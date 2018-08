Rímac: municipio descarta que casona derrumbada sea patrimonio cultural [FOTOS]

Jorge Reyes, gerente de servicios a la ciudad de la Municipalidad del Rímac, informó que la casona derrumbada en la cuadra 4 del jirón Paita no es Patrimonio Cultural.



"Es una casa histórica porque tiene más de 400 años [de antigüedad], pero no ha sido declarada como patrimonio. Incluso ya vinieron representantes del Ministerio de Cultura que lo confirmaron", dijo Reyes.



Asimismo, el representante edil aseguró que defensa civil realizó una evaluación para determinar si existe riesgo en la habitabilidad del solar.



"Ya realizaron las evaluaciones y según lo visto se podría declarar en alto riesgo. De ser así se les comunica a los vecinos y ya es facultad de ellos si deciden quedarse o no", dijo Reyes.

Debido al derrumbe, que ocurrió durante esta madrugada, se han visto afectados 3 viviendas de las 24 que conforman la quinta. En total vivirían en el lugar unas 100 personas.



Teresa Ramírez, hija del dueño de uno de los predios afectados, denunció que cuando ellos quisieron hacer refacciones la comuna les dijo que no podían por tratarse de una casona considerada patrimonio cultural.



"Antes nos dijeron que no podían. Ahora que sucedió esto dicen que no es [patrimonio] porque nos quieren sacar. Nosotros vivimos acá más de 70 años. No tenemos otro lugar a donde ir", dijo Ramírez.