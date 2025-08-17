Recuperación de la cuenca del Río Rímac: el millonario proyecto que busca convertirlo en uno de los mejores de Sudamérica

TE PUEDE INTERESAR: Colas, denuncias y reclamos: el lado B de la venta de entradas presenciales a Machu Picchu que defiende el Gobierno

En octubre del 2024, en las aguas del río Rímac apareció una corriente de color negro y de olor fétido. (Foto: OEFA/X)

“Mi gobierno declarará de interés nacional la recuperación del río Rímac e iniciará la licitación internacional para hacerla realidad; se trata de un proyecto que abrirá espacios de esparcimiento, atraerá inversiones en hoteles y restaurantes, y dinamizará el turismo en el corazón de nuestra capital”, expresó la mandataria el pasado 28 de julio.

Precisamente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declaró de interés nacional, el último 6 de agosto, el plan maestro de recuperación del río Rímac.

Plan de restauración del río Rímac se podría ejecutar en 7 años, según la ANA

El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Musayón, señaló a El Comercio que el principal objetivo del Plan Maestro para la Restauración del Río Rímac es mejorar la calidad del agua de dicha fuente hídrica, ya que registra altos niveles de contaminación, por lo que se planea tratar las aguas residuales, los residuos sólidos, los pasivos mineros y la contaminación de origen agropecuario, sobre todo en la cuenca media y alta, donde aun se desarrolla agricultura con intensidad.

“Cada vez que nosotros monitoreamos en épocas de avenida y estiaje, en el río se van incrementando un poco más los índices de contaminación, pues encontramos residuos fecales, pasivos mineros”, expresó.

El río Rímac podría contar con nuevos malecones y convertirse en un punto turístico. (Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac)

El funcionario indicó que se construirán una represa y plantas de tratamientos en la parte alta de la cuenca del río Rímac, así como proyectos de reforestación que sirvan de barrera contra los huaicos que caen durante la temporada de lluvias.

Además, señaló que los trabajos que se realizarán a lo largo de los 147 kilómetros por los que discurre el río Rímac se podrían ejecutar en 10 años, pero que ese plazo se reduciría a 7 años en caso la obra se ejecute de Gobierno a Gobierno, ya que eso implicará una flexibilidad en el tema de contrataciones. La adjudicación del proyecto se daría entre abril o mayo del 2026, por lo que el ANA acelera los detalles técnicos de la obra.

Musayón indicó que el costo del proyecto sería de 3 mil millones de dólares y que se ejecutará sobre la base de un estudio efectuado por Corea del Sur entre el 2012 y 2015. Incluso, recordó que, en ese momento, se planeaba ejecutar los trabajos entre cuatro a cinco años.

Así se vería el entorno de la plaza de Acho si se concreta el Plan Especial Paisajístico del Río Rímac.

“Este plan maestro se inicia en el 2012 con la firma de un convenio con el gobierno de Corea. Se inician los estudios y terminan en el 2015 y en el 2016 se presenta. En esa época estaba pronosticado una inversión de mil millones de dólares. Con el transcurrir del tiempo, con los nuevos pasivos mineros que se han creado en la parte alta de esta cuenca, la población que ha crecido y el índice de precios que ha variado desde esa época hasta hora, estimamos que puede haber subido a unos 3 mil millones de dólares”, refirió.

Consultado sobre la iniciativa de Prolima, entidad de la Municipalidad de Lima, de desarrollar trabajos en las riberas del río Rímac, el funcionario explicó que ANA es la encargada de articular con los ministerios de la Producción, de Vivienda, del Ambiente, de Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego, así como con entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Sedapal, y tres gobiernos regionales y 26 municipios. Incluso, remarcó que ya ha tenido reuniones con la MML y mancomunidades distritales para abordar el tema.

El plan de restauración del río implicará, además, la repotenciación turística, ya que se construirán alamedas y centros recreacionales, lo que generará centenares de puestos de trabajo y una dinamización en la economía nacional.

Así luciría el río Rímac en la zona que conecta el Cercado de Lima y el Rímac. (Foto: Proyecto Especial Paisajístico del Río Rímac)

Un punto importante del plan es la reducción de la delincuencia en las zonas colindantes al río Rímac debido a la recuperación de kilómetros de fajas marginales que son ocupadas por delincuentes.

La iniciativa de la Municipalidad de Lima para recuperar el río Rímac

El Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) desarrolla, desde el 2021, el Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac, cuyo objetivo es mitigar el riesgo ocasionado por la erosión y las inundaciones en los márgenes del río, así como promover una movilidad urbana sostenible y activa.

El proyecto contempla unas 50 intervenciones a lo largo de 4 kilómetros y en un área de influencia de 172 hectáreas. La Municipalidad de Lima firmó un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar con $600 mil dólares el estudio de preinversión del proyecto.

