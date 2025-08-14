Ricardo Quintana: recluido en una prisión entre lagartos y ahora su familia lleva una semana sin saber de él

Ricardo Quintana Chávez , periodista peruano que radica en Estados Unidos, salió de su casa, el último 20 de julio, para entregar unos platos de ceviche a unos clientes en una playa de Miami sin pensar que terminaría recluido en un centro de retención para migrantes en situación irregular. Si bien pagó una fianza de 180 dólares por una falta administrativa para ser liberado, horas después fue intervenido por agentes del Servicio Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y desde ahí terminó su sueño americano y comenzó una larga pesadilla.

Quintana Chávez fue trasladado al centro de detención Alligator Alcatraz, que se encuentra rodeado de lagartos y serpientes en un humedal del estado de Florida, y es considerado como un infierno. El ciudadano peruano denunció que las condiciones en la que se encuentra son infrahumanas, ya que los detenidos están expuestos a bajas temperaturas y permanecen recluidos en celdas de 13 metros por 9 metros junto a otros 32 detenidos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Alligator Alcatraz. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

“No soporto un día más en prisión, es horrible. La salida a Alcatraz fue lo peor que me pasó en mi vida, (estoy) esposado de pies y manos, enganchado al piso con ocho grados de temperatura, y los black american maltratándonos psicológicamente”, indicó Quintana Chávez en un audio difundido por el programa “Cuarto Poder”.

“Las condiciones de vida son infrahumanas, no se lo deseo a nadie. Estás enjaulado las 24 horas, la gente se vuelve loca, se estresa. Uno se deteriora física y psicológicamente”, agregó.

Además, cuestionó que en un mismo espacio estén recluidos migrantes con situación irregular y sujetos que cumplieron su condena y que esperan la deportación. Otro aspecto que afecta a los detenidos es la alimentación, pues, de acuerdo con su testimonio, la comida se sirve helada y tienen pocos minutos para ingerirla.

El connacional fue trasladado hace unos días desde Alligator Alcatraz hasta una prisión en Texas a la espera de que las autoridades estadounidenses decidan si acogen su pedido de asilo o lo deportan.

Familiares en Perú no tienen comunicación con Ricardo Quintana desde que fue trasladado a Texas

Los familiares de Ricardo Quintana en el Perú no han podido comunicarse con él desde que fue trasladado del Alligator Alcatraz a un centro de reclusión de El Paso, en Texas, por lo que desconocen su situación actual, así lo informó Sadith Távara, esposa del periodista, en diálogo con El Comercio.

Ricardo Quintana Chávez

La mujer detalló que sí había comunicación con su cónyuge cuando estaba recluido en el Alligator Alcatraz, pero era restringida. Quintana Chávez solo ha podido llamar por teléfono a sus familiares que residen en Estados Unidos, ya que no tiene permitido las comunicaciones al extranjero. Él ha pedido que agilicen la contratación de un abogado.

“Estamos tratando de ubicar cuál es exactamente (el centro de reclusión) y no sabemos cuáles son las condiciones. Sabemos por él que no hay camas, están durmiendo en el piso, otros nos dicen que son unas carpas, en realidad no tenemos clara la situación o cómo es el lugar allá”, afirmó Távara.

Lo que le llama la atención es que su esposo haya sido trasladado a Texas el mismo día en que llegó el cónsul peruano de Miami al Alligator Alcatraz para indagar sobre su situación. También hizo hincapié en que se tenía programado que saquen del centro de reclusión a su cónyuge tres días antes de la audiencia, programada para el 22 de agosto, pero todo quedó suspendido con su traslado sin un motivo aparente.

Sadith Távara recordó que su esposo llegó a Estados Unidos en el 2021 como turista y que, durante su estancia, recibió amenazas por realizar entrevistas personajes opositoras al entonces presidente Pedro Castillo, por lo que solicitó asilo político positivo. Indicó que ICE ha acusado a Quintana de permanecer de ilegal en EE.UU. desde el 2019, pero recordó que él ingresó en esa fecha, pero se retiró de EE.UU. ese mismo año.

Ricardo Quintana Chávez.

