Para muchas familias del interior del país, el diagnóstico de un hijo con cáncer u otras enfermedades complejas implica tomar una decisión crítica: trasladarse a Lima para recibir tratamiento médico. Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 6 de cada 10 menores con cáncer atendidos en la capital provienen de provincias.

Esta migración forzada responde principalmente al severo centralismo médico: de los 27 oncólogos pediatras registrados en el Colegio Médico del Perú, 25 ejercen en Lima.

A esta barrera geográfica se suma una económica: mantenerse en la capital exige entre S/ 193 y S/ 213 diarios en alojamiento y alimentación, es decir, entre S/ 4,200 y S/ 4,700 por una estancia promedio de 22 días.

Como más del 50% de estas familias percibe ingresos menores a S/ 1,200 al mes, la falta de recursos se convierte en una de las principales causas de abandono del tratamiento.

Frente a esta barrera, los hogares temporales brindan el respaldo indispensable para asegurar la permanencia de los niños en Lima. Muestra de ello es que, según el Ministerio de Salud (Minsa), el abandono del tratamiento de cáncer infantil alcanza el 8.5 % a nivel nacional.

Desde 2014, Casa Ronald McDonald Perú ha acogido a más de 27,900 familias en sus tres sedes de Lima (Jesús María, Surco y el INSN San Borja), generando un ahorro estimado de S/ 31 millones para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

MIRA AQUÍ: Contraloría advierte que faltan equipos en emergencias del INEN

Sin embargo, para sostener este impacto y acoger a más familias, esta organización, en alianza con McDonald’s, impulsa todos los años la jornada solidaria llamada “Gran Día” que este año se realizará el 27 de noviembre. Lo recaudado por cada Big Mac vendida se destinarán a financiar la ampliación de la Casa Ronald McDonald de Surco.