La Municipalidad de Lima busca desarrollar un proyecto de recuperación del río Rímac. (Foto: Proyecto Especial Paisajístico del Río Rímac)

Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, explicó que la recuperación del río Rímac en el sector que le corresponde a MML contempla la ejecución de 60 proyectos, como la ampliación de los estacionamientos en la alameda Chabuca Granda.

“Son cuatro kilómetros en ambas márgenes del Cercado de Lima y del Rímac que van a ser recuperados dentro de un programa de inversiones, que abarca 60 proyectos, proyectos que tienen que ver con la creación de nuevos espacios públicos, la canalización del río, la recuperación de espacios públicos ya existentes, el mejoramiento vial y de algunos inmuebles, como la plaza de Acho y el mercado de Flores”, afirmó.

“Aumentar el parking, que en este momento es de 70 vehículos, a más de 300 vehículos, de los cuales 80 van a estar destinados a la flota de buses de turismo. Con lo cual, el turista va a poder ingresar por la avenida Tacna al parking subterráneo de la alameda Chabuca Granda y desde aquí empezar su visita peatonal al Damero de Pizarro”, explicó.

El arquitecto peruano Luis Martín Bogdanovich es el gerente de Prolima, la entidad encargada de proteger y recuperar el centro histórico de la ciudad. © Victor Idrogo / Icónica / © Victor Idrogo / Icónica

Bogdanovich indicó que uno de los puntos del proyecto es el ordenamiento del comercio informal en las calles del Centro de Lima, especialmente en el puente Balta.

“El río Rímac me lo imagino como un lugar pacificado, con tránsito soterrado, con una gran expansión verde, con lugares de sombra, con lugares de paseo y que puedan vincular nuevamente el Rímac con el Cercado de Lima, como una sola unidad, como siempre fue el Centro Histórico de Lima”, aseveró.

“Lo que se tiene previsto es un progresivo ordenamiento del comercio formal en la vía pública, luego pasaremos a ver el tema del comercio informal en la vía pública, pero los planeamientos arquitectónicos que se tienen previsto lo que hacen es ayudarnos a contener la informalidad”, agregó.

Autoridades buscan financiamiento para el proyecto

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que la recuperación del río Rímac apunta a que los más de 980 millones de metros cúbicos de agua residual que se vierte al mar sea llevado a otras zonas para que sea aprovechados. Indicó que en la localidad de Santa Eulalia se construiría una represa para almacenar el agua y usarla en época de estiaje. Precisó que el proyecto demanda “una inversión muy fuerte” de recursos y que las autoridades ya buscan el financiamiento.

“La recuperación de la cuenca del río Rímac es un proyecto de varias etapas. Nosotros perdemos más de 980 millones de metros cúbicos de agua residual ya tratada que se va al mar, el proyecto incluye que esta agua no se pierda en el mar, sino que se pueda llevar a las zonas altas para poder usarlas en actividades y regular la cuenca en Santa Eulalia, teniendo una presa para almacenamiento de agua y poder regular el agua cuando no haya lluvia, es decir en épocas de estiaje”, mnifestó.

Las autoridades realizan de manera periódica la limpieza del río Rímac. (Foto: ANA)

“Además contempla sistemas de tratamiento de aguas residuales en todas las márgenes y sistemas de tratamiento de aguas ácidas o lixiviados de minas abandonadas que existen en la cuenca, de tal manera que le vamos dando un orden”, añadió.

Buscan garantizar acceso al agua en Lima en caso de sismo gran magnitud

El Perú y Suiza firmaron un convenio para poner en marcha el proyecto “Agua en Emergencias”, a fin de asegurar el acceso al agua en caso de un desastre de gran magnitud en Lima y Callao.

El proyecto “Agua en Emergencias” busca fortalecer las capacidades de preparación de Sedapal y optimizar la coordinación de las autoridades peruanas competentes para garantizar el acceso al servicio de agua en un escenario de terremoto.

Perú y Suiza firmaron un convenio para desarrollar el proyecto "Agua en emergencias".

Este proyecto se enfoca en las ciudades de Lima y Callao por su alta vulnerabilidad sísmica y su densidad de población, ya que un sismo de gran magnitud podría dejar a seis millones de personas sin acceso a los servicios básicos de agua. Por lo que, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de agua en un escenario de terremoto es uno de los principales retos para las empresas prestadoras de servicio, especialmente para la capital.

El proyecto apoya también a la identificación de albergues temporales con puntos de abastecimiento de agua con participación de todas las entidades del sector de agua y gestión de riesgos de desastres, así como de las municipalidades distritales.

La iniciativa también contempla fortalecer una red de Comunicadores para Emergencias, liderada por Sedapal, con el apoyo de otras instituciones para continuar sensibilizando e informando a la población para que esté mejor preparada en caso de un desastre.