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La contaminación ambiental en Lima se agravaría con el ingreso de más autos sin control alguno. (Foto: Difusión)
La contaminación ambiental en Lima se agravaría con el ingreso de más autos sin control alguno. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El especialista ambiental Kevin Cornejo Carhuamaca, perito acreditado por el Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió que el ingreso masivo de autos sin control está condenando a Lima a más contaminación. Según la Asociación Automotriz del Perú, en el 2025 existen 153 marcas registradas en el país.

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