Remarcó que el Consulado General del Perú en Houston le envió un correo para informarle que el ICE ha señaldo que su esposo está recluido en El Paso Soft Sided Facility y que “todavía se encuentra en proceso migratorio y aún no se ha asignado a un agente de ICE para su caso”.

El consulado indica, además, que ha pedido comunicarse con Ricardo Quintana, pero que no ha recibido respuesta y que ha verificado que el ciudadano peruano no cuenta con un caso en la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR).

Quintana Chávez estuvo trabajando en una empresa de peruanos, pero que las recientes leyes migratorias en EE.UU. complicó la situación laboral de los extranjeros. Él estuvo junto a su madre a mediados de julio y celebraron juntos sus cumpleaños. El mismo día en que ella regresa al Perú, a él lo detienen en Estados Unidos.

Ricardo Quintana

Távara dijo que prefiere que su esposo sea deportado al Perú en caso que tenga que afrontar su pedido de asilo político en la cárcel.

Hay entre 200 y 250 peruanos detenidos en EE.UU. por temas migratorios, indicó la Cancillería

Pedro Antonio Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, señaló que el cónsul peruano en Miami se trasladó al Alligator Alcatraz para conocer el estado del connacional Ricardo Quintana, pero en que esas circunstancias fue trasladado a un centro de reclusión de El Paso, en Texas, por lo que el cónsul de Houston está abocado actualmente a dicho caso.

“El cónsul general en Miami se dirigió a la prisión de Alligator Alcatraz, pero al connacional lo habían trasladado y ya lo hemos ubicado en su nuevo centro de detención. Está en El Paso, en el estado de Texas, por lo que nuestro Consulado General en Houston es el que está habilitado para interceder ante las autoridades estadounidenses y conocer su estado de salud”, expresó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el historial delictivo de ‘Panetón’, el secuestrador y asesino de policías liberado con beneficios penitenciarios

Remarcó que Quintana Chávez tiene pendiente una audiencia ante la corte de Estados Unidos en la que se resolverá su pedido de asilo político, pero recordó que el connacional también ha expresado su voluntad de acogerse a la deportación a nuestro país. “Él ha manifestado su interés de regresar al Perú y en este caso la tarea nuestra es que esto se materialice lo antes posible para que esté menor tiempo posible en este centro de retención”, afirmó.

Donald Trump en el Alligator Alcatraz. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Remarcó que la labor de las autoridades peruanas en Estados Unidos consistirá en garantizar que los derechos de Quintana Chávez sean respetados, que no haya discriminación y que se culminen los procesos judiciales o administrativos que tenga pendiente.

Explicó que hay tres condiciones que evalúan las autoridades de EE.UU. al momento de decidir si se le otorga asilo o no a un extranjero: Que hayan cruzado la frontera de manera irregular en los dos últimos años, que hayan cometido un acto delictivo o que el migrante tenga vigente una orden de deportación tras agotarse todas las instancias respectivas.

Bravo Carranza indicó que actualmente hay entre 200 y 250 peruanos detenidos en Estados Unidos por tener un situación migratoria irregular. “Es un número no tan grande en comparación con otros países, pero para nosotros cada caso es importante”, refirió.

¿Cómo es el Alligator Alcatraz?

Alligator Alcatraz, inaugurado a inicios de julio, fue construido en una sola semana en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami, rodeada de caimanes y pantanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros, mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

Florida alegó “una emergencia” para construir de forma expedita Alligator Alcatraz, estimado en 450 millones de dólares, y la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció que se destinarán 608 millones de dólares a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.

Defensores de los inmigrantes y activistas por los derechos humanos denuncian abusos y violaciones del debido proceso en cientos de arrestos y procesos de deportación a indocumentados, que la administración retiene en centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’ o Alcatraz Caimán.

Donald Trump en el Alligator Alcatraz. (EFE)

La apertura del Alligator Alcatraz dio lugar a múltiples protestas por las condiciones bajo las que vivían los migrantes, pero fue una demanda por el posible impacto ambiental del centro de detención lo que causó que una jueza ordenara detener la construcción de nuevas infraestructuras en el centro de detención durante catorce días.

La magistrada, que no entró a valorar la cuestión migratoria, admitió el posible efecto “irreparable” para el medioambiente que tendría el centro sobre el ecosistema que lo rodea.