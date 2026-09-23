El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Santiago Vásquez Laguna, es señalado como presunto responsable de un choque y fuga ocurrido el 26 de julio del 2026. Una denuncia policial registra que un automóvil de su propiedad habría impactado contra otro vehículo estacionado y abandonado el lugar.

El hecho fue difundido el 31 de julio, cuando se publicaron fotografías del vehículo afectado y documentos relacionados con la denuncia.

Según el contenido difundido, el accidente ocurrió alrededor de las 9 p.m. en la avenida José Olaya, en la zona de Santa Teresita de Villa, Chorrillos. El vehículo afectado era una camioneta DFSK de placa CXK-651, mientras que el automóvil señalado como fugado era un Toyota Corolla gris oscuro de placa B2G-460.

El candidato de Somos Perú, Ricardo Vásquez, es señalado por un vecino como presunto responsable de un choque y fuga ocurrido en julio. El vehículo involucrado figura a su nombre

El Acta de Denuncia Verbal N.° 80, registrada el mismo 26 de julio a las 10:38 p.m., consigna una denuncia por accidente de tránsito. El documento policial señala que el propietario de la camioneta, Alejandro Américo Basilio Payva, manifestó que había dejado su vehículo estacionado frente a su domicilio cuando escuchó un fuerte sonido y se activó la alarma.

De acuerdo con su declaración, los vecinos salieron a la calle y observaron que el Toyota Corolla de placa B2G-460 había impactado contra la camioneta. El denunciante sostuvo que el automóvil causó daños en la parte delantera derecha y que, debido al impacto, parte del parachoques del vehículo que habría provocado el choque quedó en el lugar.

El acta precisa que el denunciante manifestó no saber quién conducía el Toyota Corolla al momento del impacto. También señala que, después del accidente, el conductor emprendió la fuga con dirección desconocida.

Una consulta registral de la placa B2G-460 difundida junto con el caso identifica un Toyota Corolla del 2011, de color gris metálico, cuyos propietarios figuran como Alicia Allison Gutiérrez Charún y Ricardo Santiago Vásquez Laguna. Además, el propio Vásquez declaró este vehículo en su hoja de vida electoral de 2022.

Las publicaciones que difundieron el caso en redes sociales sostienen, además, que Vásquez habría estado en presunto estado de ebriedad y que habría abandonado el lugar acompañado de una mujer, aunque esto no ha sido confirmado por la policía.

El denunciante también aparece citado en el material difundido posteriormente. “Toda esa parte de abajo que le falta al parachoque de mi auto ahí está”, afirma al describir las piezas que quedaron en la vía después del impacto. Según su versión, cuando intentaron detener al conductor, este se retiró del lugar.

Siete infracciones de tránsito en su récord

Según la información del SAT proporcionada para esta investigación, el candidato registra siete infracciones de tránsito, cinco de ellas calificadas como graves.

Conductor Papeleta Ultimo archivo enviado código Fecha de envío Ricardo Santiago Vásquez Laguna 9465183 SAT201110_Sem44.xml L01 19/10/2016 Ricardo Santiago Vásquez Laguna 16878097 SAT20260908020100.xml G47 08/09/2026 Ricardo Santiago Vásquez Laguna 13415463 SAT20221111020100.xml G28 11/11/2022 Ricardo Santiago Vásquez Laguna 12724843 SAT20181215020100.xml G09 15/12/2018 Ricardo Santiago Vásquez Laguna 11817225 SAT20171104020100.xml L07 04/11/2017 Ricardo Santiago Vásquez Laguna 11569076 SAT201512_Sem52.xml G28 20/10/2016 Ricardo Santiago Vásquez Laguna 11029700 SAT201408_Sem34.xml G57 20/10/2016

Entre las infracciones mencionadas figuran conductas como estacionar incorrectamente y no respetar las señales de tránsito. La información corresponde a una consulta sobre su historial y debe diferenciarse del accidente denunciado el 26 de julio, cuya responsabilidad todavía tendría que ser determinada por las autoridades.

Vásquez es actualmente candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. Su candidatura aparece en la relación de postulantes de ese distrito.

El candidato ya ha sido objeto de otras investigaciones periodísticas durante la actual campaña. En agosto se le acusó de haber tenido una presunta relación con una adolescente y calificó esas acusaciones como ataques y difamaciones. Posteriormente, la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos abrió una investigación preliminar sobre esos hechos, tras la difusión de chats.

Al cierre de esta nota, el candidato no había emitido sus descargos sobre lo ocurrido.