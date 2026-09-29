La crecida del río Rímac viene socavando la base de un talud de 45 metros de altura ubicado en el kilómetro 29.7 de la Carretera Central, en Lurigancho-Chosica, a unos tres metros de la vía vehicular. Según un reporte de Canal N, un incremento del caudal hasta los 120 metros cúbicos por segundo podría provocar el desmoronamiento de la pendiente e interrumpir el tránsito por esta importante vía.

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La zona corresponde a una curva del río y presenta erosión tanto en la parte inferior como en sectores superiores próximos a la carretera. De acuerdo con el reporte, la ribera no ha sido descolmatada ni limpiada, mientras que solo una parte del sector cuenta con protección mediante muros de contención.

El eventual incremento del caudal, asociado a la activación de quebradas y la ocurrencia de huaicos, podría afectar la ribera ubicada frente al talud. El impacto del agua en esta zona podría generar un mayor proceso de erosión y afectar la estabilidad de la pendiente.

Río Rímac erosiona la base de un talud y podría interrumpir la Carretera Central. (Foto: Canal N)

Según el reporte, la construcción de nuevos muros de contención en el sector se encuentra condicionada por el tiempo disponible antes de un eventual incremento del caudal del río. La situación representa un punto de atención para las personas que transitan por este tramo de la Carretera Central.

Lluvias intensas y aumento de temperaturas

El riesgo en este tramo de la Carretera Central se presenta ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el país tendrá una primavera cálida, con un incremento progresivo de las temperaturas.

De acuerdo con declaraciones del especialista Matt Nieto, brindadas el 17 de setiembre de 2026, el periodo de lluvias de mayor intensidad comenzaría hacia finales de noviembre debido a la presencia del fenómeno El Niño frente a las costas nacionales.

El especialista señaló que las condiciones cálidas continuarán durante los próximos meses y que las temperaturas aumentarán conforme se aproxime el verano. “Tendríamos una primavera cálida. Ya hemos venido con un invierno cálido, atenuado, así que estas condiciones se van a mantener en los próximos meses” , indicó en diálogo con Canal N.

Nieto agregó que hacia el verano las temperaturas aumentarían de manera sostenida y que podrían presentarse olas de calor intensas hasta el otoño de 2027.

En la costa norte, el Senamhi ha registrado temperaturas de hasta 38 °C bajo sombra en Chulucanas, Piura, con sensaciones térmicas superiores a los 40 °C debido a los niveles de humedad. El escenario climático es monitoreado por las entidades especializadas ante la persistencia del calentamiento anómalo del océano.