Revelaciones sobre crimen de diplomático indonesio: Un sicario cubano y el móvil financiero

Un ciudadano cubano que se hacía pasar por promotor de música urbana fue identificado como el autor material del asesinato del diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba, ocurrido el pasado 1 de setiembre en Lince. Según el informe policial, al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, el atacante integraba una red de sicariato junto a venezolanos, la cual habría sido contratada por una persona conocida con el alias de ‘Chato’.

Se trata de Isaac García Layro (27), natural de La Habana, quien permanecía en el país con un carnet de permiso temporal de permanencia. Fue capturado por agentes de la División de Robos de la Dirincri en un hotel ubicado en San Martín de Porres.

El informe final de la División de Homicidios de la Dirincri estableció que fue él quien efectuó el disparo que acabó con la vida del diplomático. Una pericia antropológica y el análisis de las cámaras de seguridad confirmaron su identidad y participación directa en la escena del crimen.

Ciudadano cubano Isaac García Layro (27) es el autor del crimen de diplomático

Asimismo, el documento detalla el rol de sus cómplices, todos de nacionalidad venezolana. Wuilson Soto López (24), alias ‘Primo’, quien conducía la moto usada en la fuga; Kerbis Rojas Madriz (24) y Luis Torres Rojas (22), encargados de los reglajes previos al ataque. Torres Rojas, además, era el dueño de la moto y fue quien le confesó a la policía la identidad del cubano y de Jhayker Echenagucia Quijada (23), alias ‘Malaco’, responsable de custodiar el arma del crimen.

Wuilson Soto López (24), quien conducía la moto usada en la fuga(short negro) y Jhayker Echenagucia Quijada (23) responsable de custodiar el arma del crimen (casaca azul)

Una de las pruebas encontradas por los investigadores es una conversación vía WhatsApp entre Torres y Kerbis. En el diálogo, ambos coordinan citar al peruano conocido con el alias de ‘Chato’ para cobrarle. Las primeras hipótesis policiales arrojan que el ‘Chato’ habría encargado el sicariato.

Informe policial de la división de homicidios de la Dirincri determinó la participación de cada uno de los integrantes

El documento concluye que el móvil se centra en la finalidad económica del crimen y la principal hipótesis sugiere que “el encargo se origine en intereses económicos afectados por decisiones o acceso de la víctima a procesos financieros”. “Su reciente permanencia sugiere un conflicto reciente y funcional, no personal”, añade el documento policial.

—Reglaje—

El 29 de agosto del 2025, a las 6 p.m., los integrantes de la banda Los Maleantes del Cono iniciaron la vigilancia y el seguimiento de Zetro Leonardo Purba. Iban en dos motos e intercambiaban prendas sin percatarse que su actitud sospechosa era vigilada por las cámaras de la Municipalidad de Lince. Minutos después, fueron intervenidos por la policía, lo que los obligó a retirarse del lugar.

El 1 de setiembre, a la misma hora, la banda de sicarios, que ya había estudiado la zona, estaba a la espera de su víctima, quien luego de salir del trabajo se dirigió a una casa de cambio y al llegar a la puerta del edificio donde vivía, en la cuadra 3 de la Av. César Vallejo, fue asesinado por el sicario cubano. Según información extraoficial, el cubano García Layro habría cobrado S/10.000 por cometer el crimen.