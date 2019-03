Rímac: clausuran locales que sacrificaban pollos en condiciones insalubres | VIDEO

Esta madrugada la Municipalidad del Rímac clausuró seis locales clandestinos donde se sacrificaban y pelaban pollos en condiciones insalubres.. La operación de fiscalización se realizó en la Av. Caquetá y, para ello, se bloqueó el acceso por la avenida Esteban Salmón, por donde suelen ingresar los camiones para descargar mercadería.

De acuerdo con la comuna, ninguno de estos locales contaba con autorización de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil. Por eso, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra ellos.

“Los vecinos están cansados. No vamos a permitir ningún tipo de camal de pollo porque esta zona no es compatible para este tipo de actividad”, dijo el alcalde del Rímac, Pedro Rosario. “Nunca lo hemos autorizado. Han funcionado por la corrupción, pero ya no más”, añadió.

Policías y fiscalizadores municipales decomisaron las motos que se usaban para trasladar los pollos. Los dueños intentaron frustrar el decomiso y se enfrentaron a los agentes. Por lo que algunos fueron detenidos.

También, se realizó el recojo de basura en toda la zona que estaba tomada por el comercio informal. Pedro Rosario enfatizó que con esta operación se recuperó el área pública.