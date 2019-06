Resumen Semanal: Los sucesos locales más resaltantes | FOTOS

Aquí te presentamos un repaso a doce hechos que marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social.

1.- Matrimonio masivo para personas con discapacidad:

La Municipalidad de Lima anunció para el 12 de julio el primer matrimonio civil comunitario inclusivo del año, con el objetivo de fomentar la inclusión y la accesibilidad para las personas con discapacidad.



A través de la subgerencia de Actos Matrimoniales y Conciliaciones, la comuna capitalina oficiará el matrimonio de parejas con discapacidad auditiva en una ceremonia que se realizará en el Circuito Mágico del Agua.

2.-Prisión preventiva para joven que escondió cuerpo de menor:

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Kevin Jordy Claudio Ayala, de 18 años, por el presunto delito de feminicidio. La PNP sospecha que asesinó a una menor de 15 años el pasado viernes 6 de junio, en Chorrillos. Cuando allanaron su habitación, lo encontraron durmiendo con el cadáver de la adolescente debajo de su cama.



La decisión fue tomada por el Magistrado del Juzgado Penal De Turno Permanente, Edinson Villavicencio Pimentel, durante una audiencia llevada a cabo en la Unidad de Flagrancia, de la Corte Superior de Justicia de Lima, en San Juan de Miraflores.



3.- Prohíben castigo físico a menores en Punta Negra :

La Municipalidad de Punta Negra publicó el pasado domingo la ordenanza que previene y prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes dentro del referido distrito. Así lo establece la Ordenanza Nº 013-2019/MDPN, cuya aplicación es en todos los espacios públicos o privados.



El dispositivo califica como “castigo físico” el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar un grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas o adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible.



Además, precisa como “castigo humillante”, cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, o ridiculizar, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible.

4.- Oleajes en la Costa Verde:

El pasado domingo, un fuerte oleaje dejó secuelas en las playas de Miraflores, en la Costa Verde, y puso en riesgo las veredas y ciclovías que la comuna metropolitana construyó hace poco.



El alcalde distrital Luis Molina exhortó a la Municipalidad de Lima a tomar inmediatas medidas preventivas. Esta erosión se presentó en las playas Las Piedritas y La Estrella.

5.- Música clásica en estación Naranjal del Metropolitano:

Protransporte, entidad de la Municipalidad de Lima, difundió música clásica a través de los parlantes de la estación Naranjal para relajar a pasajeros ante la demora en la llegada de los buses y la aglomeración en las largas colas.



“El público, en general, se queja de esos 15 y 20 minutos que están en la estación por las colas, (por ello) esa sensación de malestar de los minutos que espera el bus queremos hacerlo más confortable”, afirmó Fernando Perera, presidente de Protransporte, al noticiero 24 Horas.



El funcionario precisó que se trata de un plan piloto y que, de funcionar, se implementaría en otras estaciones.



6.- Aprueban uso de armas no letales para agentes de serenazgo:

La Comisión de Defensa y Seguridad Ciudadana del Congreso de la República aprobó el pasado lunes el uso de armas no letales para los agentes de serenazgo de todo el país. La propuesta fue presentada por el congresista de Peruanos por el Cambio (PPK), Sergio Dávila, y contempla que el personal municipal a cargo de la seguridad ciudadana puedan utilizar únicamente instrumentos como lanzadores de bolas de pintura, municiones de goma, gas pimienta, así como bastones y varas de metal.



Según el congresista, la propuesta ha sido incluida en la Ley del Serenazgo Municipal. De acuerdo a la norma, estos están habilitados para usar armas no letales para prevenir y disuadir la comisión de delitos.



7.- Fallecimiento de Francisco Miró Quesada Cantuarias:

El pasado martes, el director general de El Comercio, Francisco Miró Quesada Cantuarias, falleció a los 100 años.



El presidente de la República, Martín Vizcarra, el primer ministro Salvador del Solar, y la ministra de Educación, Flor Pablo, se acercaron a darle el pésame a la viuda, Doris Rada Jordán, con quien el director general de este Diario estuvo casado por 72 años. También ofrecieron sus condolencias a los hijos y nietos.

8.- Agentes de la PNP investigados por pornografía infantil:

Ocho oficiales de la Policía Nacional del Perú son investigados por el delito de pornografía infantil en la modalidad de tenencia, producción y publicación de videos de menores de edad. El material era difundido a través de un grupo de WhatsApp desde el 2018.



Siete de los policías permanecerán bajo detención preliminar por tres días, como parte de la investigación de la 18º Fiscalía Provincial Penal de Lima. Asimismo, se ordenó la captura de otro policía implicado.



9.- Instalan wifi gratis en Alameda de los Descalzos:

La Municipalidad del Rímac instaló este viernes 14 de junio redes de wifi en las alamedas de los Descalzos y los Bobos. El proyecto incluye la colocación de equipos de última tecnología y de cableado de fibra óptica en cada espacio público. Unos 500 usuarios se podrán conectar en simultaneo por punto y con una velocidad de hasta 100 mb/s.

10.- Impiden ingreso a madre en actuación por Día del Padre:

Un grupo de madres de la Institución Educativa N° 1090 Crnl. FAP Marco Antonio Schenone Oliva, de Magdalena del Mar, denunciaron que el colegio les impidió el ingreso a la actuación por el Día del Padre. Las madres encontraron un letrero que decía que solo los padres o familiares varones en su representación podrían ingresar aquel día al establecimiento.



Tras lo sucedido, la ministra de Educación, Flor Pablo insistió en que las escuelas debían ser lugares libres de discriminación, donde se reconozcan los distintos tipos de familias que existen. "Hay colegios que han avanzado y ya no celebran el día de la madre y el padre por separado, sino el de la familia", dijo.

11.- Ex alcalde de Surquillo fue detenido por presunta extorsión:

​Los agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional (PNP) detuvieron el viernes 14 de junio al ex alcalde de Surquillo, Gustavo Raúl Sierra Ortiz (63). ​Este se encontraba en un restaurante de la avenida Primavera, en San Borja, cuando fue abordado por los detectives, quienes habían recibido una denuncia por supuesta extorsión.



Al momento de la intervención, Sierra, quien estuvo dos veces a la cabeza de la comuna surquillana, cargaba con S/ 19.300 y US$ 200.

“Se le intervino en flagrancia delictiva cuando estaba recibiendo dinero. Estaba extorsionando a una empresa de San Juan de Lurigancho”, aseguró el coronel Nicasio Zapata, jefe de la División de Secuestros. La PNP aclaró luego que se trataría más bien de un pedido de coima.

12.- Jesús María deroga ordenanza que prohibía a comercios el uso de sorbetes:

La Municipalidad de Jesús María dio un paso atrás con respecto a la prohibición del uso de sorbetes de plástico en los locales comerciales del distrito. La comuna derogó la ordenanza Nº 556-MDJM (publicada en setiembre del 2018), que calificaba las cañitas como "productos contaminantes" y prohibía su venta o distribución gratuita.



La comuna explicó que esta medida responde a una disposición del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Este declaró que la prohibición de sorbetes era una "barrera burocrática ilegal".



