A nivel nacional, hasta el 26 de junio, se han adquirido un total de 169 kits de revocatoria contra 146 autoridades subnacionales: 136 alcaldes, ocho gobernadores y 2 iniciativas dirigidas exclusivamente contra regidores. Sin embargo, la cifra de kits aumentará, pues estos aún pueden adquirirse hasta el 26 de setiembre.

Juan Pérez Campos, alcalde provincial de Cajabamba (Cajamarca), es la autoridad que acumula más iniciativas de revocatoria en su contra con cinco en total. Mientras que otros nueve burgomaestres afrontan dos kits que buscan su salida del cargo, entre los cuales se encuentran los alcaldes limeños Carlos Canales (Miraflores), Enrique Carbajal (San Bartolo) y Samuel Daza (Ancón).

Solo en los casos de Lima, Ancón, Ate, y Miraflores, los kits adquiridos buscan revocar al alcalde junto al cuerpo de regidores. En el resto de casos, las iniciativas apuntan solo contra la máxima autoridad edil.

Indicadores de gestión

El Índice Local de Eficiencia en la Inversión Pública (ILEI), elaborado por el “Observatorio del Bicentenario” de Videnza Instituto, permite medir la eficiencia en distintas etapas de la inversión pública, desde su planeamiento hasta su ejecución, a través de 10 indicadores. Para el primer trimestre del 2024, este estudio presentó los indicadores de 35 de los 43 distritos de Lima.

El ranking muestra, por ejemplo, a Miraflores en el puesto 4 y a Surquillo en el puesto 7, ubicándose entre los 10 primeros lugares. Diferente al resto. En el caso de Lima Metropolitana, se encuentra en el puesto 180 de las 194 provincias en el ILEI a nivel nacional

El caso de Rafael López Aliaga

El regidor opositor Aron Espinoza (Podemos) afirmó que la revocatoria es una respuesta natural al descontento de los ciudadanos limeños que no ven cumplidas las grandes promesas lanzadas por el alcalde Rafael López Aliaga. En opinión de Espinoza, López Aliaga muestra “fracasos” en cinco ámbitos durante su primer año y medio de gestión: la inseguridad ciudadana, el sobreendeudamiento, las obras sin planificación, la informalidad y la gestión de la basura.

“El tema de las motos fue lo primero visible. Prometió 10 mil motos en campaña, y cuando llegó a la gestión municipal, en medio de declaraciones enredadas, bajó la cifra a 4 mil motos y con un sistema de renting que diversos especialistas advertían que era inviable. Insistió con eso hasta que se topó con la realidad y cambió al mecanismo de compra que recién concretó en el primer trimestre del 2024 con apenas 400 motos. Hace poco en un discurso volvió a hablar de 10 mil votos cuando aún no esclarece la denuncia periodística donde se mostró que las mismas motos fueron compradas a menos precio”, explicó.

Espinoza también alertó que no existe transparencia ni claridad respecto al plan de infraestructura del alcalde López Aliaga. “Aprobó la primera emisión de bonos con una serie de observaciones realizadas por entidades técnicas como la Contraloría, y lo hizo al caballazo porque tiene la mayoría en el Concejo. Luego apareció en el debate de la segunda emisión alegando que quería financiar tres grandes proyectos, y para costearlos debía sacrificar algunos proyectos de la primera emisión de bonos. Un sancochado total”, sostuvo.

El regidor opositor afirmó no tener ningún problema en que se revoque a todo el Concejo Metropolitano. “No me aferro al cargo. Se necesita de un alcalde que sepa escuchar, que entienda que las críticas son buenas para gestionar una ciudad tan importante como Lima, que deje de insultar a todo aquel que no piense como él, y principalmente que tenga un plan técnico transparente”, indicó.

La regidora oficialista Deborah Inga (Renovación Popular) defiende la gestión de López Aliaga asegurando que las obras empezarán a notarse en los próximos meses. Según explicó Inga, el gobierno municipal primero necesitaba administrar bien los recursos para salir de la crisis económica con la que se encontraron al asumir el mandato en el 2023. Tras ello -añadió- recién se ha podido trabajar en los proyectos de infraestructura que los ciudadanos esperan desde la Municipalidad de Lima.

