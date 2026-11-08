Según el Ministerio de Salud (Minsa), el abandono del tratamiento de cáncer infantil alcanza el 8.5 % a nivel nacional. (Foto: Difusión)
Según el Ministerio de Salud (Minsa), el abandono del tratamiento de cáncer infantil alcanza el 8.5 % a nivel nacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Para muchas familias del interior del país, el diagnóstico de un hijo con cáncer u otras enfermedades complejas implica tomar una decisión crítica: trasladarse a Lima para recibir tratamiento médico. Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 6 de cada 10 menores con cáncer atendidos en la capital provienen de provincias.

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