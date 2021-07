Un grupo de propietarios de buses del Corredor Azul denunciaron que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad para el Transporte Urbano (ATU) no han cumplido con pagar el alquiler correspondiente por el uso de las unidades. Indicaron que la deuda en algunos casos data del 2017.

Los propietarios realizaron un plantón en el paradero del Corredor Azul en la zona de Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac, a fin de evitar que los buses cumplan su ruta como medida de protesta. Una de las propietarias denunció que la deuda asciende a 80 mil soles.

“Se burlan de los propietarios dicen que lo denunciemos, cómo no van a saber las irregularidades de los corredores. La empresa Moraza quiere quedarse con todos los corredores, tienen el poder del consorcio. Ministro de transportes, ayúdennos. No nos reciben, damos vueltas, son 35 propietarios que no reciben el pago”, aseveró una de las denunciantes a TV Perú.

Los propietarios hicieron un llamado a las autoridades para que regularicen el pago. Precisaron que sus reclamos no han sido escuchados y que incluso los han motivado a que formulen una denuncia formal por la falta de pago.