“Hemos puesto en orden la municipalidad, nos ha costado un año de trabajo con mucho esfuerzo, que ha significado una serie de recortes, sobre todo en el tema de planillas donde hemos ahorrado 80 millones de soles, y con eso se han atendido programas claves para el apoyo a las ollitas comunes, hemos puesto agua en los cerros, especialmente en San Juan de Lurigancho, y seguimos trabajando en salud con los Hospitales de la Solidaridad con un programa especial para los niños con anemia”, resaltó.

La dirigente de Renovación Popular también destacó la labor de López Aliaga en la lucha contra la delincuencia, con la anunciada segunda entrega de 400 motos para reforzar la labor de patrullaje.

“En este primer tramo, el alcalde ha enfocado la gestión en atención a las necesidades básicas. La infraestructura, intercambios viales y los puentes, van a irse desarrollando en próximos meses e inicios del próximo año. En este momento no tiene sentido hacer una revocatoria cuando estamos en proceso de dar muestra de las acciones que hace el alcalde. Estas primeras acciones son muy importantes, porque los que conocemos las grandes potencias, sabemos que sus gestiones primero se enfocan en las necesidades básicas”, apuntó la presidenta de la Comisión de Participación Vecinal.

Según anotó la regidora, la revocatoria no es un tema de preocupación para el alcalde Rafael López Aliaga.

El regidor #24

Los especialistas en temas electorales han explicado que la revocatoria no implica la convocatoria de un proceso electoral para elegir a nuevos representantes. “(De proceder una revocatoria) las autoridades revocadas son reemplazadas por quienes tienen un cargo distinto (primer regidor, asume el cargo del alcalde revocado) o por candidatos no proclamados (en caso de revocatoria de regidores)”, precisó el abogado José Ñaupari.

Desde que entró en vigor la Ley N° 30315, publicada en el 2015, se modificó el artículo 24 de la Ley 26300 donde se establecía que si se revocaba a todos los miembros del concejo municipal se convocaba a una nueva elección, para que los electos completen el periodo.

“La eliminación de la nueva elección ha sido un desincentivo para los promotores de las revocatorias, lo que se refleja en la disminución sustancial de los procesos de revocatoria que ahora se llevan a cabo, incluso antes se hacía dos consultas en un periodo de gobierno, el segundo y el tercer año, ahora es solo una, que se realiza al tercer año”, apuntó José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE).

El especialista en procesos electorales añadió que salvo la consulta de revocatoria de Susana Villarán, que se hizo cuando solo se exigían 400 mil firmas y no 2 millones como ahora, nunca se dieron revocatorias en distritos o provincias grandes, ni en regiones. “Las revocatorias se logran concretar en los distritos pequeños”, dijo.

Para conseguir una revocatoria se debe conseguir el 25% del electorado de la jurisdicción. Como Lima Metropolitana tiene casi 8 millones de electores, el 25% son 2 millones de firmas. En el caso de Lima, el kit de revocatoria apunta contra el alcalde Rafael López Aliaga y todo el cuerpo de regidores.

“En el hipotético caso que se consigan y luego de la consulta los revoquen, entrarían de reemplazo los candidatos no proclamados de Renovación Popular, y los candidatos no proclamados de los partidos que quedaron en segundo, tercer lugar, y así sucesivamente, según hayan logrado cupos de regidores en el Concejo Metropolitano”, detalló Villalobos.

El Concejo Metropolitano tiene 39 asientos, de los cuales Renovación Popular - el partido del alcalde López Aliaga- consiguió 21. En el hipotético caso de proceder la revocatoria, el regidor no elegido que ingresaría como alcalde sería Cristian Santiago Gongora Chu, quien ocupó el número 24 en la lista del para las elecciones del 2022, y que lleva afiliado al partido desde el 2014 (en las épocas cuando era Solidaridad Nacional).