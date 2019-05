Resumen Semanal: Los sucesos locales y regionales más resaltantes | FOTOS

Aquí te presentamos un repaso a los hechos que marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social.

1.- Muerte de maquillador Guillermo Sandoval:

El conocido maquillador Guillermo Sandoval fue hallado muerto en su departamento ubicado en el edificio Villa Leticia, en la cuadra 7 de la avenida Mariano Carranza, Santa Beatriz. Habría sido asesinado, según las primeras indagaciones.



De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del sábado pasado, luego que el maquillador regresó a su departamento luego de un día de trabajo.



El personal de homicidios aún investiga quiénes lo habrían acompañado aquella madrugada y qué fue lo que ocurrió realmente.

2.- Futbolistas acusados de presunto abuso sexual:

Una joven denunció que fue violada por cuatro hombres, dos de ellos futbolistas de los principales clubes deportivos del país, durante una reunión en Lurín.



Tal como muestra el parte policial, el presunto abuso ocurrió la noche del pasado sábado, informó "América Noticias". Según la denunciante de 19 años, cuyo nombre se mantiene en reserva, el hecho sucedió al interior de una de las habitaciones de la vivienda ubicada en la urbanización Los Pulpos, tras participar de una reunión.



Los sindicados como presuntos atacantes son Christian Adrianzén Gomez (25) y Josué Rodríguez Malpartida (26), quienes fueron detenidos junto a otros dos hombres identificados como Ayroni Arizaga Luyo (22), Leandro Falcón Aguilar (21). Los dos primeros serían dos futbolistas de importantes clubes deportivos.

3.- Evaluación de contratos Rutas de Lima y Línea Amarilla:

​El pasado miércoles fue publicado el acuerdo del Concejo Metropolitano en el que exhorta a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) activar el proceso de evaluación conjunta de los contratos de Rutas de Lima y Línea Amarilla. Entre ambos, suman 18 peajes en la capital.



Este acuerdo también señala declarar de interés institucional la intervención de la Contraloría General de la República en el proceso de evaluación conjunta.

4.- Aterrizaje forzoso de avión en Pisco:

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) se pronunció tras el aterrizaje forzoso de un avión Zlin de la Escuela de Formación de Pilotos N° 51 a tres millas náuticas de la línea de costa, frente a la localidad de Pisco, indicando que realizaban un vuelo de instrucción cuando ocurrió el hecho.



Aproximadamente a las 13:30 p.m. del pasado martes, el Mayor FAP Julio Torres Casas (piloto-instructor) y Alférez FAP César Mateo Rojas (piloto-alumno) optaron por aterrizar de manera forzosa con el fin de salvar sus vidas.



De manera inmediata, ellos fueron trasladados por un equipo médico de la FAP hasta la Base Aérea de Pisco. Ambos se encuentran fuera de peligro.

5.- Asesino de Eyvi Ágreda pide ser procesado por delito de lesiones graves:

El pasado martes, los jueces de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte de Lima escucharon los alegatos de la defensa técnica de los abogados de Carlos Hualpa Vacas y de la fallecida Eyvi Ágreda Marchena.



Durante la audiencia se estableció que Carlos Hualpa Vacas, acusado por el delito de feminicidio en agravio de Eyvi Liset Agreda Marchena, hará uso de la palabra en su defensa este 28 de mayo.



El abogado de Hualpa Vacas refirió ante la Sala Penal que su defendido no tuvo la intención de acabar con la vida de Ágreda Marchena. Por tal razón, pidió que se le procese por el delito de lesiones graves con subsecuente muerte.

6.- Apagón en distritos de Lima y Callao:

Un inesperado corte de fluido eléctrico se produjo la noche del miércoles en varios distritos de Lima y Callao. De acuerdo a varios usuarios de las redes sociales, distritos como San Miguel, Jesús María, y algunos distritos del Callao se vieron afectados.



El "apagón" se produjo alrededor de las 11:55 de la noche del pasado miércoles.

7.- Incendio en taller de conversión vehicular en SMP:

El pasado miércoles se registró un incendio en un taller de conversión vehicular de gasolina a gas, en el distrito de San Martín de Porres, que dejó al menos un muerto y dos heridos con quemaduras graves, informaron las autoridades.



Luego de varias horas de trabajo, al menos 13 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios lograron controlar la emergencia en el inmueble, que está ubicado en el cruce de las avenidas Independencia con Santa Rosa. Al frente se encuentra un grifo y cerca muy cerca de este lugar, dos colegios de nivel inicial.



De acuerdo a la Policía Nacional, el incendio fue ocasionado cuando cuatro camiones cisterna explotaron mientras unos trabajadores realizaban labores de soldadura en el taller, informó “Canal N”. Un cadáver calcinado fue hallado entre los escombros, información que fue confirmada por voceros de los bomberos.

8.- Aniego en Carmen de la Legua:

Un aniego causado por la rotura de una tubería de agua potable fue reportado la mañana del pasado jueves, en la cuadra 3 del jirón Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Carmen de la Legua (Callao), en la zona en donde se produjo una explosión en una torre de alta tensión que ayer dejó sin luz a varios distritos.



A través de un comunicado, Sedapal informó que una tubería de agua potable de 6 pulgadas en la mencionada calle fue afectada por la empresa de gas natural Cálidda, cuando realizaba trabajos en la zona.



Vecinos de la zona detallaron a Canal N que los trabajadores de Cálidda no calcularon bien y perforaron la tubería de agua potable, lo que causó el aniego.

9.-Ley que beneficia a atletas medallistas:

El Ejecutivo publicó la Ley N° 30949 que premia a atletas que ganen medallas en los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019. La norma dispone que serán acreedores de una de las viviendas de la Villa Panamericana, ubicada en Villa El Salvador.



El dispositivo publicado el pasado jueves en la Separata de Normas Legales del diario El Peruano precisa que los atletas que obtengan medallas de oro, plata y bronce serán beneficiados con la adjudicación a título gratuito de un inmueble.



La entrega de las viviendas se realizará una vez concluido el evento deportivo y luego de expedida la resolución suprema correspondiente, en acto público.

10.- Intensa llovizna en varios distritos de Lima:

En diversos distritos de Lima se registró una llovizna que duró más 12 horas que empezó desde las 6:00 p.m del pasado jueves, según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).



Los distritos donde se registró la llovizna con una mayor intensidad fueron en aquellos alejados del litoral como Los Olivos, San Juan de Lurigancho, La Molina y Santa Anita, indicó Raquel Loayza, meteoróloga de Senamhi.



Detalló que este fenómeno podría continuar y se presentará de forma más frecuente conforme se acerca el invierno, que comenzará el 21 de junio.

11.- “Con mis Hijos no te Metas” en Plaza Bolívar

El viernes se realizó la marcha ‘Con mis hijos no te metas’ y los manifestantes ingresaron hasta la Plaza Bolívar del Congreso, pedido que fue autorizado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Ante lo sucedido, el ministro del Interior, Carlos Morán, se pronunció al respecto.



Carlos Morán indicó que la marcha solo contó con la autorización para desplazarse por la avenida Abancay y no en la Plaza Bolívar, donde está prohibido realizar actividades proselitistas.



El congresista Julio Rojas fue quien gestionó el ingreso de los manifestantes de 'Con mis hijos no te metas’ a la Plaza Bolívar.