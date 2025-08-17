Carlos Gonzales
Recuperación de la cuenca del Río Rímac: el millonario proyecto que busca convertirlo en uno de los mejores de Sudamérica
El río Rímac podría dejar su aspecto actual -con agua de color gris, con contaminación en varias partes y con invasiones en sus márgenes- y convertirse en un espacio amigable con el turismo y el entorno social. Esa es la idea que contempla el Plan Maestro para la Restauración del Río Rímac, el cual fue anunciado por la presidenta Dina Boluarte en el último Mensaje a la Nación.

