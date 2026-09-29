Río Rímac socava talud de 45 metros y genera riesgo para la Carretera Central en Chosica. (Foto: Canal N)
Río Rímac socava talud de 45 metros y genera riesgo para la Carretera Central en Chosica. (Foto: Canal N)
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La crecida del río Rímac viene socavando la base de un talud de 45 metros de altura ubicado en el kilómetro 29.7 de la Carretera Central, en Lurigancho-Chosica, a unos tres metros de la vía vehicular. Según un reporte de Canal N, un incremento del caudal hasta los 120 metros cúbicos por segundo podría provocar el desmoronamiento de la pendiente e interrumpir el tránsito por esta importante vía.

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