congreso, saquen la ideología de género del Perú”, “Ministra Flor Pablo, no a la orgías escolares”, fueron algunos de los mensajes.

12.- MML publicó ordenanza que suspende por 30 días comercio en Mesa Redonda:

La Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el jueves 25 de abril la ordenanza N° 2159 que suspende por 30 días las licencias de funcionamiento de locales comerciales ubicados en 29 cuadras del sector de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima. La medida se ejecutó tras el incendio ocurrido el 19 de abril y que consumió más de 30 inmuebles.



La ordenanza, publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, entró en vigencia este viernes 26 de abril, y estableció la suspensión de los efectos de las licencias de funcionamiento otorgadas en las zonas 1, 2 y 3.

13.- Comerciantes protestaron tras cierre de Mesa Redonda:

​El pasado jueves 25 de abril, un grupo de comerciantes realizó una marcha de protesta en contra del cierre de tres semanas del conglomerado Mesa Redonda, tras el incendio ocurrido el 19 de abril. Los manifestantes realizaron la movilización por los jirones Cusco y Andahuaylas e intentaron llegar a la sede de la Municipalidad de Lima.



La marcha continuó el viernes 27 de abril y el presidente de la Asociación de Importadores de Mesa Redonda, Roberto Díaz, indicó que el cierre de Mesa Redonda provocaría pérdidas comerciales de aproximadamente US$ 420 millones.

14.- Policía frustra asalto de agencia bancaria en centro comercial de Chorrillos:

​El brigadier de la PNP José Antonio Lino Rivera, perteneciente a la División de las Águilas Negras, resultó herido de bala tras frustrar un asalto a la agencia bancaria en Chorrillos.



José Antonio Lino Rivera brindaba custodia a la agencia bancaria,cuando ocurrió el hecho, según el general Mario Arata, jefe de la Región Policial Lima.



Por su parte, el centro comercial Real Plaza emitió un comunicado exhortando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para frenar la violencia y la inseguridad ciudadana.

15.- Tribunal Constitucional ordena nuevo juicio para Abencia Meza:

El Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que condena a Abencia Meza Luna como instigadora del delito de homicidio calificado en agravio de la cantante Alicia Delgado.



En el documento ordena "retrotraer las cosas al estadio anterior a la emisión de las resoluciones cuya extremo ha sido anulado, debiendo emitirse un nuevo pronunciamiento".



En el numeral 37 de la resolución precisa que Meza Luna permanecerá recluida en el penal Santa Mónica pues se trata solo de la nulidad de la resolución.