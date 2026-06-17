El especialista ambiental Kevin Cornejo Carhuamaca, perito acreditado por el Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió que el ingreso masivo de autos sin control está condenando a Lima a más contaminación. Según la Asociación Automotriz del Perú, en el 2025 existen 153 marcas registradas en el país.

“El problema es que (muchos autos) ingresan sin controles técnicos sobre sus emisiones y sin una política de transporte que ordene ese crecimiento. El resultado es claro: más congestión, más contaminación y más muertes”, señaló.

Un informe del Air Quality Life Index de la Universidad de Chicago revela que Lima registra un promedio anual de 18,2 µg/m³ de partículas PM2.5, más de tres veces el límite recomendado por la OMS. La contaminación del aire provoca más de 10.000 muertes al año en Lima y Callao, y cada habitante pierde en promedio 2 años de vida.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. advierte que estas partículas finas están directamente vinculadas con cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, lo que convierte a la contaminación en un problema de salud pública de gran magnitud.

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La congestión vehicular también refleja el impacto. Lima ocupa el noveno lugar entre las ciudades más congestionadas del mundo, con una velocidad promedio en hora punta de apenas 14 km/h, la más baja de América Latina.

Además, cada limeño pierde 198 horas al año atrapado en el tráfico, lo que equivale a más de ocho días completos. El costo económico supera los S/ 27.691 millones anuales, equivalente al 2,6% del PBI nacional.

Cornejo subrayó que el Perú no exige a los autos importados cumplir estándares modernos como el Euro 6, que ya son obligatorios en Europa. “Seguimos permitiendo el ingreso de vehículos que allá ya no podrían circular. Ese precio lo pagamos todos con nuestra salud”, afirmó.

El especialista propuso medidas urgentes: exigir el estándar Euro 6 en un plazo máximo de dos años, aplicar revisiones técnicas estrictas, retirar los vehículos más antiguos y aprobar un plan de movilidad sostenible que priorice transporte público y ciclovías.

La evidencia confirma que la contaminación del aire en Lima es una crisis silenciosa que exige acción inmediata.